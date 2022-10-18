Торговля
Артур Томилко

Госдума поддержала законопроект о введении акциза на газировку — 7 рублей за литр Статьи редакции

Новые правила приведут к росту цен и сократят производство на 20%, считает производитель лимонадов «Черноголовка».

  • Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, сообщают РИА Новости.
  • С 1 января 2023 года подакцизными могут стать безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл.
  • Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
  • Исключение сделают для напитков, включённых в единый реестр специализированной пищевой продукции, и продуктов брожения с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% (квасы, сокосодержащие, нектары, морсы).
  • Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
  • 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.

#новости #госдума #акциз

6778 просмотров
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200 комментариев
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 Вадим Д.

Ну хоть бы что, ну хоть бы где слупить. Ну, собаки сутулые.

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Широкий Женя

Поддержали по просьбам трудящихся? Или депутаты сами проявили инициативу?

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1 комментарий
Дмитрий Разломов

Вообще то это забота о нашем здоровье!

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2 комментария
Вася Пражкин

Ха-ха-ха, ведь буквально вчера:

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Влад Борщ

Но это же акциз, тышто глупый?!?

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8 комментариев
Николай Коллайдер

Уже давно понял, что все что они говорят что не будут - это реклама ближайшего будущего (пенсионный возраст, локдаун, мобилизация, новые налоги - все это рекламировалось)

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1 комментарий
Персональный браслет

Ну напиздели, ну с кем не бывает.

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Aleksey Bobkov

еее, антисанкции

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Zenicy

Долой сахар!

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Forest Green

Да здравствует акциз на воздух!

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8 комментариев
Александр Антонов

Вроде там часть денег от акциз пойдет на борьбу с сахарным диабетом. Начинание не плохое, посмотрим как будет.

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16 комментариев
Alex R

Не ешь и не пей сахар. Никто не заставляет

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1 комментарий
Андрей Донской

Сначала они пришли за иномарками, и я молчал, потому что у меня нет иномарки.

Потом они пришли за трендовой одеждой и я молчал, потому что не одеваюсь трендово.

Когда они пришли за «Байкалом», который я пью, заступаться за мои интересы уже никто не стал.

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Localix dots

А я поддерживаю и поделом им. Байкал от Черноголовки качеством за последний год стал значительно хуже - там один сплошной сахар прям приторно сладкий вкус и больше ничего нет там - вода и сахар. Причем раньше в стекле изначально был лучше (разница была сильно ощутима) чем в пэт, но потом и в стеклянных бутылках стала такая же параша как в пэт.

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2 комментария
Евгений Широков

Анекдот воплощается в жизнь. Теперь папа будет больше пить алкоголь, а сына меньше есть и пить вкусняхи

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Дурной магнит

Нужно больше денег на войну. Нужно больше акцизов, сборов и налогов.

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Иван Помидоров

Ну так, вон один потерянный Су-34 стоит в районе 2,2 млрд руб по нынешнему курсу. Компенсации семьям полутора десятков погибших даже можно не учитывать, пренебрежимо малы по сравнению с этой суммой.

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4 комментария
Никита

А акциз на бутылированную воду еще не планируют?

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Полина Лааксо

так-так, еще пожелания будут?

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9 комментариев
Влад Борщ

С бутылированная воды уже заработок идёт, там маркировка обязательная теперь.

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Игорь Протасов

Там честный знак бабло собирает.

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Ware Wow
А акциз на бутылированную воду еще не планируют?

Акциз на набутыливание

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Dmitriy Plehanov

https://en.wikipedia.org/wiki/Sugary_drink_tax
Во всем развитом мире этот налог вводят. Вы же хотите, как в Европе? Почему ноете тогда?

Sugary drink tax
A sugary drink tax, soda tax, or sweetened beverage tax (SBT) is a tax or surcharge (food-related…
en.wikipedia.org
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Zamir Saidov

Потому что всякое негативное на западе можно терпеть, только если есть и позитив. А у нас пряников нет, только кнут.

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5 комментариев
Un Garçon

А когда у нас жизнь будет как в Европе? 😂 Акцизами и мобилизациями её не сделаешь :)

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1 комментарий
Звенислав Николаевич

Интересно, если тебе дадут в глаз, ты скажешь: «О, здорово, как в бойцовском клубе»?

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енот

Можно сначала МРОТ как в Европе?

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2 комментария
Сергей С.

Ну, хоть что-то у нас будет как во Франции

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Иван Смирнов

Так то в развитом мире! А в нашем, недоразвитом, рановато пока))

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Иван Булочкин

Вы не понимаете. Они же это ради здоровья россиян делают! Дороже газировка - меньше потребление 😏

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Alex R

А почему тогда пиво уже сейчас дешевле газировки? Оно полезнее?

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4 комментария
Roman Missetskiy

Добрый Кола. Теперь с акцизом!

