Торговля
Артур Томилко

Госдума поддержала законопроект о введении акциза на газировку — семь рублей за литр Статьи редакции

Новые правила приведут к росту цен и сократят производство на 20%, считает производитель лимонадов «Черноголовка».

  • Госдума в первом чтении приняла законопроект который вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр, сообщают РИА Новости.
  • С 1 января 2023 года подакцизными могут стать безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл.
  • Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
  • Исключение сделают для напитков, включённых в единый реестр специализированной пищевой продукции, и продуктов брожения с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% (квасы, сокосодержащие, нектары, морсы).
  • Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
  • 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.

#новости #госдума #акциз

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47 комментариев
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 Вадим Д.

Ну хоть бы что, ну хоть бы где слупить. Ну, собаки сутулые.

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Широкий Женя

Поддержали по просьбам трудящихся? Или депутаты сами проявили инициативу?

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Zenicy

Долой сахар!

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Forest Green

Да здравствует акциз на воздух!

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Alex R

Не ешь и не пей сахар. Никто не заставляет

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Oleg Ast

не еш сахар - мочи манту!

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Александр Антонов

Вроде там часть денег от акциз пойдет на борьбу с сахарным диабетом. Начинание не плохое, посмотрим как будет.

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Широкий Женя

Верите?

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Aleksey Bobkov

еее, антисанкции

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Вася Пражкин

Ха-ха-ха, ведь буквально вчера:

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Влад Борщ

Но это же акциз, тышто глупый?!?

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Вася Пражкин

Акциз и есть налог, мальчик:

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Roman Missetskiy

Добрый Кола. Теперь с акцизом!

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Вася Пражкин

В принципе, чуть однять градус и можно обойти акциз:

на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%
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Дурной магнит

Нужно больше денег на войну. Нужно больше акцизов, сборов и налогов.

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Евгений Широков

Анекдот воплощается в жизнь. Теперь папа будет больше пить алкоголь, а сына меньше есть и пить вкусняхи

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Иван Булочкин

Вы не понимаете. Они же это ради здоровья россиян делают! Дороже газировка - меньше потребление 😏

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Alex R

А почему тогда пиво уже сейчас дешевле газировки? Оно полезнее?

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Иван Булочкин

Конечно! Бухой Вася, мозг которого плавает в этиловом спирте, будет охотнее голосовать за пукина, чем трезвый, думающий человек.

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Советник Альянса

Нет, просто:

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Стас К

Недавно думал, почему пиво иногда стоит дешевле газировки? "Слуги" прислушались...😅

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Никита

А акциз на бутылированную воду еще не планируют?

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Полина Лааксо

так-так, еще пожелания будут?

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Roman

На осадки. На обычные и на с громом и молнией.

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Организационный Кирилл

Полина, жду обещанные обзоры на новые сериалы, те я уже посмотрел

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Влад Борщ

С бутылированная воды уже заработок идёт, там маркировка обязательная теперь.

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Андрей Донской

Сначала они пришли за иномарками, и я молчал, потому что у меня нет иномарки.

Потом они пришли за трендовой одеждой и я молчал, потому что не одеваюсь трендово.

Когда они пришли за «Байкалом», который я пью, заступаться за мои интересы уже никто не стал.

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Иоанн Глазырин

Ждём акциз на воздух, 100 рублей за куб

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Umbrella Corporation

Очередной налог на воздух

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Betty Boop

Акциз на акцизы нужно ввести! Из расчета один акциз на одну акцизу!

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Организационный Кирилл

Налог на налог

Гениально

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СвяТой_ТапоК

Понятно

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roboto

Больше налогов богу налогов

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Serghei Maveriz

Вот это помощь в импортозамещении.
И ещё вопрос. Не те же люди кичились возросшими доходами с нефтегаза?

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Невкусно и грустно

Нужно больше золота!

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Олег Павлов

Хватит переводить газ на газировку!

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Nikolay Kenig
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Bloody Kalash

Шутка про акциз на воздух уже была?

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Готовый кавалер

срочно пошел арендовать гараж.
буду разливать газировку НЕдорого.

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Сергей Гудлакин

А на воду уже ввели акциз?)

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Последний Шанс

Газировочка и так дорогая

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Alex

Предложили бы налог на госдуму, вин-вин.

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Готовый кавалер

там все по братски. чисто черный нал.
никакой бухгалтерии

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Евгений Широков

Кстати, вроде до этого на чипсы подняли цены где-то с пару лет назад, не методом акциза, а заявляли, что беспокоятся об ожирении

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illusive man

Предлагаю переходить на хороший горячий черный чай. Вкусно и полезно)

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Александр Пустовалов

Ну и правильно, может хоть начнут колу без сахара делать. А то пить невозможно, аж зубы сводит

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