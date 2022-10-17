На Ozon появились товары Uniqlo — более 3200 наименований от одного продавца Статьи редакции
Это вещи из женских, мужских и детских коллекций.
- Один из продавцов Ozon — ru.shopping — выпустил в продажу товары из Uniqlo, заметило ТАСС. На момент публикации у магазина 91 страница с товарами из японской сети и в сумме 3276 позиций — это женские, мужские и детские предметы одежды, в том числе нижнее бельё и пижамы. Аксессуаров и обуви среди них нет.
- Цены без скидок начинаются от 3390 рублей — это мужские футболки из коллекции Ukiyo-e. Самые дорогие предметы одежды стоят 17,9 тысячи рублей — это женские пуховики. Многие представленные на Ozon позиции в самом Uniqlo стоили дешевле, заметила редакция vc.ru: например, бадлоны и пижамы, которые продаются за 5000-6000 рублей, в Uniqlo не превышали 3000 рублей. На момент написания заметки магазин обещает доставить товары к 10 ноября.
- Согласно публичным данным Ozon, магазин ru.shopping зарегистрирован на сайте меньше месяца и выполнил менее десяти заказов. Помимо одежды из Uniqlo, он также предлагает купить конструкторы Lego. Ценовой диапазон в этой категории — от 3590 до 17,9 тысячи рублей.
- Пресс-служба маркетплейса в разговоре с vc.ru пояснила, что не имеет отношения к продажам ru.shopping. На вопрос о том, должны ли магазины получать особые лицензии на сбыт брендовых товаров, в компании на момент публикации не ответили.
- 14 октября товары из Uniqlo также стали доступны на CDEK.Shopping — маркетплейсе компании СДЭК для заказа товаров из-за рубежа. Помимо одежды из японской сети, компания продаёт продукцию Zara, Apple, Asus, Sony, Dyson и других. Согласно сервису доставки «Бандеролька», заказать Uniqlo можно и через него.
- 7 марта 2022 года глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что Uniqlo не собирается уходить с российского рынка. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют на это право. 9 марта Bloomberg сообщило, что на компанию оказывают давление клиенты в соцсетях. На следующий день сеть объявила, что приостановит работу в стране «из-за ряда трудностей».
- Компания открыла первый магазин в России в 2010 году — в московском ТРК «Атриум». К 28 февраля 2022 года она управляла 50 магазинами по всей стране. Больше физических точек у Uniqlo только в Азии.
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Ммммм футболочки по 5к, которые раньше стоили 999 руб. Спасибо, я не голоден.
Цены х3.
Я, конечно, очень люблю этот бренд, но это оверпрайс.
соглашусь(
Наценка уровня "да не, пойду в Gloria Jeans". Любил uniqlo за соотношение цена/качество, но это за гранью добра и зла. Удачи состричь мамонтов
Куртки Calvin Klein в США дешевле, чем на Ozon продается масс-маркет Uniqlo
Так можно сказать в принципе про всё, продающееся в России. От продуктов до айфонов.
Параллельный Uniqlo, вот и оно. Что дороже — логично. А вот лего в комплекте как-то странно. Ну да, возможно, принцип "что пойдёт, то и будем продавать".
Уверен, что здесь какая-та интрига скрывается - или кидалова, или по цене будут грабить. Сегодня не поймёшь где правда...
Наценка минимум 50% к рознице Юникло до закрытия, судя по скриншотам.
И это ведь не Премиум бренд, что в плане верхней одежды, что джинс или нижнего белья. Так что возможно цены-то и упадут.
В чем проблема через сервис или знакомых заказать из Турции например, и не кормить не пойми кого
Например, в том, что в Турции нет никакого Юникло?
У каждого там есть знакомые?
новость классная, цены не классные :(
Дык, в CDEK дешевле получается прям. Хотя все равно жирненько
Я как то покупал там футболку и штаны. Качество ну так себе, вобще материал не дышит. После стирки жёсткий. Короче хуйня полная.
Как поняли, что материал не дышит? По пульсу?