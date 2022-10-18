Владелец Zara и других брендов запланировал передать российские активы компании из страны, «дружественной» России Статьи редакции
Из страны полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под новыми названиями, говорит источник «Ъ».
- Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) планирует изменить корпоративную структуру российской дочки — АО «Зара СНГ», следует из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. На материалы дела обратил внимание «Коммерсантъ».
- В нём рассматривается иск владельца ТЦ «Космопорт» в Самаре к «Зара СНГ». Он требовал возместить ущерб из-за закрытых магазинов ритейлера. Компания это решение обжаловала — она заявила, что планирует возобновить торговлю в России.
- Для этого Inditex собирается передать свою российскую структуру третьей компании, которая находится в юрисдикции «дружественной» России страны. В глобальном офисе Inditex 17 октября на запрос «Ъ» не ответили.
- Компания может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, считает руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова.
- По словам источника «Ъ», с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под новыми названиями и с новыми коллекциями — но не раньше весны 2023 года. Другой источник говорит, что сейчас Inditex подписывает дополнительные договоры с ТЦ, чтобы сохранить площади как минимум до мая 2023-го.
- Похожий сценарий использовал польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay). Он закрыл все магазины в России 29 марта, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса. После этого в мае магазины сменили названия: например, Reserved стал Re, Cropp — CR.
- Inditex временно закрыла все магазины и онлайн-платформу в России 5 марта. У компании в стране было 502 точки, на долю российского рынка приходилось 8,5% её мировой прибыли.
389 просмотров
Одежда и точка ?)
"...из страны, «дружественной» России" — ниичо не понятно. Из Белоруссии что ли 🤔🤷♂️
Беларуси*
+50 центов
Лично у меня в городе как был Reserved, так и остался. Даже вывеску не поменяли
Ля, заберите себе Зару, но Массимо Дутти оставьте, там годный шмот был