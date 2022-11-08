Wildberries добавил дополнительную верификацию продуктов, косметики и других товаров через сервисы Росаккредитации Статьи редакции
Проверка автоматическая.
- Чтобы провести верификацию своих товаров, предпринимателям нужно в карточках внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии, сообщила компания.
- Онлайн-проверка документов проводится автоматически через сервисы Росаккредитации. После этого в карточеке появится отметка «Подтверждён сертификат/декларация». Маркетплейс рассчитывает проверить не менее 25 млн товаров до конца 2022 года.
- Wildberries уже сотрудничает с Роскачеством, добавили в компании: товары, которые прошли проверку и сертификацию в ведомстве, стали выделяться госзнаком качества на страницах. В октябре площадка запустила интеграцию с реестром свидетельств госрегистрации ЕЭК в категории БАДы.
- В августе 2022 года Wildberries анонсировал сервис «Цифровой арбитраж» для защиты правообладателей от поддельных товаров. Сервис позволяет им напрямую запрашивать у продавцов информацию о товаре, если подозревают, что это контрафакт, и самостоятельно проводить проверку документов.
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