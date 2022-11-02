Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя, а ещё — продукции Marvel, Disney и DC Comics Статьи редакции
В раздел алкогольных и безалкогольных напитков включили 35 наименований, в том числе Macallan, Johnnie Walker, Jack Daniel’s и Jägermeister.
- Минпромторг внес алкоголь в список товаров, которые можно ввозить в страну по процедуре параллельного импорта — без разрешения правообладателя товарного знака. В список также вошёл Jägermeister, уход которого из России 2 ноября опровергли дистрибьюторы.
- Кроме того, в перечень параллельного импорта также внесли продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics.
- В мае 2022 года Минпромторг пояснял, что не будет вносить в список для параллельного импорта алкоголь и табак — из-за того, что это может привести к росту контрафакта, так как сложно идентифицировать правообладателя продукции.
- 16 сентября 2022 года Минпромторг внёс для общественного обсуждения предложение о включении алкоголя в список параллельного импорта.
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Нужна какая та шутка про зрение
Всё, элитка теперь из бочки
Пали станет ещё больше
коньяк с конфетного завода
Очередная перепись не отличающих параллельный импорт от левака в комментах )))