Торговля
Учащийся Данила

Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новыми названиями в России весной 2023 года — Forbes Статьи редакции

Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с рынка, говорят источники.

  • Испанская Inditex готовится возобновить работу в России, рассказали Forbes четыре источника на рынке торговой недвижимости. По данным издания, вернутся бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, но под новыми названиями — какими, пока обсуждается.
  • Открытие магазинов запланировано на весну 2023 года, говорят источники. Сколько их будет, тоже под вопросом. Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с российского рынка полностью, пишет Forbes.
  • По словам источника «Известий», магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). Но собеседник Forbes, знакомый с ходом переговоров с представителями Inditex, говорит, что «это кто-то придумал» и «такой вариант не рассматривался».
  • Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что ведёт переговоры с «заинтересованными сторонами» относительно своего бизнеса в стране. По данным «Ъ», Inditex обсуждает передачу активов партнёру из «дружественной» страны.
  • Shopper's со ссылкой на испанскую газету Cronica Global написало, что бизнес ритейлера может перейти ливанской Azadea (она открыла франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре). Два источника Forbes подтвердили, что бизнес передадут ливанским партнёрам. В Inditex не ответили на запрос издания.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #zara #inditex

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98 комментариев
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 Свежерег Июньский

Хули тут думать - ЗАРЯ, ВЕРШКИ и СТРАДИВАРИ

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Михаил Качалов

Zara -> Zrada

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Сладкий Хрен

ТЯНИ И МЕДВЕДЬСЯ ещё - довольно по-русски

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Евгений

И МИШКА

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Виктор Исаков

А так громко и феерично хлопали дверью..)) Кто следующий на возвращение?

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Serghei Maveriz

А кто-то уже вернулся?

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17 комментариев
Андрей Рядькин

Советский Союз

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4 комментария
Сергей Сергеев

какие новости говорили о "громко" и "феерично"?

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2 комментария
Юрий Б.

Изоляция. Специальные бренды.

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2 комментария
Andrey Olenin

Inditex не хлопали дверью. Они заявляли, что вернутся по возможности

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1 комментарий
Игорь Протасов

Ну да. Меньший ассортимент будут поставлять через прокладки.
Одни победы и выгоды для россиян

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Олег Трулев

Эти и не хлопали дверью. Но главное ведь написать

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Общий жар

Магазин "Одежда"

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Aza Dzi

«Смешные цены», что уж)

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1 комментарий
Вадим Д.

Конкурс новых названий объявляется открытым!
Всякие точки не принимаются.
Варианты: Zhara, Oicho, Maximo Podduti.

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Alla Alla

Pull & Bear - Нятянул и пошел:)

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5 комментариев
Евгений Широков

Модно и ,

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

«Вдутти», «Ой шо?» и «Мох Араза»

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Доктор Богомол Тобогган

"Ушедшие" из России такие:

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Сексорцист Милфхантерович

Че, серьезно? Предлагаю ZVRV, Vocho, VVZimo Zutti.

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Мягкий коктейль

Шипи давай

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3 комментария
Ещё чуть-чуть потерпеть

Испанцы они вообще не как все - и визы дают, и в страну пускают, и одежду продают. Нормальные ребята

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Sanya

И футбол испанский транслируют

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Доктор Богомол Тобогган

А еще у них есть Zорро.

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1 комментарий
Николай Квил

Из-за укронациков деньги терять бизнесмены не хотят, все всё понимают )) Фактически мало кто ушел, только на словах.

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СвяТой_ТапоК

Не пускать в Россию.

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Общий жар

Кого? Вас? А что вы такого натворили?

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Айрат Галиуллин

Как можно не пускать того, кто из России и не уходил???

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Евгений Широков

"Но собеседник Forebs, знакомый с ходом переговоров" - отпечатались малость

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Учащийся Данила

спасибо

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Не опечатались, а начали искать альтернативные названия

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Mista

Мне кажется, что просто приедут перекупы из другого региона. Сама компания ушла с концами, но не запрещает своим дилерам перепродажу товара. Думаю, что цены не слабо изменятся.

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Общий жар

Заря; Пукающий мишка; Максимальное вздутие; Брошка; Скрипач не нужен...

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Алексей

Лучшеб они не возвращались

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Мягкий коктейль

что такое, Вы так разъелись, что не входите в размерный ряд?

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Lukas Dexter

Балаболки ушли, балаболки пришли😂

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Эчис Тюлюш

Блин, так и не смог купить куртку от Массимо Дути. Думал снова будет мой размер.

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EHF

"куртку от Массимо Дутти" - зачем тебе куртка от этого чувака, он же походу её носил, купи себе новую... свою)

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Мурад Муртазалиев

Ничего страшного. Китайцы привезут куртку от Максима Дутого.

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Semper Fi

Ну че, как поуходили с российского рынка?)))))))))))))))

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Игорь Протасов

Да.
Вернулись прокладки.
То же самое, но дороже.
Можете плясать от радости, как нагнули европу

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1 комментарий
Aza Dzi

Все равно или поздно вернутся, это лишь вопрос времени :)

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Олег Трулев

Хотелось бы начать с возвращения одного конкретного деда в небытие

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1 комментарий
Общий жар

Магазин "Одежда, ткани"

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Сергей Поляков

Massimo dutti ещё очень нужен..

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СвяТой_ТапоК

Твоё топ.

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M-S-R

нет

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8 комментариев
EHF

Massimo Dutti - Массово ВдутьЁ, Oysho - в21, и Zara - Зара-Брат

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Зара-сестра, зара-брат, зара-племянники

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Semper Fi

Максимка Дутый же

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Александр Шаринский

Одежда и точка

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