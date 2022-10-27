Торговля
Артур Томилко

Лидерами онлайн-торговли в первой половине 2022 года остались Wildberries и Ozon, третьим стал «Сбер» — Infoline Статьи редакции

Отечественные маркетплейсы стали основными каналами распродажи товаров уходящих из страны брендов.

  • Онлайн-продажи непродовольственных товаров в России за первую половину 2022 года увеличились на 51,5% до 2 трлн рублей, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков Infoline. К концу года, по прогнозу, их объём увеличится до 4,9 трлн рублей, а в 2023 году достигнет 6,6 трлн рублей.
  • Продовольственная онлайн-торговля в первом полугодии увеличилась вдвое год к году — до 301 млрд рублей. По итогам года онлайн-ритейлеры могут получить до 620 млрд рублей, а в 2023 году — уже 940 млрд рублей.
  • Лидером по объёмам онлайн-продаж остается Wildberries, который занимает около 23% рынка. Второе место также сохраняет Ozon с рыночной долей в 14%. На третье место поднялся «Сбер» с 5,5% — в первом полугодии банк развивал «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат» и Delivery Club (в августе VK объявила о выходе из СП со «Сбером»). Четвертое место занял «Яндекс» с долей 5,1%.
  • Одной из причин роста стал уход зарубежных торговых компаний из России, предполагает генеральный директор Infoline Михаил Бурмистров. Отечественные маркетплейсы стали основными каналами распродажи товаров Zara, Pull & Bear, IKEA и других брендов.
  • В течение нескольких лет объём рынка интернет-торговли в России может превысить 15,3 трлн рублей, считает Бурмистров. Главным драйвером роста, по его мнению, станут онлайн-продажи продуктов — к 2026 году они могут вырасти более чем в 5 раз.

#новость #маркетплейсы

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22 комментария
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 Вадим Д.

Что бы ВБ ни творил — остаётся лидером продаж. А сбер в тройке лидеров не ожидал увидеть, по личным ощущениям у них нет предложений выгоднее, чем на Озон или ЯМаркет, а сам сайт и приложение не фонтан.

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Тимур Хайруллин

Очень рад, что хоть ВБ и озон еще не под крылом Яндекса, мэйлру и сбера

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Аллоизий Могарыч

сейчас как сглазите)

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Стерлядка Вяленая

Еще не вечер..

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Свежерег Июньский

ВБ под крылом кого надо с самого начала, корейская женщина там только чтобы интервью давать

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Артем Ержанов

Основное преимущество сбера, что там можно спасибо списывать, поэтому думаю там все сберовские и сидят

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Софья Новикова

тем более, если не ошибаюсь, ВБ первее стартовал, это тоже аргументирует его попадание в топ 3

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Виктор Никифоров

Интересно, а как дела у KazanExpress? Вроде тоже неплохо растут

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Arsenii

Это доставка плова?

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Бублик

Эчпочмаков. Я бы заказал, но в Москву (и Ереван) не доставляют судя по всему.

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Артём Дубков

как ВБ это делает?штрафы,списания и т д и все равно лидеры...

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Зенитный Слава

Они же первые были. Фора большая у них.

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Vlad9ka

Количество пвз просто огромное, доступность бешеная

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Константин Суворов

По Сберу удивлён. При этом не удивлён в стагнации Яндекс.Маркета. Слабое звено всей успешной компании.

Помню когда это была площадка с большой репутацией. Сравнение цен. Отзывы. В какой-то момент чуть ли не каждый день заходил. Авторитетный ресурс был.

А теперь неприятный интерфейс, свалка товаров и всем здесь известные махинации с Плюсом. Уже ленивый только не обнаружил, что постоянно обманывают с ценами. И пруфы были не раз. Чем запутаннее условия, тем понятнее, что хотят нагреть.

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Vitaly Ya

Ну сбер нечестно (сбермаркет), он тупо собрал доставку других магазинов и не является полноценным маркетплейсом.

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Армен Арзуманян

Да нет все честно, честное третье место. Всего три участника забега, из трёх быть третьим вполне нормально.

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VikGrig

А чего Ямаркет выпал что ль уже ?

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Влад

Наверно из-за того что приложение галимое на мобилки

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Зенитный Слава

Сбер Яндексу нос утер. Впрочем, вполне ожидаемо. Сервис Юмани (бывшая Яндекс.Касса) после покупки Сбером прям на порядок вырос по клиентскому сервису.

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Dmitriy Mamaev

Сбер все-таки крайне условно третий, учитывая что там объединили сразу несколько разнонаправленных сервисов.

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Вероника Соколова

не ожидала увидеть в списке Сбер :о

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Gollut

Яндекс неплохо периодически приманивает бонусами плюса и 5-10% кэшбеком на Тинькофф, при одинаковой цене с озоном. При их отсутствии, конечно, заходить туда не тянет - а значит и маржинальность еще ниже конкурентов (гипотеза)

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