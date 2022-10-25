Владелец Zara, Bershka, Pull&Bear и других брендов договорился о продаже бизнеса в России Статьи редакции
После этого Inditex прекратит деятельность на российском рынке, но если обстоятельства изменятся, сможет вернуться по франшизе.
- Испанская Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius) объявила, что договорилась о продаже Daher Group бизнеса в России. Как пишет Bloomberg, эта компания базируется в ОАЭ и связана с ливанской Azadea, которая управляет франшизам Inditex на Ближнем Востоке.
- Условия сделки, которые должно одобрить правительство, позволят «сохранить значительное количество рабочих мест» в стране, говорится в сообщении.
- Они включают передачу прав на большинство договоров аренды магазинов одежды. По согласованию с арендодателями в этих помещениях разместятся магазины брендов покупателя, не связанные с Inditex. В будущем, если обстоятельства изменятся, Inditex сможет вернуть бренды группы по франшизе. Финансовые условия сделки и другие детали не приводятся.
- Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. В октябре компания сообщила, что ведёт переговоры с «заинтересованными сторонами» относительно своего бизнеса.
- 25 октября источники Forbes рассказали, что на российский рынок вернутся магазины Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius — но под новыми названиями. Открытие магазинов якобы запланировано на весну 2023 года. Бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с российского рынка полностью, писало издание.
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Так мы и из прошлой новости всё поняли, вопросов нет, конкурс названий проведён.
Велкам, как говорят на «загнивающем».
Ну как всё поняли... В прошлой новости они оставались, а в этой продали бизнес
Так они теперь зайдут под новыми названиями, всё норм.
Не они, а Дахер какой-то
В следующей новости о том , как вырученные деньги пожертвовали укр армии . Нормальные ребята .
Короче мак обкатал для всех более менее приемлемую модель, в данных условиях, сохранения бизнеса, предполагающем в будущем его полный возврат.
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Жаль, вроде были предпосылки, что вернуться хотят
Два раза наплевать
Я бы сказал 3 раза наплевать. Подстилки США.