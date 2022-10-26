Израильский стартап-разработчик систем для магазинов без кассиров вроде Amazon Go привлёк $100 млн Статьи редакции
Пока основанная в 2018 году Trigo открыла только шесть таких торговых точек.
- Trigo привлекла инвестиции от инвесткомпаний Temasek, 83North, Hetz Ventures и других, пишет TechCrunch. Оценку компании и детали раунда стороны не раскрывают.
- Полученные деньги стартап планирует использовать для конкуренции с Amazon, которая развивает магазины без касс и продавцов Amazon Go, и другими разработчиками похожих технологий.
- В системах Trigo используются камеры на потолке, сенсоры и ПО, которое сопоставляет покупателей с продуктами, которые они берут с полок. Сейчас технологии стартапа используются в шести небольших магазинах, в том числе Tesco и Aldi, уточняет Bloomberg.
- Теперь стартап хочет сосредоточиться на системах для супермаркетов. Там потребность в технологии выше, поскольку покупатель обычно берёт больше товаров, чем просто «кока-кола и снеки», считают в компании.
- Сколько стоит оборудование и его обслуживание для ритейлеров, в Trigo не раскрывают. Bloomberg писал, что стоимость оборудования одного магазина составляет около $20-30 тысяч.
- В 2018 году Trigo договорился о партнёрстве с израильской сетью супермаркетов Shufersal: вместе они планировали открыть около 280 магазина без кассиров за пять лет. Пока, по данным агентства, открыта только одна торговая точка.
- Amazon открыл первый офлайн-магазин без касс и продавцов в 2018 году. Тогда же аналитики Morgan Stanley оценивали затраты ритейлера на открытие одной точи в сумму до $1 млн. Сейчас у компании 28 магазинов Amazon Go в США, в 2020-м она начала продавать свои технологии другим ритейлерам.
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