Продавцы Wildberries пожаловались на новую систему расчётов на маркетплейсе Статьи редакции
Средства удерживают, баланс уходит в минус, полностью деньги выводить не дают — и взимают штрафы.
- Продавцы столкнулись с проблемами при работе с новой системой расчётов, которую Wildberries начал тестировать в августе 2022 года, обратил внимание РБК. Он позволял предпринимателям выводить деньги в любое время — хоть раз в неделю, хоть раз в час. В тестах участвовала 1000 продавцов, после этого доступ к системе собирались открыть для всех.
- Сейчас к сервису может подключиться любой продавец, рассказали изданию в Wildberries. В компании уточнили, что на «новый баланс» перевели «небольшая часть продавцов» от общего количества — всего их 990 тысяч. Система до сих пор тестируется, а предприниматели могут обратиться в службу поддержки и попросить вернуть их на прежнюю систему выплат: то есть, один раз в неделю.
- По оценке Wildberries, всего по работе новой системы в поддержку обратилось 0,002% от общего числа продавцов. Но РБК нашёл жалобы на повторяющиеся проблемы в примерно «двух десятках» Telegram-каналов, включая официальный чат Wildberries для продавцов, а также в комментариях на сайте специализированного отраслевого медиа Oborot.ru.
- Как пишет издание, 20 октября инициативная группа продавцов (12-15 человек) посетила офис Wildberries, чтобы получить ответы на вопросы об изменениях в расчётах. Их сопровождала полиция, которую вызвали сами предприниматели. После этой встречи у части продавцов оказались заблокированы личные кабинеты. В компании отрицают блокировки и говорят, что речь идёт о приостановке поставок на время проверки.
Какие проблемы возникли у продавцов
- Сначала продавцам удавалось выводить деньги в разные дни и разное время, но потом система начала сбоить. Предприниматели рассказали об удержаниях средств, которые возникли с начала октября, — в описанных случаях речь шла о суммах больше 200 тысяч рублей. Например, выручка, которую мог вывести продавец, в личном кабинете не равнялась сумме из отчёта о детализации продаж.
- Также предприниматели столкнулись с долгосрочными блокировками вывода средств — система не даёт перевести деньги на расчётный счёт. Кроме того, возникает неоправданный отрицательный баланс, объяснить который нельзя ни с помощью отчёта, ни с помощью службы поддержки.
- Она говорит о «корректировке баланса»: то есть маркетплейс должен был начислить больше средств, чем составила выручка продавца, а затем вычесть разницу. Но документального обоснования этому нет. Wildberries называет расчёты с предпринимателями «полностью прозрачными», а «корректировку баланса» объясняет переходным периодом и разной отчётностью.
- Продавцам также неясен принцип определения суммы, которую можно вывести. Например, у одного на 21 октября на балансе было 92,4 тысячи рублей, вывести он мог от 500 до 2,7 тысячи рублей. У другого — 1,9 млн рублей, вывести он мог от 500 до 885 тысяч рублей. Но когда он попытался это сделать, кнопка для вывода перестала работать. Некоторые смогли вывести деньги только на четвёртый день. Сейчас вывод средств доступен только раз в день — только для части суммы и никогда полностью.
- В маркетплейсе объясняют, что начисления происходят в реальном времени, а на вывод средств с 20 октября установлен лимит «для безопасности» — два среднесуточных оборота. Такая мера нужна, чтобы мошенники не смогли вывести все деньги, если получат доступ к личному кабинету, говорят в Wildberries.
- Кроме того, средства за текущий день «замораживаются» до следующего дня, чтобы продавцы «не уходили в минус» и могли и дальше пользоваться площадкой. В будущем лимит собираются расширить.
- Продавцы также отмечают, что взыскиваемые с них штрафы за занижение габаритов упаковки товаров часто не обосновываются. Например, ИП, который продаёт подушки (среднемесячный оборот на платформе — 22-24 млн рублей) столкнулся с удержанием на 1,8 млн рублей. При этом, по его словам, размеры упаковки были указаны даже с запасом, а Wildberries не предоставил никаких доказательств занижения габаритов.
- Маркетплейс по этому поводу заявил, что информация о «непрозрачных штрафах» не соответствует действительности — так как штрафов у него нет. При этом комиссия при Минпромторге обязала Wildberries до конца октября детализировать штрафы, начисленные продавцам платформы за нарушения при складировании товаров, сообщали «Ведомости».
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Не удержать WB в его стремлении покорять новые уровни дна, никому это не под силу.
Это дурдом, я сам продаю там, сейчас даже вывести не возможно, ссылаются на тех работы, с 16 числа баланс недоступен для вывода..
"Их сопровождала полиция, которую вызвали сами предприниматели. После этой встречи у части продавцов оказались заблокированы личные кабинеты"
В сентябре они нам выставили штраф 800 тыс, съели после 1,5 ляма штрафа, в четверг новый сюрприз -2,5 ляма корректировка баланса. Ни какая тех поддержка не может ни чего сказать отмахиваются шаблонами. Причём штрафы эти с пустыми строками, тобишь не написано даже артикул товара. И ещё штрафы за негабарит даже тех товаров которые в размер в небольшую коробку. Короче принято решение выстраивать стратегию на 23 год уход от зависимости ВБ переориентировпться на свои личные продажи и тесно взаимодействовать с Озон, они хоть адекватные ребята
"Деньги которые вы принесли в казино, остаются в казино"
Ягодки цветут
Пусть они подохнут. Твари.
это же бэта тест системы. Неудивительно что есть баги. Если бы не было багов, то систему давно бы раскатили на всех.
Маркетплейс по этому поводу заявил, что информация о «непрозрачных штрафах» не соответствует действительности — так как штрафов у него нет. Однако 4 - ю неделю, мой баланс отражается в минусе почему-то. Откуда-то берутся неведомые начисления.
Так штрафов нет, это отрицательные начисления
Про занижение габаритов. На сколько помню, там штрафы за отклонение размеров в любую сторону. Причем в долях.
У нас упаковка мелкая, 53*62*26мм. Вот тоже жду, что вдруг замерщих округлит до см и будет существенное отклонение.
В последние месяцы от WB ловили много неприятных сюрпризов и теряли деньги.
Кто-то брешет... здесь пишут, что ВБ дает вернуться к старой системе расчёта, а их поддержка отвечает обратное.
Мой вопрос:
"Можно ли вернуться к старой системе платежей?"
Ответ в их официальном канале:
"Здравствуйте. Нет возможности перехода."