Госдума поддержала законопроект о введении акциза на газировку — 7 рублей за литр Статьи редакции
Новые правила приведут к росту цен и сократят производство на 20%, считает производитель лимонадов «Черноголовка».
- Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, сообщают РИА Новости.
- С 1 января 2023 года подакцизными могут стать безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл.
- Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
- Исключение сделают для напитков, включённых в единый реестр специализированной пищевой продукции, и продуктов брожения с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% (квасы, сокосодержащие, нектары, морсы).
- Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
- 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.
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Ну хоть бы что, ну хоть бы где слупить. Ну, собаки сутулые.
Поддержали по просьбам трудящихся? Или депутаты сами проявили инициативу?
Вообще то это забота о нашем здоровье!
Ха-ха-ха, ведь буквально вчера:
Но это же акциз, тышто глупый?!?
Уже давно понял, что все что они говорят что не будут - это реклама ближайшего будущего (пенсионный возраст, локдаун, мобилизация, новые налоги - все это рекламировалось)
Ну напиздели, ну с кем не бывает.
еее, антисанкции
Долой сахар!
Да здравствует акциз на воздух!
Вроде там часть денег от акциз пойдет на борьбу с сахарным диабетом. Начинание не плохое, посмотрим как будет.
Не ешь и не пей сахар. Никто не заставляет
Сначала они пришли за иномарками, и я молчал, потому что у меня нет иномарки.
Потом они пришли за трендовой одеждой и я молчал, потому что не одеваюсь трендово.
Когда они пришли за «Байкалом», который я пью, заступаться за мои интересы уже никто не стал.
А я поддерживаю и поделом им. Байкал от Черноголовки качеством за последний год стал значительно хуже - там один сплошной сахар прям приторно сладкий вкус и больше ничего нет там - вода и сахар. Причем раньше в стекле изначально был лучше (разница была сильно ощутима) чем в пэт, но потом и в стеклянных бутылках стала такая же параша как в пэт.
Анекдот воплощается в жизнь. Теперь папа будет больше пить алкоголь, а сына меньше есть и пить вкусняхи
Нужно больше денег на войну. Нужно больше акцизов, сборов и налогов.
Ну так, вон один потерянный Су-34 стоит в районе 2,2 млрд руб по нынешнему курсу. Компенсации семьям полутора десятков погибших даже можно не учитывать, пренебрежимо малы по сравнению с этой суммой.
А акциз на бутылированную воду еще не планируют?
так-так, еще пожелания будут?
С бутылированная воды уже заработок идёт, там маркировка обязательная теперь.
Там честный знак бабло собирает.
Акциз на набутыливание
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugary_drink_tax
Во всем развитом мире этот налог вводят. Вы же хотите, как в Европе? Почему ноете тогда?
Потому что всякое негативное на западе можно терпеть, только если есть и позитив. А у нас пряников нет, только кнут.
А когда у нас жизнь будет как в Европе? 😂 Акцизами и мобилизациями её не сделаешь :)
Интересно, если тебе дадут в глаз, ты скажешь: «О, здорово, как в бойцовском клубе»?
Можно сначала МРОТ как в Европе?
Ну, хоть что-то у нас будет как во Франции
Так то в развитом мире! А в нашем, недоразвитом, рановато пока))
Вы не понимаете. Они же это ради здоровья россиян делают! Дороже газировка - меньше потребление 😏
А почему тогда пиво уже сейчас дешевле газировки? Оно полезнее?
Добрый Кола. Теперь с акцизом!
В принципе, чуть однять градус и можно обойти акциз:Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%
Очень хотелось нагнуть "вредную" кока-колу но есть нюанс
Правительство РФ отлично справляется с уничтожением экономики
сопутствующий ущерб
"Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом."
При этом на 2023 год урезают бюджет на лечение онко больных и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20%.
Наверное финансировать они будут печать буклетов с рассказами, что такое сахарный диабет, не более.
Акциз на акцизы нужно ввести! Из расчета один акциз на одну акцизу!
Почему один? Не раскачивайте лодку. Три.
Все уже есть. Тот же честный знак.
Марка 50 копеек и плюс ндс
Ого, богатая мадам... Газировкой рот полощет
Милорд, казна пустеет.
Пидарьё позорное, газяву нахуй трогаете? Это итак единственная радость.
Уххххх сукаа, все пацаны надо выходить. Отвечаю дальше внатуре будет только хуже.
По факту они на углекислый газ с водичкой ввели налог.
7 рублей это почти 10% от литра газировки, а по телеку крутят как бунтуют из за повышения цен в европе на 3 %
все на газированный майдан, так победим!
секс и кекс же был.
теперь насухую. без кексу
Вот это помощь в импортозамещении.
И ещё вопрос. Не те же люди кичились возросшими доходами с нефтегаза?
Недавно думал, почему пиво иногда стоит дешевле газировки? "Слуги" прислушались...😅
Ждём акциз на воздух, 100 рублей за куб
Очередной налог на воздух
Налог на налог
Гениально
Газировочка и так дорогая
Нужно больше золота!
Хватит переводить газ на газировку!
Кстати, вроде до этого на чипсы подняли цены где-то с пару лет назад, не методом акциза, а заявляли, что беспокоятся об ожирении
Шутка про акциз на воздух уже была?
а это и не шутка
в 20 году же тестили. или 10-100 р за 2 часа.
