Wildberries повысил плату за регистрацию для новых продавцов — с 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей Статьи редакции
Так маркетплейс решил усилить борьбу с мошенниками и контрафактом.
- Жалобы на повышение платы за регистрацию на Wildberries появились в Telegram-чате для продавцов. При этом внести 30 тысяч рублей маркетплейс потребовал и у некоторых продавцов, что уже зарегистрировали кабинет на платформе.
- Wildberries ввёл невозвратный «гарантийный платёж» за регистрацию в сентябре 2022 года — чтобы бороться с мошенниками. В компании утверждают, что ограничение помогло предотвратить 90% мошеннических регистраций.
- Но этих мер оказалось недостаточно: на площадке всё ещё появляются мошеннические аккаунты и «предпринимаются попытки продаж контрафакта». Поэтому маркетплейс решил усилить меры борьбы с ними в преддверии крупных распродаж и повысил сумму платежа при регистрации, подтвердили vc.ru в Wildberries.
- Редакция vc.ru уточнила у Wildberries, почему требование распространяется и на уже зарегистрировавшихся, но на момент написания не получила ответ.
- В июне 2021 года мошенники вывели 350 млн рублей с Wildberries через «подставных» продавцов, рассказывал источник.
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Как удобно под видом правого дела собирать бабло со всех ))
Где то я уже такое видел...
Ну а почему бы, собственно, и нет? Где ещё мамкины предприниматели будут перепродавать китайский шлак с викео от других мамкиных бизнесменов?)
Зачем придумывать что-то новое, если и так есть рабочая схема?
Продавцы лопат всегда в плюсе
Нет слов, аплодирую! WB взял новую глубину дна и это рекорд, товарищи!
Но мировой рекорд – сбор дани еженедельно, а по нечётным четвергам – в двойном размере.
Не согласен. Адекватное решение, но с вашей колокольни, вероятнее, виднее.
1) поставщики регистрируются, размешают товары и после их не отправляют. = Пользователи жалуются
2) мошенники регистрировались как продавцы, указывая чужие данные ИП/ООО, размещали товары по низким ценам, писали свой вацап и дальше кидали на деньги. = это конечно полный пзд, у меня родители так попали на 17к 😁
Так что же дно? Плодить мошенников на своей платформе и недобросовестных поставщиков или сделать денежный отсев?
Лично я считаю правильным решение вб, хорошо для старых продавцов ничего не изменилось.
Вход 30к.
Выход 300к.
Вывод: лучше этсамое у тракториста. 330к будут сэкономлены.
Ну сколько раз говорить, это не повышение стоимости, а отрицательное снижение.
Эффективнная отрицательная абеднизация🤣
Т.е. "мы предлагаем услугу, но чтобы она хорошо работала, вы должны нам заплатить в три раза больше". Восхитительно!
когда ВБ уже закроется, неужели они думают, что кто-то поверит в этот бред с борьбой против мошенников
Еслиб была бы борьба с мошенниками, то этот депозит использовался бы в качестве комиссии, а так выходит сам Вайлдберриз мошенники.
Нет связи, компания частная - устанавливает свои правила. Действия понятно обоснованные.
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Ахахахаххаа...кхмм..
Сотка до НГ будет или после?
А какой соблазн ввести обратное действие для своих же правил и собирать дань (иначе и не скажешь) с тех, кто под неё как бы и не попадает.
н*хуя себе,нормально так повысили
урок по начальному капиталу для скамеров номер 2
Пипец они конченные. Может кто-то уже подаст на них иск в ФАС?
А, ну теперь точно всё станет по-другому
А точно не чтобы заработать больше денег?
"на площадке всё ещё появляются мошеннические аккаунты и «предпринимаются попытки продаж контрафакта" - т.е. вы оставляете такую возможность, просто цену за это повысили? Это не считая желания поиметь с уже заплативших.
Такое впечатление, что WB решило просто отогнать что продавцов, что покупателей от себя... Или получить максимум в максимально сжатые сроки...
Интересно, а раз оплата картой, то можно же через чарджбек вернуть и при этом, т.к об этом нет ни в одном подписанном документе, то должны вернуть, но для вб то сверху штраф😄
Но в любом случае это неосновательное обогащение по смыслу ГК РФ/НК РФ, да и ВС РФ
Ты явно не в курсе что такое ЧБ и как оно работает изнутри...
И какое необоснованное обогащение, камон? Ты подключается к платформе, подписываешь ДОГОВОР, где сумма за подключение указана. Что за бред)))
Кто этим дном пользуется? Один негатив от них идёт постоянно в новостях
Это дно - самый популярный маркетплейс в РФ однако. Любит наш народ всякое дерьмо...
Мошенники будут тырить на 20к больше?
Регистрация для юзера: 300р
Логин: 100р
Логаут: 120р
Удаление истории покупок: 1000р за единицу.
Удаление аккаунта: 10000р
Не благодарите.
Платным логаутом только идиоты будут пользоваться, можно же просто приложение заново поставить
/s
Они то плату берут, но зарегестрироваться не дают возможности, постоянно сбои. Деньги вернуть кажется нереальной задачей, так как поддержка отправляет в тг в группу, в которой никто ничего не отвечает, а как только насчёт возврата пишешь, сразу связываются мошенники и начинают раскачивать…
Ахахаха