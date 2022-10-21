Uniqlo начал закрывать магазины в России — «Ведомости» Статьи редакции
Свернули уже две точки, ещё в нескольких готовятся к вывозу товаров.
- Uniqlo предупредила персонал в России о подготовке отдельных магазинов к полному закрытию, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер попросил менеджеров некоторых точек собрать товары с витрин и подготовить к вывозу. Точное число магазинов, которые хотят окончательно закрыть, неизвестно. По данным японского сайта Uniqlo на 30 сентября 2022 года, в России — 48 точек, в марте было 50. В компании не ответили на вопросы издания.
- Сотрудник Uniqlo слышал, что компания ведёт переговоры с «Гудзоном» и «Мега Белая дача» о расторжении договоров аренды.
- ООО «Юникло рус» судится с ООО «Просперити», оно управляет комплексом «Красный кит» в Мытищах. Компания хотела получить 3,1 млн рублей в качестве оплаты долга за аренду и штрафа за приостановку работы. Суд признал, что за каждый день простоя Uniqlo должна платить ТЦ 15 тысяч рублей (около 420-465 тысяч рублей в месяц). Выйти из соглашения компания сможет только 5 января 2023 года.
- О планах закрыть часть магазинов в России также знают два консультанта на рынке торговой недвижимости. Пока сокращения идут в основном в регионах, где находится 29 магазинов, рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
- В отчётности Fast Retailing (владельца бренда Uniqlo) за 2021-2022 финансовый год указаны показатели без учёта России. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Юникло рус» в 2021 году составила 26,9 млрд рублей, чистая прибыль – 4,1 млрд рублей.
- Uniqlo объявила о закрытии магазинов в России 10 марта. 14 октября товары бренда стали доступны на CDEK.Shopping — маркетплейсе компании СДЭК для заказа товаров из-за рубежа, а 18 октября — на Ozon, но в несколько раз дороже, чем в магазинах. 20 октября Lamoda стала реализовывать товары Uniqlo по прежним ценам, в компании пояснили, что доставляют авторизованные официальным представительством бренда товары со склада в Подмосковье.
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Последние несколько лет только там и одевался((… очень качественная одежда за адекватные деньги всегда была!…
Володя ты ничего не потерял , они теперь на ламоде полностью онлайн