Лидерами онлайн-торговли в первой половине 2022 года остались Wildberries и Ozon, третьим стал «Сбер» — Infoline Статьи редакции
Отечественные маркетплейсы стали основными каналами распродажи товаров уходящих из страны брендов.
- Онлайн-продажи непродовольственных товаров в России за первую половину 2022 года увеличились на 51,5% до 2 трлн рублей, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков Infoline. К концу года, по прогнозу, их объём увеличится до 4,9 трлн рублей, а в 2023 году достигнет 6,6 трлн рублей.
- Продовольственная онлайн-торговля в первом полугодии увеличилась вдвое год к году — до 301 млрд рублей. По итогам года онлайн-ритейлеры могут получить до 620 млрд рублей, а в 2023 году — уже 940 млрд рублей.
- Лидером по объёмам онлайн-продаж остается Wildberries, который занимает около 23% рынка. Второе место также сохраняет Ozon с рыночной долей в 14%. На третье место поднялся «Сбер» с 5,5% — в первом полугодии банк развивал «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат» и Delivery Club (в августе VK объявила о выходе из СП со «Сбером»). Четвертое место занял «Яндекс» с долей 5,1%.
- Одной из причин роста стал уход зарубежных торговых компаний из России, предполагает генеральный директор Infoline Михаил Бурмистров. Отечественные маркетплейсы стали основными каналами распродажи товаров Zara, Pull & Bear, IKEA и других брендов.
- В течение нескольких лет объём рынка интернет-торговли в России может превысить 15,3 трлн рублей, считает Бурмистров. Главным драйвером роста, по его мнению, станут онлайн-продажи продуктов — к 2026 году они могут вырасти более чем в 5 раз.
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Что бы ВБ ни творил — остаётся лидером продаж. А сбер в тройке лидеров не ожидал увидеть, по личным ощущениям у них нет предложений выгоднее, чем на Озон или ЯМаркет, а сам сайт и приложение не фонтан.
Очень рад, что хоть ВБ и озон еще не под крылом Яндекса, мэйлру и сбера
сейчас как сглазите)
Еще не вечер..
ВБ под крылом кого надо с самого начала, корейская женщина там только чтобы интервью давать
Основное преимущество сбера, что там можно спасибо списывать, поэтому думаю там все сберовские и сидят
тем более, если не ошибаюсь, ВБ первее стартовал, это тоже аргументирует его попадание в топ 3
Интересно, а как дела у KazanExpress? Вроде тоже неплохо растут
Это доставка плова?
Эчпочмаков. Я бы заказал, но в Москву (и Ереван) не доставляют судя по всему.
как ВБ это делает?штрафы,списания и т д и все равно лидеры...
Они же первые были. Фора большая у них.
Количество пвз просто огромное, доступность бешеная
По Сберу удивлён. При этом не удивлён в стагнации Яндекс.Маркета. Слабое звено всей успешной компании.
Помню когда это была площадка с большой репутацией. Сравнение цен. Отзывы. В какой-то момент чуть ли не каждый день заходил. Авторитетный ресурс был.
А теперь неприятный интерфейс, свалка товаров и всем здесь известные махинации с Плюсом. Уже ленивый только не обнаружил, что постоянно обманывают с ценами. И пруфы были не раз. Чем запутаннее условия, тем понятнее, что хотят нагреть.
Ну сбер нечестно (сбермаркет), он тупо собрал доставку других магазинов и не является полноценным маркетплейсом.
Да нет все честно, честное третье место. Всего три участника забега, из трёх быть третьим вполне нормально.
А чего Ямаркет выпал что ль уже ?
Наверно из-за того что приложение галимое на мобилки
Сбер Яндексу нос утер. Впрочем, вполне ожидаемо. Сервис Юмани (бывшая Яндекс.Касса) после покупки Сбером прям на порядок вырос по клиентскому сервису.
Сбер все-таки крайне условно третий, учитывая что там объединили сразу несколько разнонаправленных сервисов.
не ожидала увидеть в списке Сбер :о
Яндекс неплохо периодически приманивает бонусами плюса и 5-10% кэшбеком на Тинькофф, при одинаковой цене с озоном. При их отсутствии, конечно, заходить туда не тянет - а значит и маржинальность еще ниже конкурентов (гипотеза)