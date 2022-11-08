Торговля
Полина Лааксо

«Яндекс» открыл продажу своих первых «умных» телевизоров — по цене от 29 990 рублей Статьи редакции

Первые покупатели получат три месяца подписки «Плюс Мульти» в подарок.

  • В продажу поступили «умные» телевизоры от «Яндекса» — с голосовым ассистентом «Алисой». Стоимость модели с диагональю 43 дюйма составит 29 990 рублей, 50 дюймов — 33 990 рублей.
  • Купить устройство можно на маркетплейсах «Яндекс Маркет» и Ozon, а также в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарк». Первые покупатели получат в подарок три месяца подписки «Плюс Мульти», но сколько именно — неизвестно.
  • «Яндекс» представил телевизоры 25 октября 2022 года и тогда же обещал, что они появятся в магазинах уже 8 ноября. Всего в линейке будет шесть устройств: в продажу поступили первые два, остальные обещают показать в первом полугодии 2023-го.
  • Модели поддерживают разрешение 4K Ultra HD, а также технологию Dolby Audio, которая обеспечивает многоканальный звук. Работают на платформе «Яндекс ТВ», представленной в 2020 году, и на базе Android TV 9.0.
  • Управлять телевизорами можно с помощью пульта или голосом — через «Яндекс Станцию». Можно также настроить сценарии через приложение «Умный дом с Алисой»: например, чтобы одной командой включить сериал, задвинуть шторы и приглушить свет — или чтобы устройство запускало музыку, как только сработает «умный» датчик движения в прихожей.

#новость #яндекс

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42 комментария
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 Александр М.

Еще один способ собирать данные. Все что вы скажете перед телевизором — будет проанализировано, записано в бигдата.
А дальше, либо выдавать вам контекстную рекламу (чаще говорите перед телевизором хочу…), либо использовать против вас.

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Марат Яз

Телекраны размещены в местах проживания жителей Океании. День каждого из них начинается в 07.15 с оглушительного свиста, издаваемого телекраном. Далее партийцы под надзором устройства должны выполнять физические упражнения[4]. Телекраны также использовались во время проведения масштабных общественных мероприятий, например двухминуток ненависти.

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Алеоп

Вот как вы так быстро цитату нашли?

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Марат Яз

У меня "умный поисковик".

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Алеоп

Да что-то я побаиваюсь, что передо мной «умный ИИ».
Разгадайте каптчу: 7+4

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Марат Яз

Марк Цукерберг спаситель человечества

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Алеоп

Попался!

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Дмитрий Кораблёв

яндекс, зная его интересы и мысли подал рекламу с книгой, где была эта цитата.

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Алеоп

«Все что вы скажете перед телевизором — будет использовано против вас в суде»

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Andrey Zykov

Т.е. без этого телека мне будут выдавать рандомную контекстную рекламу с ненужной для меня чепухой, а с ним она будет более на меня ориентирована и будет показывать нужные продукты? Какой кошмар!

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Светлое прошлое

Попробую поспорить.
1) Контекстная реклама. Где в платных сервисах она появляется? Если речь про бесплатные - извольте.
2) Использовать против вас. Так проблема не в телевизоре, а в государстве.
Не могу сказать, что этого не произойдет завтра, но на сегодня, на сколько я знаю - колонка или телек или пылесос еще никого не "сдали".

А вообще моя любимая поговорка: бедные покупают телевизоры, а богатые - книги.

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Andrei M

Старый анекдот на новый лад:

Купил мужик умный телевизор. Пока был на работе, телевизор собрал вещи и свалил из России.

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Алеоп

А в оригинале как было?

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Andrei M

Купил квартиру с технологией "Умный дом" Пока был на работе, квартира свалила из России

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Алеоп

Не, я пас

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Вазген Иванович

А мы тут все нормальной ориентации

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Марат Яз

"умный телевизор"

оксюморон какой-то

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Марат Яз

Чтобы быть по настоящему умным он должен быть отключен от эфирного вещания.

