Среди причин нарушения экспорта: прямой запрет поставок на ведущие рынки суперпремиального алкоголя — США и ЕС, последовавшая за этим практически полная остановка работы с крупнейшими операторами Duty Free, повышенные пошлины в Великобритании, исключение водки Beluga из ассортимента крупнейших сетевых магазинов в Австралии, а также, в целом, отказ многих иностранных дистрибьюторов продлевать партнерство с российской маркой.