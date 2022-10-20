На Lamoda появились товары Uniqlo — по ценам из магазинов Статьи редакции
Доставка, в зависимости от города — от одного дня и больше.
- В интернет-магазине появились в продаже товары от Uniqlo — всего 633 позиции, заметила редакция vc.ru. В Lamoda подтвердили, что начали продавать товары этого бренда.
- Цены начинаются от 199 рублей — на шопперы. Шорты и футболки стоят от 999 рублей. Самые дорогие — пуховики, за 12999 рублей. Стоимость одежды примерно такая же, как и в магазинах Uniqlo.
- В Lamoda пояснили vc.ru, что предлагают оригинальные товары, авторизованные официальным представительством бренда на территории России. Будет ли интернет-магазин расширять ассортимент, в компании не уточнили.
- Товары Uniqlo, как и других брендов на Lamoda, доставляют со скалада в Подмосковье. В зависимости от способа доставки — самовывозом или курьером — и города, она займёт от одного дня до более чем недели.
- 14 октября товары из Uniqlo также стали доступны на CDEK.Shopping — маркетплейсе компании СДЭК для заказа товаров из-за рубежа. Помимо одежды из японской сети, компания продаёт продукцию Zara, Apple, Asus, Sony, Dyson и других. Согласно сервису доставки «Бандеролька», заказать Uniqlo можно и через него. 18 октября товары Uniqlo появились и на Ozon — более 3200 наименований от одного продавца.
- 7 марта 2022 года глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что Uniqlo не собирается уходить с российского рынка. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют на это право. 9 марта Bloomberg сообщило, что на компанию оказывают давление клиенты в соцсетях. На следующий день сеть объявила, что приостановит работу в стране «из-за ряда трудностей».
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Слава Сатане! Я их ждал.
И я услышал тебя дитя!
Адекватные цены, спасибо.
слышал труселя юниклы 4 т.р. стоят. тут сколь?
Зайди да посмотри.
Не разбирайте, пожалуйста, пушики с воротником-кимоно и жилеты, я регистрируюсь!
ну другое дело
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