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Максим Игумнов

А он потому и умный, что не будет включаться. 30к за моральное здоровье навсегда

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Марат Яз

Лучшеб они разработали технологию которая определяла бы пиздежь, и говорила "это пиздежь" ..

https://youtu.be/b_WNA1T9Hqg

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Алеоп

«Первые покупатели получат в подарок три месяца подписки «Плюс Мульти», но сколько именно — неизвестно.»
Так все и получат, они эти 3 месяца со всех щелей раздают, а тут типа для лошков: «Поторопитесь! Не успеете быть среди первых!!»

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Илья Волочков

Ага, а через год "Плюс Мульти" отменят из-за низкого спроса и оставят только "Плюс Мульти-Пульти-Экстра-Плюс" всего лишь за 599 руб. в месяц. Классика Яндекса.

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Максим Ростокин

Если она будет с Амедиатекой и море.тв, я не против)

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Yegor Yakovishen

Я.щик

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Илья Волочков

Убрать HDMI в новой колонке от Алисы, чтобы продавать отдельно умные телики. Теперь задумка понятна.

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lakoros

Станция макс же до сих пор продаётся.

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Ияза Гара

Сделать говняные колонки в телевизоре и убрать выход на наушники - чтобы докупили умную колонку. Лучше - две для стерео 🙈

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lakoros

Если нет джека можно купить HDMI ARC Audio Extractor. и в него подключить колонки. (ну или ресивер, саундбар)

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Маджид Гаджиев

Пора доставать по-настоящему умный телевизор:

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Сырой паркур

Круто, на самом деле.
Но доверия к умным устройствам яндекса что-то как-то нет.
Пусть лучше за мной следит какая-нибудь зарубежная далекая корпорация, чем та, которая сольёт всё подсмотренное и подслушанное родному и близкому тарищумайору

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Справедливый американец

А, кто собственно производитель этих телевизоров?
Не так давно, купил дешёвый смарт "телик" на кухню. "Kivi" называется.
И непонятно, вроде делают в Китае. Но для поставок в Россию, его собирают по лицензии вна Украине. Так и не понял, где собрали.
А телевизор норм. Чистый Андроид, все дела

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lakoros

50 дюймовый делает хаер в татарстане.

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Andrei M

Я.телевизор

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Александр Кузнецов

А я - нет

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lakoros

Судя по обзорам эта интеграция мало чем отличается от обычного тв с Яндекс модулем.

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Dmitry Pushin

интересно, а кто-нибудь проверял яндекс.станции на "вшивость"? явно говоришь, что хочешь какую-то вещь и потом в контекстной рекламе видишь подборку

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Сырой паркур

Главное не говорить вслух ничего вроде "пойду на митинг", "задонатить ВСУ", "путин ворует" и отдельные слова типа "война", "оккупанты", "Буча" и т.д.

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Марат Яз

Депутат Милонов гугловскую колонку проверял.

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lakoros

Это было в 16 году. Гугл уже неоднократно обвиняли в неподобающей рекламе в детских видео. в 2020 они что-то меняли чтобы убрать персонифицированную рекламу в таких видео в независимости с чего аккаунта её смотрят.

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Дмитрий Кораблёв

это невероятно затратная и глупая идея, даже если ключевые слова цеплять из диалога, ибо невероятно важен контекст. Куда проще смотрит запросы в яндексе и запросы самой станции, когда от неё что-то просят.

Ну или используют прослушку для обучения какого-нибудь. Но это далекое будущее, когда будут реально понимать контекст для каждого в отдельности человека и чтоб это ещё было выгодно рекламодателю.

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Chris Mei

Если он автоматически не удаляет нтв, первый, россия и иже с ними, то не надо

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lakoros

Может ютуб удалять? Яндекс может только управлять кинопоиском. ( у которого и так немного эфирных каналов)

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