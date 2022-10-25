Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новыми названиями в России весной 2023 года — Forbes Статьи редакции
Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с рынка, говорят источники.
- Испанская Inditex готовится возобновить работу в России, рассказали Forbes четыре источника на рынке торговой недвижимости. По данным издания, вернутся бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, но под новыми названиями — какими, пока обсуждается.
- Открытие магазинов запланировано на весну 2023 года, говорят источники. Сколько их будет, тоже под вопросом. Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с российского рынка полностью, пишет Forbes.
- По словам источника «Известий», магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). Но собеседник Forbes, знакомый с ходом переговоров с представителями Inditex, говорит, что «это кто-то придумал» и «такой вариант не рассматривался».
- Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что ведёт переговоры с «заинтересованными сторонами» относительно своего бизнеса в стране. По данным «Ъ», Inditex обсуждает передачу активов партнёру из «дружественной» страны.
- Shopper's со ссылкой на испанскую газету Cronica Global написало, что бизнес ритейлера может перейти ливанской Azadea (она открыла франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре). Два источника Forbes подтвердили, что бизнес передадут ливанским партнёрам. В Inditex не ответили на запрос издания.
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Хули тут думать - ЗАРЯ, ВЕРШКИ и СТРАДИВАРИ
Zara -> Zrada
ТЯНИ И МЕДВЕДЬСЯ ещё - довольно по-русски
И МИШКА
А так громко и феерично хлопали дверью..)) Кто следующий на возвращение?
А кто-то уже вернулся?
Советский Союз
какие новости говорили о "громко" и "феерично"?
Изоляция. Специальные бренды.
Inditex не хлопали дверью. Они заявляли, что вернутся по возможности
Ну да. Меньший ассортимент будут поставлять через прокладки.
Одни победы и выгоды для россиян
Эти и не хлопали дверью. Но главное ведь написать
Магазин "Одежда"
«Смешные цены», что уж)
Конкурс новых названий объявляется открытым!
Всякие точки не принимаются.
Варианты: Zhara, Oicho, Maximo Podduti.
Pull & Bear - Нятянул и пошел:)
Модно и ,
«Вдутти», «Ой шо?» и «Мох Араза»
"Ушедшие" из России такие:
Че, серьезно? Предлагаю ZVRV, Vocho, VVZimo Zutti.
Шипи давай
Испанцы они вообще не как все - и визы дают, и в страну пускают, и одежду продают. Нормальные ребята
И футбол испанский транслируют
А еще у них есть Zорро.
Из-за укронациков деньги терять бизнесмены не хотят, все всё понимают )) Фактически мало кто ушел, только на словах.
Не пускать в Россию.
Кого? Вас? А что вы такого натворили?
Как можно не пускать того, кто из России и не уходил???
"Но собеседник Forebs, знакомый с ходом переговоров" - отпечатались малость
спасибо
Не опечатались, а начали искать альтернативные названия
Мне кажется, что просто приедут перекупы из другого региона. Сама компания ушла с концами, но не запрещает своим дилерам перепродажу товара. Думаю, что цены не слабо изменятся.
Заря; Пукающий мишка; Максимальное вздутие; Брошка; Скрипач не нужен...
Лучшеб они не возвращались
что такое, Вы так разъелись, что не входите в размерный ряд?
Балаболки ушли, балаболки пришли😂
Блин, так и не смог купить куртку от Массимо Дути. Думал снова будет мой размер.
"куртку от Массимо Дутти" - зачем тебе куртка от этого чувака, он же походу её носил, купи себе новую... свою)
Ничего страшного. Китайцы привезут куртку от Максима Дутого.
Ну че, как поуходили с российского рынка?)))))))))))))))
Да.
Вернулись прокладки.
То же самое, но дороже.
Можете плясать от радости, как нагнули европу
Все равно или поздно вернутся, это лишь вопрос времени :)
Хотелось бы начать с возвращения одного конкретного деда в небытие
Магазин "Одежда, ткани"
Massimo dutti ещё очень нужен..
Твоё топ.
нет
Massimo Dutti - Массово ВдутьЁ, Oysho - в21, и Zara - Зара-Брат
Зара-сестра, зара-брат, зара-племянники
Максимка Дутый же
Одежда и точка