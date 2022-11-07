Из-за новой волны локдаунов и нехватки мощностей сроки доставки товаров из Китая в Россию выросли на треть Статьи редакции
Apple предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за распространения Covid-19 в стране.
- В 2022 году задержки грузов из Китая в Россию по железной дороге и по морю настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю, чтобы его успели доставить до Нового года. Об этом «Ведомостям» рассказали в транспортно-логистической компании Novelco. Ещё в пяти компаниях подтвердили проблемы с логистикой.
- По данным Novelco, сроки доставки товаров из Китая, в среднем выросли на 20-30% год к году. Опрошенные газетой участники рынка связывают это с нехваткой железнодорожных платформ и отменой отправок из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации».
- Сроки доставки товаров из порта Шанхай через Владивосток в Москву составляют 45 суток при выборе более дорогого перевозчика и 50-60 суток — бюджетного, говорят участники рынка. Прямые контейнерные поезда из Китая в Москву идут в среднем 50 дней. Доставка автотранспортом из центральной части Китая до Москвы занимает 31-35 дней, но для сборных грузов нужно закладывать ещё до 10 дней.
- В РЖД подтвердили, что в октябре погрузка импортных грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока на 20% выше год к году. В результате возник дисбаланс с прибытием туда платформ с экспортными контейнерами, который, по прогнозам оператора, будет нарастать до конца 2022 года.
- Одновременно, как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные таможни Китая, объём китайского экспорта в октябре снизился на 0,3% год к году и составил $298,37 млрд. Это стало первым снижением экспорта с мая 2020 года. Поставки упали на фоне сокращения глобального спроса и новых вспышек Covid-19.
- Из-за распространения ковида в стране Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: завод будет работать не на полную мощность и с меньшим количеством персонала. В Китае действует политика нулевой терпимости к коронавирусу: она означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для всех, кто контактировал с заболевшими.
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Слишком много внимания Эпплу. Из поста может сложиться мнение, будто только его продукцию из Китая задерживают.
Сейчас holiday season, время когда все покупают яблоки с дискаунтом.
А из-за локдаунов в Чжэнчжоу производство упало на 30%.
Понимать надо ))
тоже не понимаю - чего с яблофоном столько носятся и с потенциальными задержками его поставок, или неполной загрузкой завода...
Сгонял тут во Владик с друзьями, обратно ехали на авто. Загрузка колоссальная, что железки-транссиба (каждые 5 минут - поезда идут, то с контейнерными платформами, то с углём(вероятно, т.к. много где нет газа за Байкалом, где он очень нужен) ), что самой трассы для автомобилей. Давно пора взяться за то направление и сделать 4полосную дорогу высшего класса.
А как же местный колорит?
Ну и, собственно, колорит присутствует, надо только съезжать иногда с асфальта :)
И про чем тут дорога на Колыму и дорога из Владивостока?
Это где такое? По всей длине автомобильной трассы застал только ремонт перед Хабаровском, километров на 15. И то там твёрдый грунт, и наверняка уже асфальт снова лежит. Хотя если съезжать с трассы, как мы и делали, получалось такое (ищем съезд под Транссибом к Байкалу)
Федеральная трасса М56 загугли)
Посмотрел, есть над чем работать, мы в сторону вечной мерзлоты не ездили. К 2024 обещают асфальт везде по М56, в вики написано
обещают к 2024 чтобы люди ничего не ждали в 2023. А потом можно будет пообещать еще больше к 2025.
Европа отказалась от угля из РФ , пытаются спихнуть на восток чтобы поддержать рентабельность шахт
Медленно-медленно катится вагон.
Ну и старое: готовь сани летом.
и на почте такие:ну они наверное уже забыли про посылку
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СтрашнаяЗлаяКовида чистит сегодня планету...
Это такой тонкий намек, что 11.11 не такой уж и скам?
это тонкий намек что идти будет долго
Эх, яблочко
Как медленно ты катишься!