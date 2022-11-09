Ozon в партнёрстве с «Даркстор у дома» запустит доставку товаров за 90 минут Статьи редакции
Продавцам нужно только отгрузить товары в партнёрские дарксторы, откуда будут собирать и отправлять заказы.
- Ozon и сеть мини-складов «Даркстор у дома» заключили логистическое сотрудничество: теперь продавцы смогут доставлять заказы, которые разместили на партнёрских дарксторах, сообщила компания.
- Воспользоваться схемой могут как крупные магазины, так и обычные продавцы. Они могут подключить внешние склады «Даркстор у дома» и отгружать на них товары, а команда сервиса соберёт, упакует заказ и передаст все нужные статусы на Ozon. Привезти товар сервис обещает за 90 минут.
- Карточки таких товаров будут отмечены красной кнопкой с надписью «от двух часов», получат приоритетную выдачу в поиске на Ozon и отдельный фильтр по скорости доставки «Express».
- В «Даркстор у дома» можно арендовать места в уже открытых дарксторах (3 тысячи рублей за полку) в пределах МКАД. На сегодняшний день у сервиса есть четыре склада с общим количеством полок 1400 штук, их число собираются увеличить до 6500. Логистические партнёры сервиса, которые занимаются доставкой — Delivery Club и Dostavista.
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Да что ж они никак минуты-то не выберут, как будто тариф какой-то подбирают на телефонию. 15, 30, 60, 90. Тенденция на увеличение.
У озона была около года назад доставка продуктов за 15 минут, сейчас такие дарксторы закрыли, интересно почему?
Как-то запоздало они реагируют, ниша гидры с таким названием давно занята
разве не было быстрее?