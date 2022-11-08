«Связной» и «М.Видео» начали продавать карты пополнения iTunes и PS Plus под видом подарков Статьи редакции
Магазины предлагают «консультации», а сами коды якобы прилагаются как бонус.
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- Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с новыми товарами на сайтах крупных российских ритейлеров.
- Карты пополнения подписки PS Plus появились в «Связном». Ритейлер продаёт коды для американского региона PSN и вместе с самой картой предлагает консультацию по её активации.
- Подписка PS Plus на месяц стоит 1750 рублей, а на год — 7500 рублей. При этом на сайте «Связного» не уточняют, какой из трёх вариантов PS Plus они продают.
- В «Связном» также есть карты пополнения кошелька для американского региона PSN: 3250 рублей за $25.
- В магазине «Цифровой базар» продают коды пополнения кошелька для американского региона PS Store. За карту на $50 просят 5600 рублей.
- В «М.Видео» карт для PSN пока нет, но там уже продаются карты пополнения iTunes. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что позже планируют продавать и карты для владельцев PlayStation.
- У всех ритейлеров коды продают под видом подарочных карт в качестве бонуса к услуге по консультации. Организатором везде числится компания «Служба добрых дел».
- Ритейлеры продают консультации, а не сами коды, чтобы застраховать себя от возможных претензий со стороны потребителей, считает старший юрист Birch Legal Алексей Дарков. По его словам, в случае ошибки при активации или блокировки аккаунта покупатель не сможет вернуть деньги, так как формально консультация будет оказана и потребитель вряд ли сможет доказать, что магазин гарантировал работоспособность ключа.
С такой накруткой им надо называться не «Служба добрых дел», а «Служба охуевших барыг-пидарасов»
А сколько по итогу у них остаётся, после уплаты всех затрат и налогов?
Вот эта служба
всего-то в 2 раза)
хорошие названия не их профиль)
А что мешает пополнить Айтюнс через телефон? Там же вроде только @МегаФон отвалился, а остальные пополняют 😎
Именно, ничего не мешает, наценки нет
нужно иметь мозги/руки.
многим проще заплатить.
тем более если пользуешься огрызком=приучен
А если макбук, пополнить можно как-то? Подарочные карты покупаю, через них пополняю сейчас, наценка 15-20% где-то
Это работает до тех пор, пока не прикроется возможность пополнения с мобильного счета. А оно рано или поздно будет. Потому что сейчас это больше на баг похоже.
Не понимаю смысла регать ак в US если речь про psn, в Турции и Аргентине, игры существенно дешевле и даже через посредников покупки выйдут немного дешевле чем были до блокировок. Рассчитано на мимокракадилов с денюшкой, но без времени и ума разобраться самостоятельно.
У кого-то может быть старый аккаунт, на котором за 5 лет пользования ps plus, скопилось несколько сотен игр.
Фарца
Совсем охренели!
Лучше сим-карту яйца купить и пополнять самому.
Нормально они курс x2 долбят :)
Как-то выживать ведь надо 😂
Реальный курс)
санкции научили нас покупать игры на плойку душево через турцию
При покупки леденца за 3 тысячи рублей бутылка виски в подарок
Посмотрел в мвидео - почти 2:1, да ещё и польские коды. Привет, плати ру.
там ненамного дешевле
Это как забугорное кино "в подарок" к отечественному?
В нагрузку
ну хотя бы реальный курс доллара можно посмотреть.
где то 130
Лайвхак как озолотиться на "реальном курсе". Покупаем usdt, едем в Турцию или ещё какую страну, где можно обналичить на местную валюту.
Profit. Вы из воздуха делаете х2 денег(ну если реальный курс учитывать)
Это не курс, а плата за доставку ФИЗИЧЕСКИХ карт на территорию РФ, оплата посреднику, аренда склада/помещения, з.п. и др. Логистика не бесплатна.
приятный подарок, а то без айклауда бедапечаль
При должном подходе, если не хранить медиатеку в Айклауде и прочий мусор, то бесплатных 5гигов именно для резервной копии хватает на пару устройств
А так при желании и все 2 терабайта можно засрать) как к примеру VLC автоматом выгружает в Айклауд весь контент, который в него загрузили
Вроде так во всем мире
🏄🏼♀️