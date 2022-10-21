«Авито» и комиссионка «Рекульт» запустили тестовый сервис для продажи подержанной брендовой одежды Статьи редакции
Вещь надо сдать в магазин, а он сам найдёт покупателя и заплатит бывшему владельцу процент от цены.
- «Авито» вместе с комиссионным магазином «Рекульт» запустил сервис по перепродаже женских брендовых вещей, заметил Shopper's. Речь как о брендах масс-маркета вроде Benetton, Zara и Mango, так и о люксовых вроде Prada, Chanel и D&G. Размещать их будут на сайте «Рекульта» и на его странице на «Авито». Владельцу нужно будет только отправить вещь в магазин.
- В пресс-службе «Авито» vc.ru рассказали: «Мы видим запрос на данную услугу от наших клиентов, которым удобнее доверить перепродажу вещей профессионалам. Это очень пилотный проект, пока смотрим, полетит или нет с точки зрения востребованности и качества. Вопрос коммерческой выгоды для бизнеса на этой стадии не стоит. Мы тестируем гипотезу. Выводы делать пока рано».
- «Рекульт» принимает только женскую одежду и обувь, сумки, рюкзаки, кошельки и косметички, головные уборы, шарфы и платки, а также ремни, перчатки и гетры (но не носки, чулки и колготки). Если прислать компании другой товар, возвращать его придётся за свой счёт. Чтобы сдать одежду, нужно оставить заявку на сайте.
- Отправлять товары в «Рекульт» также придётся самостоятельно. В Москве можно привезти вещи в офис магазина, а из других городов нужно будет согласовать доставку с менеджером — либо курьерской службой, либо через ПВЗ.
- Перед продажей партнёр «Авито» проверяет все полученные вещи на подлинность (как именно — неизвестно), а также на следы носки — это, катышки, выцветшая ткань, нехарактерный запах, сломанная фурнитура. Такую одежду компания не возьмёт, но может при желании владельца отправить её на переработку или в благотворительный фонд.
- Стоимость вещи «Рекульт» рассчитывает по нескольким параметрам — это бренд, коллекция, сезон, материал и общее состояние. На сайте сказано, что обычно итоговая стоимость товара на перепродаже составляет 20-50% от первоначальной цены.
- Процент, который получит владелец, будет зависеть от цены. Например, для товаров стоимостью 350-1499 рублей это 4-14%, а после 15 тысяч рублей — 57% и более. Максимальный процент — 66%. Остальное удерживает «Рекульт», поскольку тратит деньги на подготовку товара, хранение, продвижение, общение с клиентами и доставку.
- Владелец вещи получит деньги в течение трёх недель после её продажи. Сделать это сразу сервис не может, поскольку в течение двух недель покупатель ещё может вернуть товар.
- Если вещь так и не продадут через три месяца, её можно забрать, оплатив доставку или приехав в офис в Москве. Снять её с продажи можно и раньше, но тогда, помимо доставки, придётся оплачивать ещё и расходы «Рекульта» на подготовку вещи — это 1000 рублей за предмет.
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Чем плоха старая-добрая продажа подержанных вещей на самом авито? Как-то попроще, если в пределах одного города, конечно.
наверное, тем, что нужно думать, какую цену выставить, а потом еще отвечать на странные запросы в личке
Мне кажется это в принципе описание любых продаж на авито)
Странные вопросы в личке могут быть вообще ко всему 😂
Думаю все упирается в "стоимость времени" конкретного человека.
Просто бэушные трусы Гучи не продадутся
Если женские, то легко.
Знаете толк
Комиссии конские, если продавать обычные тряпки, проще нуждающимся отдать или на помойку отнести. А если вещь стоящая и пользуется спросом, то и так продадите за свою цену.
Авито лучше пусть продажу через аукцион сделает, куда полезнее.
Жду, когда комиссионка откроет ещё одну комиссионку, чтобы ещё раз можно было сдать вещь, и ещё один посредник получил свой процент)
Так это оно и есть. Комиссионка Авито и комиссионка Рекульт открыли брендовую комиссионка)
Ну в том и смысл) сколько комиссионок надо открыть, чтобы продать?
Из того же разряда, кстати, вопрос, сколько лезвий надо, чтобы сбрить бороду) жилет пока что дошёл до 5ти) Хотя, если лезвие хорошее, то одним все прекрасно сбривается) но это уже немного о другом, или таки нет
Сэконд-Хэнд брендовых шмоток для модниц.
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Это прикольно, надо глянуть что там есть
Да все то же самое, что и на обычном авито, просто еще с наценкой, чтобы проценты уходили и Рекульту и продавцу
Да все то же самое, что и на обычном авито, просто еще с наценкой, чтобы проценты уходили и Рекульту и продавцу
Ну да, какой-то странный сервис. Сомневаюсь в её успех.
Авито разве и не был тем сервисом подержанной одежды...
Т.е. процент от продажи получает не владелец вещи а площадка на которой он ее продал? А разве не наоборот должно быть?!
Хахаха 😂
Гениально
Если вещь так и не продадут через три месяца, её можно забрать, оплатив доставку или приехав в офис в Москве. Снять её с продажи можно и раньше, но тогда, помимо доставки, придётся оплачивать ещё и расходы «Рекульта» на подготовку вещи — это 1000 рублей за предмет.
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короче сразу отдать на благотворительность и все.
т.е. если человек среднего достатка захочет продать одежду (не заморачиваясь самостоятельно с продажей), то он почти ничего и не получает от этой продажи. А если ты богач и носишь версаче и прада, то про этот сервис ты вряд ли задумаешься. Ибо нафиг надо, я ж богач))) И почему такая дискриминация по половому признаку?) Итого- смысл сервиса?
вы зря так думаете. они деньги хорошо считают.
Так скоро добавят аукцион, как было когда-то на сайте "Молоток", по принципу как у EBay. Вроде данная система заходит как раз продажи подержанных и редких товаров, когда продавец не знает какую задать конечную стоимость.
Грамотный ход, спасибо предпринимателям авито, вклад в экономику, эти люди в России затыкали дырки начальства, спасибо👍