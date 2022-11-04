Торговля
Хрупкий блик

Онлайн-магазин одежды Farfetch закроет офис в России и уволит всех сотрудников — The Blueprint Статьи редакции

Доставку заказов в Россию компания прекратила ещё в марте.

  • Об уходе онлайн-ритейлера сообщил The Blueprint со ссылкой на источники в компании.
  • Также в разделе «Карьера» The Blueprint появилось сообщение, что управляющий и операционный директор Farfetch в России Вахтанг Акиртава перешел на позицию управляющего директора в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
  • Farfetch основан в 2007 году, штаб-квартира компании находится в Лондоне. Маркетплейс запустился в России в 2015 году.
  • 3 марта 2022 года ритейлер приостановил доставку заказов в Россию из-за рубежа. Для россиян остался доступен ассортимент только тех магазинов, что расположены внутри страны. Затем на сайте появилась заглушка, которая не позволяет пользователям из России делать заказы.

#новость #farfetch

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35 комментариев
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 Techno George

Спустя 8 месяцев, даже те, кто возможно испытывал хоть какой-то осторожный оптимизм, крест ставят

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Alexander Golubev

Так мы узнали что был такой магазин.

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Genry give my bed

Дерёвня 😂

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MAD RABBIT

Просто бабок таких нет у человека

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Lauris

Когда у тебя нет денег на брендовые вещи, ты такими магазинами и не интересуешься . Значит не для тебя маркетплейс был

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Igor Chimbur

Странно, что им мешало делать доставку через тот же Казахстан или ОАЭ. Наверное, очередной канселинг и «солидарность».

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MedievalRain

Если издержки превышают потеницальную прибыль, то какой смысл рыпаться?

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Igor Chimbur

При этом РФ сервисы типа сдэк шоппинг работают. Значит дело не в издержках. Если обратное мнение, приведите числа потенциальной прибыли и издержек.

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Oleg Ast

Если это магазин торгует законно массовыми изделиями известных кутюрье - там имиджевые издержки высокие. Мир большой моды, самый чувствительный флюгер. И не дай боже там какой нить селебрити или амбассадору, ляпнуть ченить не толерантное - вычеркнут/обнулят. А тут держать официальный магазин в токсичной для Запада стране. Да нх им надо.

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Igor Chimbur

Ну вот о чем я и говорил. Очередная «солидарность»

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segamega

То есть токсичность бренда это херня собачья? Проще потерять крохи прибыли здесь, чем весь мир в тебя плеваться будет

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Allestor Klei

У СДЭКа этот сервис как дополнение, чьи издержки закрывает прибыль от внутренних поставок. У фарфетча издержки будут выше прибыли, деньги сложно вывести сейчас, плюс в нашу страну запрещено поставлять одежду дороже $1000. Это не кэнслинг, а банально не выгодно

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MedievalRain

У иностранных компаний есть необходимость прибыль выводить, сейчас с этим как раз проблемы.
И даже если найдут способ, то как банки в их родной стране будут смотреть на прибыли из России?
Никакой идеологии тут нет, крупный бизнес это не волнует. Просто не хотят лишних проблем.

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Андрей Епанчинцев

Активно работаю с импортом, никто не отвалился, более того, в начале этой эпопеи испанцы сами варианты обхода ограничений в оплатах раскрывали. Как я вижу сливаются транснациональные корпорации и то как мы видим с большой неохотой. Средние и мелкие производства готовы работать. Это чисто мой опыт и наблюдения

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Maksim Khavanski

Магазин для россиянина среднего класса с зарплатой в 15тыщ

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Андрей

Лично для меня утрата после закрытия этого сайта , одевался только там 🥺

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роман долгополов

Так это женская одежда Андрей

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Big Muzzy

еще минус один магазин, его тоже будем замещать?

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Dan

Китайцы заменят. Хорошая копия лучше и качественнее оригинала будет. Ответственно заявляю.

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Oleg Ast

Можно подумать этот "магазинчик" не китайщиной торгует. В лучшем случае турецкое про-во, выдается за Италию и Францию.

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Dan

Ну позиционируют они себя, как продавец оригинала. Но те, что в теме прекрасно знают, что большинство вещей даже в итальянском бутике рандомного бренда изготавливают в китае, а вовсе не в Италии))

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Oleg Ast

Да, действительно вещи там прет-а-порте́ - наверное "настоящие" модники будут страдать, от усложнившейся логистики )

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Борис Фёдоров

ну думаю все понимают что за эти цены ждать качества как в Италии не стоит

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Oleg Ast

тут должен быть раскатистый смех: ах-ха-ха, т.е. мяу.

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Oleg Ast

Если бренд коммерческий перспективный - сразу на Лямоде выскочит как Уникло или какойнить Декатлон.

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Leonidas

Я так понимаю, дальше названия Вы не читали.

Онлайн-магазин одежды
Об уходе *онлайн-ритейлера*

У них нет своей одежды, это ритейлер, вроде той же ламоды и озона.

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Igor Chimbur

Там премиум сегмент, ламода не про это.

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Oleg Ast

Это определяется только платежеспособным спросом.

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Duck

10 лет не "выскакивал", а тут побежит на эту вонючую ламоду, ага))

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Mila Mashkova

все мы здесь собрались для того чтоб узнать размер компенсации

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Gosoo Gosoo

Ваху с повышением!

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Genry give my bed

Все правильно! Давно пора эту гейропу выгонять! Раз не торгавали с марта, только место чужое занимали! Нам вашего не нужно, тряпки за тридорога, чтобы ваши гейропские попы кормить!

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Oleg Ast

хз конечно как онлайн прет-а-порте́ - покупать. Тут купил водолазку онлайн честно "сделано в Турции" - казалось проще только футболки в онлайн, нет же горловина туговата. А тут кутюр в массовку продают за нормально так денег - купить примерить в ПВЗ и вернуть. Ну такое себе. Может тогда в Италии и Франции на традиционных сезонных распродажах?

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Aleksey Bobkov

вот пидоры а, самая ужасная потеря была это yoox(

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Сергей С.

Замещение уже идет полным ходом. Забиваешь в гугле "одежда из Европы", получаешь на первой странице кучу ссылок на секонд-хенды :)

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