Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя, а ещё — продукции Marvel, Disney Pixar и DC Comics Статьи редакции
В раздел алкогольных и безалкогольных напитков включили 35 наименований, в том числе Macallan, Johnnie Walker, Jack Daniel’s и Jägermeister.
- Минпромторг внес алкоголь в список товаров, которые можно ввозить в страну по процедуре параллельного импорта — без разрешения правообладателя товарного знака. В список также вошёл Jägermeister, уход которого из России 2 ноября опровергли дистрибьюторы.
- Кроме того, в перечень параллельного импорта также внесли продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics — к ней относятся игрушки и спортинвентарь.
- В мае 2022 года Минпромторг пояснял, что не будет вносить в список для параллельного импорта алкоголь и табак — из-за того, что это может привести к росту контрафакта, так как сложно идентифицировать правообладателя продукции.
- 16 сентября 2022 года Минпромторг внёс для общественного обсуждения предложение о включении алкоголя в список параллельного импорта.
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Нужна какая та шутка про зрение
Продукция Marvel, Disney Pixar и DC Comics — это мы о контенте говорим или о физических товарах?
Просто если о контенте, то это госпиратство какое-то.
Нихуя не понятно.
Без Человека Паука не проживем, своего-то ниче придумать не смогли за прошедшие 60 лет.
Майки, сувенирка
Очередная перепись не отличающих параллельный импорт от левака в комментах )))
Сейчас мы узнаем из комментариев почему это плохо.
А так же то, что станет больше пали и левака
Ой «это не так», всё будет честно «контролироваться», ведь это Россия, здесь не принято давать взятки
Двоякое ощущение. С одной стороны, если я предприниматель и купил "эти самые" продукты, например, в Казахстане и ввез в нашу страну, то с точки зрения здравого смысла - это нормально. Есть продукт, он продается и покупается.
С другой стороны, мы с 2014 плотно вещаем об импортозамещении, "а ВАЗ и ныне там". Т.е. на всю страну заявляется, что все, что говорили про это замещение - все это х@@я.
Можете не кидать тапки, дескать, ты что, раньше это не понимал? Я про обывателя, который шаг за шагом будет осознавать уровень дна. СССР тоже развалился не за год и не за два. Десятилетием люди гонялись за заморскими джинсами и жвачкой. А потом бац и мы в 91-году. Или думаете, будет все иначе?!)
На вряд ли это будет десятки лет длиться. Уже сейчас все по швам трещит. У СССР хотя бы сильная идеология была который можно было кормить. У РФ идеологии нет, есть только выдуманное величие которое с каждым днём на глазах рушится в Украине. Да и элиты абсолютно не идейные и при первой возможности сольются и предадут Путина и всех этих силовиков.
Всё, элитка теперь из бочки
Пали станет ещё больше
Macallan, добро пожаловать обратно, как будто и не расставались!
Только просохла Рублёвка и вот опять.
Ну это прям жизненно необходимая продукция. Я конечно за любые дополнения, только сделали бы до конца 23 года все позиции из списков по параллельному импорту с пошлиной в 0-5%.
Иначе делаешь всё, чтобы окольными путями ввезти жизненно необходимый товар в РФ, а на таможне тебе говорят - с вас 11% и не е*ет, нужно платить завышенные налоги...
Опять новость из разряда "разрешаю в туалет"... Ребята во всём мире паралельный импорт защищён законом, а у нас всё наоборот ;))) именно по этому дохрена товаров в РФ дороже чем в СШа ;))) именно так и грабят колонии + сразу на офшорные счета корпорации бабосики заносят тем кто это курирует запрет паралльного импорта ;))) о сколько чудных законов в РФ ;)))
Столько букв написали, а даже в википедию не заглянули. Садитесь двойка. Параллельный импорт вполне легален в развитых странах. США, Австралия.
Каждое гос-во само решает как ему удобнее.
Может "спецы" по обороту алкоголя из комментов расскажут как параллельный импорт увеличит "паль"? На уровне схемы, а не "у нас везде взятттки".
Половину схемы вы уже изложили
В смысле как?
Был раньше у шампанского Редерер один импортер - Симпл.
Он его закупал официально и отвечал за базар, поляну пас.
А теперь его можете привезти вы, вот конкретно вы.
И как его проверить, где вы его взяли? Может сами и разлили в Одессе в подвале?
Контрабас будет цвести и пахнуть. Этиловый Майстер made in Omsk.
Паль и контрабас это разные вещи. Абсолютно
коньяк с конфетного завода
Не долив в конфетах с коньяком? Сэкономленное по бутылкам и на продажу в соседний ларек?)))
Прикольно
Мы и так во вселенной DC живем
У нас круче вселенная , в ней есть боевые комары... Небензя давеча рассказывал.
Ботоферма свидетелей параллельного импорта бьёт на упреждение. Наверное, заживём сейчас)