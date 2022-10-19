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«Яндекс Доставка» запустит доставку посылок между городами через ПВЗ «Маркета» Статьи редакции

Сначала — только между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца города она станет доступна в 40 годах, где есть ПВЗ «Маркета».

  • «Доставка» в конце октября запустит доставку между городами через пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета», пишет «Коммерсантъ». Сервис появится в приложении «Яндекс Go», сейчас его тестируют на ограниченном количестве пользователей.
  • На первом этапе междугородняя доставка будет доступна между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2022 года — по всей сети ПВЗ «Маркета» в более чем 40 городах страны.
  • Сервис будет доступен для обычных пользователей, так и для предпринимателей. Отправление можно оформить через приложение «Яндекс Go», там же отправитель и получатель смогут следить за статусом посылки.
  • Цены на доставку будут фиксированными, стоимость тарифа зависит от города доставки и размера посылки, вес которой не должен превышать 12 кг. Также для доставки компания может привлекать сторонние службы.
  • Также в 2023 году «Доставка» планирует запустить междугороднюю отправку посылок с адреса отправителя до получателя без посещения пунктов выдачи.
  • «Доставка» начала возить товары между городами в феврале 2022 года, подключить сервис мог любой бизнес. Заказы из магазинов и складов забирают водители и привозят на склад в другом городе, оттуда его доставляют в ПВЗ или покупателю.

#новость #яндексдоставка

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2 комментария
Вадим Д.

«Путешествие посылок из Петербурга в Москву» – новое прочтение классики! Заказывайте в ЯМаркете.
А вообще – вполне логично, молодцы.

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Андрей Киселев

Яндексдек

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