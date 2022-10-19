«Белуга Групп» продала права на использование бренда Beluga за рубежом за $75 млн Статьи редакции
Из-за санкций компания не смогла реализовывать водку в США и ЕС, с ней отказались работать операторы Duty Free и другие иностранные партнёры.
- О продаже международных прав на бренд Beluga рассказала сама компания. На решение повлияла геополитическая ситуация — экспорт стал сложнее, сотрудничество с несколькими странами прекратилось.
- Компании пришлось закрыть склад в Риге на фоне санкций. Учитывая все факторы, полноценная работа на международном рынке стала невозможна, объясняет «Белуга Групп».
- Права на использование бренда Beluga за границей продали за $75 млн, сумма сильно превышает независимую оценку, уточнили в компании. Сделка «улучшит показатели ликвидности и позволит группе придерживаться принятой политики дивидендных выплат».
- Компания сохранила за собой использование бренда на российском рынке. В 2021 года экспортные продажи водки Beluga составили 4% от выручки «Белуга Групп», в натуральном измерении — 2% от общих отгрузок. Поэтому продажа международного бренда «не окажет значительного влияния на общие финансовые результаты компании».
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Да ладно вам, такие "Белугу" знают только из книжек про природоведение.
Книжек?! О_о
Ну природоведение это начальная школа, не с 4 класса же бухают, может чего и осталось в голове)))
Недооцениваешь ты их) у меня в Воронеже, порой парламент видел у алкашей
И чем примечателен данный алкоголь ? Неужели воду с ледников Эвереста берут ?
Ну в первую очередь ценой :D
Ну тут да , понты дорого стоят , это не фины , которые взяли воду из ближайшего озера , сделали продукт и продали за €20 за литр
всегда удивляло разнообразие производиелей водки. это же просто два простых химических соединения спирт 40% + вода 60%.
спирт у всех одинаковый C2H5OH, вода дистиллированная H2O.
неужели вкус у них отличается у всех? или одни воду с водопровода берут, другие с лужи, третие с колонки, и это дает все разнообразие вкуса водки и космический ценовой диапазон? :D
Вкус отличается:) Ваше замечание вполне справедливо только оно распространяется и на другие товары столь же примитивные по составу. При таком обилии разных товаров одной группы, потребителю засоряют полностью мозг и он больше начинает ориентироваться не на состав и качество продукта, а на известность бренда. Можно продавать полное говно если позволяет рекламный бюджет.
Если говорить про водку, то не совсем понятно, как её продвигать. Знаю, что юзают продакт-плейсмент, но рекламу на ТВ например нормально не запустить.
боярышник даже рекламируют ;-)
Я думаю у главных потребителей такие вопросы не возникают... Они бы и из лужи струячили, если бы накидывало
Вода не дистиллированная, да и спирт тоже разный бывает, а вкус зависит от сырья и очистки.
С такими ограниченными познаниями понятно, что такие простые вещи удивляют.
Правильно: не могли использовать → избавились.
Но не дочке ли какой-нибудь продали, чтобы перепродавать свою же продукцию и так реализовывать?
сразу видно какие товары попадают под культурный обмен
Ну правильно, ведь алкашка - одна из традиционных ценностей, про которые так любят кричать чинуши.
Интересно кто столько переплатил и зачем им/ему это..
Прокладка какая-то. Не только западные компании умеют в "продажу локальному менеджменту".
75 много, нашим тут за 1 рубль отдают. Тут другое, мне кажется конкуренты, которым дадут разрешение продавать.
1. Белуга хочет, чтобы разрешили продавать под этим брендом в ЕС/Штатах. Для этого нужно, чтобы поверили в то, что "Белуга за границей" никак не связана с "Белугой в РФ". Если оформить переход "за рупь" в это не поверят.
2. В РФ отдают за рубль, т.к. это просто фейвор людям, которые на них работали много лет. Чтобы не выставлять их на мороз.
водку делать не сложно, а с хорошим брендом и продавать будет просто.
имхо оправданная цена за название бренда с которым можно свой шмурдяк во все торговые сети европы и штатов загнать
Продажа права на бренд существенно отразится в финансовой отчетности компании?
Неоправданно высокая цена. Но оловянная рыбка прикольная.