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Вася Пражкин

В принципе, чуть однять градус и можно обойти акциз:

Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%
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1 комментарий
Pavel Osadchuk

Очень хотелось нагнуть "вредную" кока-колу но есть нюанс

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Lidia Khomchenko

Правительство РФ отлично справляется с уничтожением экономики

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Aleksey Bobkov

сопутствующий ущерб

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Чудесный колос

"Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом."
При этом на 2023 год урезают бюджет на лечение онко больных и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20%.
Наверное финансировать они будут печать буклетов с рассказами, что такое сахарный диабет, не более.

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Betty Boop

Акциз на акцизы нужно ввести! Из расчета один акциз на одну акцизу!

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Леонид Гнездилов

Почему один? Не раскачивайте лодку. Три.

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Игорь Протасов

Все уже есть. Тот же честный знак.
Марка 50 копеек и плюс ндс

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Nikolay Kenig
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Александр Озерцов

Ого, богатая мадам... Газировкой рот полощет

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Ярослав

Милорд, казна пустеет.

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Ильюша Громозов

Пидарьё позорное, газяву нахуй трогаете? Это итак единственная радость.
Уххххх сукаа, все пацаны надо выходить. Отвечаю дальше внатуре будет только хуже.
По факту они на углекислый газ с водичкой ввели налог.
7 рублей это почти 10% от литра газировки, а по телеку крутят как бунтуют из за повышения цен в европе на 3 %

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Semper Fi
Уххххх сукаа, все пацаны надо выходить. Отвечаю дальше внатуре будет только хуже

все на газированный майдан, так победим!

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Готовый кавалер

секс и кекс же был.
теперь насухую. без кексу

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Serghei Maveriz

Вот это помощь в импортозамещении.
И ещё вопрос. Не те же люди кичились возросшими доходами с нефтегаза?

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Стас К

Недавно думал, почему пиво иногда стоит дешевле газировки? "Слуги" прислушались...😅

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Иоанн Глазырин

Ждём акциз на воздух, 100 рублей за куб

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Umbrella Corporation

Очередной налог на воздух

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Организационный Кирилл

Налог на налог

Гениально

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Последний Шанс

Газировочка и так дорогая

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Невкусно и грустно

Нужно больше золота!

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Олег Павлов

Хватит переводить газ на газировку!

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Евгений Широков

Кстати, вроде до этого на чипсы подняли цены где-то с пару лет назад, не методом акциза, а заявляли, что беспокоятся об ожирении

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Bloody Kalash

Шутка про акциз на воздух уже была?

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Aleksey Bobkov

а это и не шутка

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Готовый кавалер

в 20 году же тестили. или 10-100 р за 2 часа.
или 5000 если без маски/акциза

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Дмитрий Журиков

Ускорились господа, думал после 2024 поднимут НДС, налог на недвижку, дополнительные налоги для ооо в зависимости от вида деятельности. Видать прижимает.

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Готовый кавалер

это банально. вот как поступили с перевозчиками это кейс каких не видел мир. 4 шкуры дерут

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Готовый кавалер

срочно пошел арендовать гараж.
буду разливать газировку НЕдорого.

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Ян Сафин

Деньги то уже не откуда брать , решили продолжить сладкую жизнь

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Sergey Prince

Ну, вы поняли)

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Руслан Июнь
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Сергей Гудлакин

А на воду уже ввели акциз?)

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Леонид Гнездилов

Да, там написано

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3 комментария
Игорь Протасов

Да. Честный знак

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Aleks

на воздух еще не ввели?

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Готовый кавалер

в 20 году же тестили. или 10-100 р за 2 часа.
или 5000 если без маски/акциза

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Dubenskiy Sergey

А акциз на посрать еще нет ? Бля ебанутые. Сорри за мат . Народ свергните уже этого путлера. Ваши ресурсы позволяют вам жить лучше чем в Эмиратах.

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Готовый кавалер

где бы найти такого бедуина...

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illusive man

Власть развращает, тот кто его свергнет через время сам станет тем, кого поклялся уничтожить. Всегда должен быть Король-личь!

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4 комментария
ECN.Broker

Зато будет больше колы зеро

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Новый рубин

Зеро точно будет больше а вот колы вряд ли...

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Николай Коллайдер

Дык надо на сахар вводить акциз че уж там?

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Согласный фонарь

Вот Вы сейчас это говорите,а они услышат. И в выходные через телеги с сахаром на кассу с одним вилком капусты не пробиться будет.

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Илья Петраков

вкрутите вы 30% ндс, заебали уже
вокруг да около всё ходят

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Иван Смирнов

Ура! Страна снова будет зарабатывать на газе))

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Владимир Кролико

Давайте сразу вводите налог на водосодержащие напитки, хули.

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Владимир Кролико

И акциз, да. И если в воду присутствуют полезные микроэлементы, то акциз двойной.

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Ебений

https://www.youtube.com/watch?v=Q5JWDnXXaKA&ab_channel=frimex07

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Analtoy Wasserschlang
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Неопознанный Енот
доп.доходы бюджета составят около 35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование борьбы с сахарным диабетом.

