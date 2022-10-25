X5 Group отчиталась за третий квартал: общая выручка выросла на 19,2% год к году, чистая прибыль — на 16,7% Статьи редакции
Самый заметный прирост среднего чека и аудитории у дискаунтера «Чижик».
- X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») опубликовала финансовые и операционные результаты по итогам второго квартала 2022 года.
- Общая выручка выросла на 19,2% год к году — до 647,9 млрд рублей. Чистая выручка от цифрового бизнеса — это «Перекрёсток Впрок», «Много Лосося», 5Post и экспресс-доставка — составила 14,7 млрд рублей, что на 38,4% больше, чем в 2021 году, а количество заказов увеличилось на 32,9% до 7,6 млн: это 2,3% от общей выручки.
- 83% всех продаж принесла «Пятёрочка», 13% — «Перекрёсток». Их общая выручка составила 534,4 млрд и 84,98 млрд соответственно. Показатель дискаунтера «Чижик» составил 9,7 млрд рублей, но это в 13 раз больше, чем в 2021-м.
- Чистая прибыль компании составила 15,9 млрд, что на 16,7% больше показателя третьего квартала 2021 года.
- Средний чек заметнее всего вырос в «Чижик» — на 17,1% год к году, составив 600,2 рубля. В «Пятёрочке» средняя сумма покупок — 422,2 рубля (+8,9%), в «Перекрёстке» — 614,9 рубля (+6,5%), в «Карусели» — 1018 рублей (0%). Количество покупателей также сильнее растёт у «Чижика» — это 18,5 млн человек против 1,6 млн в третьем квартале 2021 года. Аудитория «Карусели» тем временем, наоборот, сократилась — с 7,4 млн до 3,9 млн соответственно.
- X5 Group отметила, что выручка магазинов увеличилась в том числе за счёт роста торговых площадей на 6,6%. А вот показатели «Карусели» упали на 47,3%, наоборот, из-за закрытия магазинов бренда «в соответствии с программой трансформации формата».
- Одна из причин увеличения среднего чека, в частности в «Пятёрочке», — это «инвестиции в цены и замедление продовольственной инфляции». Компания также отмечает, что суммы покупок растут после подключения к программам лояльности.
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Средний чек вырос, а количество товаров в нем?
Даже в данной табличке все операционные показатели упали, несмотря на рост выручки. Ценник растет, обороты падают.
так вот же:Самый заметный прирост среднего чека и аудитории у дискаунтера(!) «Чижик».
Тут ничего про ТОВАРНЫЙ прирост!
Я вместо "количество" прочитал "качество".)
Это ни о чем не говорит, если его раньше не было. Я из этой статьи вообще о его существовании узнал. Если я сегодня создам магазин, завтра его продажи будут больше чем сегодня, а послезавтра больше чем завтра, просто потому что к нулю очень просто добавить что-то. Если у меня внезапно он откроется в 10 метрах от дома я тоже скорее всего там что-то буду покупать и не потому что ищу где дешевле купить, а потому что многие вещи вообще всё-равно где покупать, если они есть там. У меня мама вот в Светофоре периодически что-то берет. Было бы даже немного удивительно если бы ничего не покупала, с учетом того что он стоит ровно на маршруте где она гуляет с собакой 2 раза в день и других магазинов по пути в том направлении просто нет. Магазин на отшибе воткнули - все собачники района дружно превратились в дополнительных покупателей, даже если не являются непосредственной целевой аудиторией.
увеличили цены корзина уменьшилась в полтора раза,зато x5 групп наварились
Инфляция 40% на все, а чистая прибыль +16%
Даже и тут наврали, чтобы в карман больше унести)))
откуда инфа? согласно росстату, инфляция с начала года 10.45%.
Инфа из магазина, у меня аналогичная. Стрёмно, когда помнишь цены по которым покупал((
Это просто когнитивное искажение. Человек обращает внимание на выделяющиеся факты - например на сильно подорожавший товар. Но не обращает внимание на то, что на каждый такой товар приходится десяток, цены на которые изменились несущественно.
Вообще, человеческая интуиция _очень_ плоха в статистике. Если вам интуитивно кажется некое статистическое Х - то скорее всего, Х ложно.
Вчера заказала на озоне ополаскиватель для зубов Лесной бальзам 400 мл за 149 руб. 19.08.22 я его же заказывала за 87 руб. То же самое с пастами, порошками, мылом. Макароны Barilla почти пришли в норму по цене где-то месяц назад, признаю. Мои расходы на ежемесячные нужды (еда и хоз.товары) выросли порядка 30%, карта не даст соврать, это при том, что некоторые бренды заменяешь тем,что подешевле и уж точно не увеличиваешь объем потребления. Мне интуитивно ничего не кажется, у меня есть калькулятор и неплохая память
Ну раз веришь росстату, наверное и потери меньше 6к, да?
При чем тут вера? Росстат публикует сырые данные, кто угодно может посмотреть, проверить, и поймать его за руку на лжи (мол, написано у вас что мясо стоило Х, а оно стоило Y, в полтора раза дороже!11!). Никто пока не поймал. Уже хз сколько раз проверяли данные росстата по инфляции и выяснялось, что они, как минимум, очень близки к реальности.наверное и потери меньше 6к
Не понял, потери чего, у кого?
Согласно правительству РФ, мобилизации не будет.
Данные росстата легко проверяются - через тот же ценомер, ну или просто проходом по магазинам в своем городе. Это не вопрос веры, я выше уже об этом говорил.
Считаете что росстат врет? Ну укажите конкретно, где он врет. Цена на какой товар, где и когда взята в расчет некорректно?
Чей Крым?
Дефакто или деюре? Если второе - с точки зрения какого именно законодательства?
по росстату)))
"По росстату" - российский, очевидно, учитывая что росстат ведет по крыму статистику)
продовольственная - выше
Наоборот - ниже:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/131_10-08-2022.html
8.89% с начала года.
Все цены на продукты скакнули на 50% минимум за последние 1-2 года, но вы продолжайте дальше верить госструктуре, рисующей красивые циферки
ну так ценники вообще видели, там по-моему вообще карт бланш теперь чего хотят то рисуют, не до них сейчас фасам и прочим
Да, Пятерочки, Магнитики, Светофоры будут процветать. А Азбуки вкуса и всякие там Вкусвилы получат в бок вилы. И накроются Озоном
чего б им озоном то накрываться когда уже чай кофе оттуда таскаю дешевле чем в магнитопятёрках, скоро совсем как в продуктовый в озон ходить начнём
Макароны ещё можно таскать, зубную пасту и т.д. Всё, что не требует холодильника
И то что требует холодильника тоже можно брать. Все приезжает с нормальными сроками годности и в нормальном виде.
еще можно все откусывать и отпивать и потом на место ставить
Это уже криминал.
И коньяк чаем разбавлять. Прям в примерочной кабинке. Будь благословен Озон!
Ну еще бы им не процветать, когда в переке нарезанные 100гр арбуза за 70р продаются)
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