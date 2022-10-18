Госдума поддержала законопроект о введении акциза на газировку — семь рублей за литр Статьи редакции
Новые правила приведут к росту цен и сократят производство на 20%, считает производитель лимонадов «Черноголовка».
- Госдума в первом чтении приняла законопроект который вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр, сообщают РИА Новости.
- С 1 января 2023 года подакцизными могут стать безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл.
- Акциз будет действовать и на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
- Исключение сделают для напитков, включённых в единый реестр специализированной пищевой продукции, и продуктов брожения с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% (квасы, сокосодержащие, нектары, морсы).
- Дополнительные доходы бюджета могут составить около 35 млрд рублей в год. Их планируют направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
- 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.
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Ну хоть бы что, ну хоть бы где слупить. Ну, собаки сутулые.
Поддержали по просьбам трудящихся? Или депутаты сами проявили инициативу?
Долой сахар!
Да здравствует акциз на воздух!
Не ешь и не пей сахар. Никто не заставляет
не еш сахар - мочи манту!
Вроде там часть денег от акциз пойдет на борьбу с сахарным диабетом. Начинание не плохое, посмотрим как будет.
Верите?
еее, антисанкции
Ха-ха-ха, ведь буквально вчера:
Но это же акциз, тышто глупый?!?
Акциз и есть налог, мальчик:
Добрый Кола. Теперь с акцизом!
В принципе, чуть однять градус и можно обойти акциз:на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%
Нужно больше денег на войну. Нужно больше акцизов, сборов и налогов.
Анекдот воплощается в жизнь. Теперь папа будет больше пить алкоголь, а сына меньше есть и пить вкусняхи
Вы не понимаете. Они же это ради здоровья россиян делают! Дороже газировка - меньше потребление 😏
А почему тогда пиво уже сейчас дешевле газировки? Оно полезнее?
Конечно! Бухой Вася, мозг которого плавает в этиловом спирте, будет охотнее голосовать за пукина, чем трезвый, думающий человек.
Нет, просто:
Недавно думал, почему пиво иногда стоит дешевле газировки? "Слуги" прислушались...😅
А акциз на бутылированную воду еще не планируют?
так-так, еще пожелания будут?
На осадки. На обычные и на с громом и молнией.
Полина, жду обещанные обзоры на новые сериалы, те я уже посмотрел
безопасная доза полученной информации
1 час в день бесплатно.
Далее по геометрической прогрессии.
2 часа 20р, 3 часа 50 , 4 часа 100...
VK и Госуслуги безлимитные.
С бутылированная воды уже заработок идёт, там маркировка обязательная теперь.
Сначала они пришли за иномарками, и я молчал, потому что у меня нет иномарки.
Потом они пришли за трендовой одеждой и я молчал, потому что не одеваюсь трендово.
Когда они пришли за «Байкалом», который я пью, заступаться за мои интересы уже никто не стал.
Ждём акциз на воздух, 100 рублей за куб
Очередной налог на воздух
Акциз на акцизы нужно ввести! Из расчета один акциз на одну акцизу!
Налог на налог
Гениально
Понятно
Больше налогов богу налогов
Вот это помощь в импортозамещении.
И ещё вопрос. Не те же люди кичились возросшими доходами с нефтегаза?
Нужно больше золота!
Хватит переводить газ на газировку!
Шутка про акциз на воздух уже была?
срочно пошел арендовать гараж.
буду разливать газировку НЕдорого.
А на воду уже ввели акциз?)
Газировочка и так дорогая
Предложили бы налог на госдуму, вин-вин.
там все по братски. чисто черный нал.
никакой бухгалтерии
Кстати, вроде до этого на чипсы подняли цены где-то с пару лет назад, не методом акциза, а заявляли, что беспокоятся об ожирении
Предлагаю переходить на хороший горячий черный чай. Вкусно и полезно)
Ну и правильно, может хоть начнут колу без сахара делать. А то пить невозможно, аж зубы сводит