Фотосервис для продавцов в онлайн-магазинах и малого бизнеса PhotoRoom привлёк $19 млн Статьи редакции
С помощью ИИ он позволяет создать эффект профессиональной фотосъёмки товаров, снятых дома на смартфон.
- Основанный в конце 2019 года французский стартап PhotoRoom привлёк инвестиции в раунде А от венчурной компании Balderton Capital, Adjacent и бизнес-ангелов из Facebook, Hugging Face и Disney+. Оценку компании партнёры не раскрывают.
- Сервис ориентируется на малый бизнес и небольшие онлайн-магазины, которые перепродают товары на eBay, Poshmark и других площадках. По собственным данным, у него 7 млн активных пользователей в месяц и «сотни тысяч» платят за подписку.
- Подписка стоит $9,99 в месяц или $69,99 в год, есть бесплатные функции (например, удаление или заблюривание фона). В PhotoRoom Pro можно подключить «пакетное редактирование» фотографий, выбрать из более чем 1000 шаблонов, удалить водяной знак приложения и другое.
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«Скажите, это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Вашему изобретению цены нет, гражданин!».
В целом же – прикладное использование ИИ, молодцы!
Ну с обработкой фото машинки перегиб 😂
Интересное приложение ) подписка для рф как всегда не работает ?
Надо попробовать
ну фоточки вроде интересные получаются
балдёж. Ниша, которую давно пора было занять
Работает как надо, как и все такие стартапы, только в собственных демо.