Конечно направит 🤡

«Черноголовка» в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей.

Именно по этой причине заморозит инвестиции, да 🤡

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Наил
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Новый рубин

"Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год."
А могут и не составить т.к. спрос упадёт...

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Александр Пустовалов

Ну и правильно, может хоть начнут колу без сахара делать. А то пить невозможно, аж зубы сводит

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A B

Так в безсахарных газировках типа кока кола зеро - подсластители, которые тоже есть в законе)

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Согласный фонарь

Если состояние эмали и пришеечного дентина такое, что зубы сводит, то дело не в коле

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Alex

Предложили бы налог на госдуму, вин-вин.

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Готовый кавалер

там все по братски. чисто черный нал.
никакой бухгалтерии

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Комментарий удален модератором

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енот

@Инспектор снова нейросетевые комментарии, мимикрирующие под обычные пользовательские со спам-ссылками

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Никита Иванов

Правильно, газировка почти всегда с сахаром - вредно!

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Dimitri

А с чем она должна быть? С солью? Просто нужно знать меру, но тут 7% на вряд ли проблему решишь. Нужно просвещать народ.

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Roman Novo
35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом

Первые партии иранского инсулина уже прибыли в Россию

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Dimitri

Иран сто лет под санкциями и больше умудряется производить чем РФ у который все практически было. Абсурд какой-то.

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4 комментария
СвяТой_ТапоК

Понятно

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roboto

Больше налогов богу налогов

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illusive man

Предлагаю переходить на хороший горячий черный чай. Вкусно и полезно)

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Zamir Saidov

Ублюдки.
Показатель золотого запасу у пана атамана, раз решают тут уже пограбить.

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Вячеслав Грачунов

Предлагаю ввести акциз на жизнь - по 200 рублей за каждый прожитый год жизни

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Сексорцист Милфхантерович

🤡

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Aleksey Dmitriev
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Никита

Назвали бы сразу "налог на колу" аналогично "налогу на гугл"

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Горный яд

Коту делать нехер - он яйца лижет, а депутатам делать нехер - они законы ебаные придумывают! 🤷‍♀️ Скоро на жопу нам акциз повесят! 🤦‍♀️

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GRK

Норм че, Байкал и так стоит по акции 2 л. 114 р. Как раньше кола и пепси, теперь будет 106.

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Цкуро Бесцветный

Зайди в КБ, там дешевле.

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Dmitry Novikov

Какая нахер газировка? Чем они там заняты?

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Даниил Романов

Этим варварам Украины мало похоже....

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Иисус был социалистом

А акциз на сладости и детские карандаши? Почему я плачу налоги, а дети нет?

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Даниил Романов

Этим варварам соседней страны мало.....

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Andrey Kuznetsov

Накуя нам такие депутаты?

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Владимир Погорелов

ну класс

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Наил

Deleted

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расслабленный пост-хипстер

Интересно, приведет это к уменьшению доли сахара в напитках или просто влупят конский ценник?

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Готовый кавалер

тогда просто скорректируют. уберут норму сахара. вы чего как ребенок)

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Alexander

Акциз вероятно подразумевает и маркировку, как алкоголь и сопутствующие расходы...

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Петр Вавилов

А кефир тоже попадет под акциз? В нем также как бы спирт есть.

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Петр Вавилов

Да и такой вопрос как эту газировочку считать? Значит введут маркировочку, которой кто то свой будет заниматься.

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Готовый кавалер

там две вкусности маркировочка и егаис
может ответвление сделают специальное. ибо как литраж на розлив учитывать...

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Dmitriy Filippov

сахар - яд, береги ребят!

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ilia

"планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом" - ну конечно же о вреде сахара только сейчас они узнали и конечно же на это потратят.

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Данила Романов

А мне нравится смотреть на жиробасов, у них так прикольно трясутся складки. Надо побольше им сахорка!

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Mr Jedix

Это может привести к снижению спроса производителей на сахар, и следовательно сахар на потребительском рынке станет дешевле). А это значит, что будем пить больше чая, стряпать булочки, пирожки и торты, а самое главное возобновим производство домашнего Сэма 😁 двойной перегонки с самыми разными вкусами). 😊 Сократится продажа алкоголя в магазинах. Будет падать выручка от алкоголя. Может быть подорожает мука из-за увеличенного спроса для выпечки. При этом пострадают производители сладкой выпечки, всяких печенек и т.п. Ведь, когда сахар подешевеет будет то, что изложено выше 🙃. И всё из-за того, что кто-то ввёл акциз на сладкие напитки и алкоголь более 0,5%🤔😁

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Готовый кавалер

что значит возобновим. никто и не прекращал.
оф крепкий алкоголь не все так оптимистично со статистикой.
а вот поставить счетчики на оборудование для самогона это идея.
за это и к внеочередному званию могут пожаловать

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