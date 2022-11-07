Торговля
Всероссийский Мурод

Фотосервис для продавцов в онлайн-магазинах и малого бизнеса PhotoRoom привлёк $19 млн Статьи редакции

С помощью ИИ он позволяет создать эффект профессиональной фотосъёмки товаров, снятых дома на смартфон.

  • Основанный в конце 2019 года французский стартап PhotoRoom привлёк инвестиции в раунде А от венчурной компании Balderton Capital, Adjacent и бизнес-ангелов из Facebook, Hugging Face и Disney+. Оценку компании партнёры не раскрывают.
  • Сервис ориентируется на малый бизнес и небольшие онлайн-магазины, которые перепродают товары на eBay, Poshmark и других площадках. По собственным данным, у него 7 млн активных пользователей в месяц и «сотни тысяч» платят за подписку.
  • Подписка стоит $9,99 в месяц или $69,99 в год, есть бесплатные функции (например, удаление или заблюривание фона). В PhotoRoom Pro можно подключить «пакетное редактирование» фотографий, выбрать из более чем 1000 шаблонов, удалить водяной знак приложения и другое.
Источник: PhotoRoom
Источник: PhotoRoom

#новость #photoroom

861 просмотров
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7 комментариев
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 Вадим Д.

«Скажите, это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Вашему изобретению цены нет, гражданин!».
В целом же – прикладное использование ИИ, молодцы!

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Aza Dzi

Ну с обработкой фото машинки перегиб 😂

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Андрей

Интересное приложение ) подписка для рф как всегда не работает ?

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Иван Серик

Надо попробовать

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mr. Tyrazz

ну фоточки вроде интересные получаются

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Alex Flints

балдёж. Ниша, которую давно пора было занять

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Alex

Работает как надо, как и все такие стартапы, только в собственных демо.

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