или 5000 если без маски/акциза
Ускорились господа, думал после 2024 поднимут НДС, налог на недвижку, дополнительные налоги для ооо в зависимости от вида деятельности. Видать прижимает.
это банально. вот как поступили с перевозчиками это кейс каких не видел мир. 4 шкуры дерут
срочно пошел арендовать гараж.
буду разливать газировку НЕдорого.
Деньги то уже не откуда брать , решили продолжить сладкую жизнь
Ну, вы поняли)
А на воду уже ввели акциз?)
Да, там написано
Да. Честный знак
на воздух еще не ввели?
в 20 году же тестили. или 10-100 р за 2 часа.
или 5000 если без маски/акциза
А акциз на посрать еще нет ? Бля ебанутые. Сорри за мат . Народ свергните уже этого путлера. Ваши ресурсы позволяют вам жить лучше чем в Эмиратах.
где бы найти такого бедуина...
Власть развращает, тот кто его свергнет через время сам станет тем, кого поклялся уничтожить. Всегда должен быть Король-личь!
Зато будет больше колы зеро
Зеро точно будет больше а вот колы вряд ли...
Дык надо на сахар вводить акциз че уж там?
Вот Вы сейчас это говорите,а они услышат. И в выходные через телеги с сахаром на кассу с одним вилком капусты не пробиться будет.
вкрутите вы 30% ндс, заебали уже
вокруг да около всё ходят
Ура! Страна снова будет зарабатывать на газе))
Давайте сразу вводите налог на водосодержащие напитки, хули.
И акциз, да. И если в воду присутствуют полезные микроэлементы, то акциз двойной.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5JWDnXXaKA&ab_channel=frimex07
Конечно направит 🤡«Черноголовка» в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей.
Именно по этой причине заморозит инвестиции, да 🤡
"Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год."
А могут и не составить т.к. спрос упадёт...
Ну и правильно, может хоть начнут колу без сахара делать. А то пить невозможно, аж зубы сводит
Так в безсахарных газировках типа кока кола зеро - подсластители, которые тоже есть в законе)
Если состояние эмали и пришеечного дентина такое, что зубы сводит, то дело не в коле
Предложили бы налог на госдуму, вин-вин.
там все по братски. чисто черный нал.
никакой бухгалтерии
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@Инспектор снова нейросетевые комментарии, мимикрирующие под обычные пользовательские со спам-ссылками
Правильно, газировка почти всегда с сахаром - вредно!
А с чем она должна быть? С солью? Просто нужно знать меру, но тут 7% на вряд ли проблему решишь. Нужно просвещать народ.
Первые партии иранского инсулина уже прибыли в Россию
Иран сто лет под санкциями и больше умудряется производить чем РФ у который все практически было. Абсурд какой-то.
Понятно
Больше налогов богу налогов
Предлагаю переходить на хороший горячий черный чай. Вкусно и полезно)
Ублюдки.
Показатель золотого запасу у пана атамана, раз решают тут уже пограбить.
Предлагаю ввести акциз на жизнь - по 200 рублей за каждый прожитый год жизни
🤡
Назвали бы сразу "налог на колу" аналогично "налогу на гугл"
Коту делать нехер - он яйца лижет, а депутатам делать нехер - они законы ебаные придумывают! 🤷♀️ Скоро на жопу нам акциз повесят! 🤦♀️
Норм че, Байкал и так стоит по акции 2 л. 114 р. Как раньше кола и пепси, теперь будет 106.
Зайди в КБ, там дешевле.
Какая нахер газировка? Чем они там заняты?
Этим варварам Украины мало похоже....
А акциз на сладости и детские карандаши? Почему я плачу налоги, а дети нет?
Этим варварам соседней страны мало.....
Накуя нам такие депутаты?
ну класс
Deleted
Интересно, приведет это к уменьшению доли сахара в напитках или просто влупят конский ценник?
тогда просто скорректируют. уберут норму сахара. вы чего как ребенок)
Акциз вероятно подразумевает и маркировку, как алкоголь и сопутствующие расходы...
А кефир тоже попадет под акциз? В нем также как бы спирт есть.
Да и такой вопрос как эту газировочку считать? Значит введут маркировочку, которой кто то свой будет заниматься.
там две вкусности маркировочка и егаис
может ответвление сделают специальное. ибо как литраж на розлив учитывать...
сахар - яд, береги ребят!
"планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом" - ну конечно же о вреде сахара только сейчас они узнали и конечно же на это потратят.
А мне нравится смотреть на жиробасов, у них так прикольно трясутся складки. Надо побольше им сахорка!
Это может привести к снижению спроса производителей на сахар, и следовательно сахар на потребительском рынке станет дешевле). А это значит, что будем пить больше чая, стряпать булочки, пирожки и торты, а самое главное возобновим производство домашнего Сэма 😁 двойной перегонки с самыми разными вкусами). 😊 Сократится продажа алкоголя в магазинах. Будет падать выручка от алкоголя. Может быть подорожает мука из-за увеличенного спроса для выпечки. При этом пострадают производители сладкой выпечки, всяких печенек и т.п. Ведь, когда сахар подешевеет будет то, что изложено выше 🙃. И всё из-за того, что кто-то ввёл акциз на сладкие напитки и алкоголь более 0,5%🤔😁
что значит возобновим. никто и не прекращал.
оф крепкий алкоголь не все так оптимистично со статистикой.
а вот поставить счетчики на оборудование для самогона это идея.
за это и к внеочередному званию могут пожаловать