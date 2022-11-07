Торговля
Всероссийский Мурод

Из-за новой волны локдаунов и нехватки мощностей сроки доставки товаров из Китая в Россию выросли на треть Статьи редакции

Apple предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за распространения Covid-19 в стране.

  • В 2022 году задержки грузов из Китая в Россию по железной дороге и по морю настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю, чтобы его успели доставить до Нового года. Об этом «Ведомостям» рассказали в транспортно-логистической компании Novelco. Ещё в пяти компаниях подтвердили проблемы с логистикой.
  • По данным Novelco, сроки доставки товаров из Китая, в среднем выросли на 20-30% год к году. Опрошенные газетой участники рынка связывают это с нехваткой железнодорожных платформ и отменой отправок из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации».
  • Сроки доставки товаров из порта Шанхай через Владивосток в Москву составляют 45 суток при выборе более дорогого перевозчика и 50-60 суток — бюджетного, говорят участники рынка. Прямые контейнерные поезда из Китая в Москву идут в среднем 50 дней. Доставка автотранспортом из центральной части Китая до Москвы занимает 31-35 дней, но для сборных грузов нужно закладывать ещё до 10 дней.
  • В РЖД подтвердили, что в октябре погрузка импортных грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока на 20% выше год к году. В результате возник дисбаланс с прибытием туда платформ с экспортными контейнерами, который, по прогнозам оператора, будет нарастать до конца 2022 года.
  • Одновременно, как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные таможни Китая, объём китайского экспорта в октябре снизился на 0,3% год к году и составил $298,37 млрд. Это стало первым снижением экспорта с мая 2020 года. Поставки упали на фоне сокращения глобального спроса и новых вспышек Covid-19.
  • Из-за распространения ковида в стране Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: завод будет работать не на полную мощность и с меньшим количеством персонала. В Китае действует политика нулевой терпимости к коронавирусу: она означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для всех, кто контактировал с заболевшими.
Источник: AFP

#новость #китай

993 просмотров
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18 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Слишком много внимания Эпплу. Из поста может сложиться мнение, будто только его продукцию из Китая задерживают.

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Подробный месяц

Сейчас holiday season, время когда все покупают яблоки с дискаунтом.
А из-за локдаунов в Чжэнчжоу производство упало на 30%.

Понимать надо ))

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Руслан Астафьев

тоже не понимаю - чего с яблофоном столько носятся и с потенциальными задержками его поставок, или неполной загрузкой завода...

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Вадим Вахрамов

Сгонял тут во Владик с друзьями, обратно ехали на авто. Загрузка колоссальная, что железки-транссиба (каждые 5 минут - поезда идут, то с контейнерными платформами, то с углём(вероятно, т.к. много где нет газа за Байкалом, где он очень нужен) ), что самой трассы для автомобилей. Давно пора взяться за то направление и сделать 4полосную дорогу высшего класса.

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Иван Иванов

А как же местный колорит?

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Вадим Вахрамов

Ну и, собственно, колорит присутствует, надо только съезжать иногда с асфальта :)

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Chok Chok

И про чем тут дорога на Колыму и дорога из Владивостока?

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Вадим Вахрамов

Это где такое? По всей длине автомобильной трассы застал только ремонт перед Хабаровском, километров на 15. И то там твёрдый грунт, и наверняка уже асфальт снова лежит. Хотя если съезжать с трассы, как мы и делали, получалось такое (ищем съезд под Транссибом к Байкалу)

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Иван Иванов
Это где такое?

Федеральная трасса М56 загугли)

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Вадим Вахрамов

Посмотрел, есть над чем работать, мы в сторону вечной мерзлоты не ездили. К 2024 обещают асфальт везде по М56, в вики написано

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Igor Ok

обещают к 2024 чтобы люди ничего не ждали в 2023. А потом можно будет пообещать еще больше к 2025.

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melkiyPadonok

Европа отказалась от угля из РФ , пытаются спихнуть на восток чтобы поддержать рентабельность шахт

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Вадим Д.

Медленно-медленно катится вагон.
Ну и старое: готовь сани летом.

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Леонид Калмыков

и на почте такие:ну они наверное уже забыли про посылку

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Нужный томагавк_два

СтрашнаяЗлаяКовида чистит сегодня планету...

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Бублик
оформить покупку нужно в ближайшую неделю, чтобы его успели доставить до Нового года

Это такой тонкий намек, что 11.11 не такой уж и скам?

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Phung

это тонкий намек что идти будет долго

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Маджид Гаджиев

Эх, яблочко
Как медленно ты катишься!

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