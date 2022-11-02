Торговля
Артур Томилко

Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя, а ещё — продукции Marvel, Disney и DC Comics Статьи редакции

В раздел алкогольных и безалкогольных напитков включили 35 наименований, в том числе Macallan, Johnnie Walker, Jack Daniel’s и Jägermeister.

  • Минпромторг внес алкоголь в список товаров, которые можно ввозить в страну по процедуре параллельного импорта — без разрешения правообладателя товарного знака. В список также вошёл Jägermeister, уход которого из России 2 ноября опровергли дистрибьюторы.
  • Кроме того, в перечень параллельного импорта также внесли продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics.
  • В мае 2022 года Минпромторг пояснял, что не будет вносить в список для параллельного импорта алкоголь и табак — из-за того, что это может привести к росту контрафакта, так как сложно идентифицировать правообладателя продукции.
  • 16 сентября 2022 года Минпромторг внёс для общественного обсуждения предложение о включении алкоголя в список параллельного импорта.

#новость #минпромторг

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5 комментариев
Андрей Рядькин

Нужна какая та шутка про зрение

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Ivan Petrov

Всё, элитка теперь из бочки

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Андрей Нифедов

Пали станет ещё больше

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Grigoriy Malyshev

коньяк с конфетного завода

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Arsenii

Очередная перепись не отличающих параллельный импорт от левака в комментах )))

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