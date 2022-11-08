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Торговля
DTF

«Связной» и «М.Видео» начали продавать карты пополнения iTunes и PS Plus под видом подарков Статьи редакции

Магазины предлагают «консультации», а сами коды якобы прилагаются как бонус.

3355 просмотров
  • Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с новыми товарами на сайтах крупных российских ритейлеров.
  • Карты пополнения подписки PS Plus появились в «Связном». Ритейлер продаёт коды для американского региона PSN и вместе с самой картой предлагает консультацию по её активации.
  • Подписка PS Plus на месяц стоит 1750 рублей, а на год — 7500 рублей. При этом на сайте «Связного» не уточняют, какой из трёх вариантов PS Plus они продают.
  • В «Связном» также есть карты пополнения кошелька для американского региона PSN: 3250 рублей за $25.
  • В магазине «Цифровой базар» продают коды пополнения кошелька для американского региона PS Store. За карту на $50 просят 5600 рублей.
  • В «М.Видео» карт для PSN пока нет, но там уже продаются карты пополнения iTunes. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что позже планируют продавать и карты для владельцев PlayStation.
  • У всех ритейлеров коды продают под видом подарочных карт в качестве бонуса к услуге по консультации. Организатором везде числится компания «Служба добрых дел».
  • Ритейлеры продают консультации, а не сами коды, чтобы застраховать себя от возможных претензий со стороны потребителей, считает старший юрист Birch Legal Алексей Дарков. По его словам, в случае ошибки при активации или блокировки аккаунта покупатель не сможет вернуть деньги, так как формально консультация будет оказана и потребитель вряд ли сможет доказать, что магазин гарантировал работоспособность ключа.

#новость #playstation #itunes

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85 комментариев
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 Слегка Придурковатый

С такой накруткой им надо называться не «Служба добрых дел», а «Служба охуевших барыг-пидарасов»

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Марат Яз

А сколько по итогу у них остаётся, после уплаты всех затрат и налогов?

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31 комментарий
Балкон.Ру
«Служба охуевших барыг-пидарасов»

Вот эта служба

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1 комментарий
igotosochi

всего-то в 2 раза)

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Денис Бочков

хорошие названия не их профиль)

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Балкон.Ру

А что мешает пополнить Айтюнс через телефон? Там же вроде только @МегаФон отвалился, а остальные пополняют 😎

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Andrey Nikolaev

Именно, ничего не мешает, наценки нет

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1 комментарий
Небольшой ключ

нужно иметь мозги/руки.
многим проще заплатить.
тем более если пользуешься огрызком=приучен

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3 комментария
Isoprene

А если макбук, пополнить можно как-то? Подарочные карты покупаю, через них пополняю сейчас, наценка 15-20% где-то

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3 комментария
Круглый корабль

Это работает до тех пор, пока не прикроется возможность пополнения с мобильного счета. А оно рано или поздно будет. Потому что сейчас это больше на баг похоже.

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Riddick

Не понимаю смысла регать ак в US если речь про psn, в Турции и Аргентине, игры существенно дешевле и даже через посредников покупки выйдут немного дешевле чем были до блокировок. Рассчитано на мимокракадилов с денюшкой, но без времени и ума разобраться самостоятельно.

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Ivan Mart

У кого-то может быть старый аккаунт, на котором за 5 лет пользования ps plus, скопилось несколько сотен игр.

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4 комментария
Марат Яз

Фарца

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Склонный холод
подарочные карты iTunes по цене 1,899₽ при номинале 1000₽

Совсем охренели!
Лучше сим-карту яйца купить и пополнять самому.

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Eddie Nolan

Нормально они курс x2 долбят :)

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Aza Dzi

Как-то выживать ведь надо 😂

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Aleksey Bobkov

Реальный курс)

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Алексей Шаров

санкции научили нас покупать игры на плойку душево через турцию

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Мой господин

При покупки леденца за 3 тысячи рублей бутылка виски в подарок

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Alex

Посмотрел в мвидео - почти 2:1, да ещё и польские коды. Привет, плати ру.

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Алексей Долонгис

там ненамного дешевле

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3 комментария
Максим Неплох

Это как забугорное кино "в подарок" к отечественному?

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Aleksey Bobkov

В нагрузку

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Инженер-душнила

ну хотя бы реальный курс доллара можно посмотреть.

где то 130

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Ivan Mart

Лайвхак как озолотиться на "реальном курсе". Покупаем usdt, едем в Турцию или ещё какую страну, где можно обналичить на местную валюту.
Profit. Вы из воздуха делаете х2 денег(ну если реальный курс учитывать)

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2 комментария
F-117

Это не курс, а плата за доставку ФИЗИЧЕСКИХ карт на территорию РФ, оплата посреднику, аренда склада/помещения, з.п. и др. Логистика не бесплатна.

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Артур Мороз

приятный подарок, а то без айклауда бедапечаль

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Деда Миша

При должном подходе, если не хранить медиатеку в Айклауде и прочий мусор, то бесплатных 5гигов именно для резервной копии хватает на пару устройств

А так при желании и все 2 терабайта можно засрать) как к примеру VLC автоматом выгружает в Айклауд весь контент, который в него загрузили

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7 комментариев
Бухой Пикачу

Вроде так во всем мире

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noname

🏄🏼‍♀️

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