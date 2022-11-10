Торговля
Артур Томилко

Госдума приняла закон о введении акциза на сладкие напитки — 7 рублей за литр Статьи редакции

Исключения сделают для лимонадов, которые готовят в кафе, соков и некоторых других напитков.

  • Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, сообщают «РИА Новости».
  • С 1 июля 2023 года подакцизными станут безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл. К ним не относятся напитки, которые делают бары и кафе.
  • Акциз будет действовать на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
  • Облагаться акцизом не будет напитки, включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции Евразийского экономического союза, соки, сиропы, сокосодержащие и молочные продукты, а также — произведённые на основе зерновых, орехов, кокоса и других растительных культур, кроме газировок и энергетиков.
  • Среди других исключений: алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, квас с долей до 1,2%, а также виноградное, пивное, плодовое, медовое или другое сусло.
  • 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.

#новости #законы #акцизы

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148 комментариев
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 Влад Борщ
Исключения сделают для лимонадов, которые готовят в кафе, соков и некоторых других напитков.
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Вадим Д.

Для домашних напиткой акциз не введут, пожалеют людей?

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23 комментария
Влад Борщ
которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл

Они вообще представляют что такое 5 грамм подсластителя? Аспартама того же? Или не глядя законы ебашут вообще? Ни один напиток "Zero" априори не может содержать подсластителя в 5 грамм даже на здоровенный баллон.
К слову в литре колы зеро примерно 120мг аспартама...

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8 комментариев
Пётр Радищев

Думаю это знак, что и на них акцизы введут. В интересное время мы живём, если уже акцизы на сладкие напитки вводят. То ли ещё будет.

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How To Russian

Классно поддержали бизнес в сложные времена которые сами устроили

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Николай Василевский

своя же добро кола попадет под этот закон

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1 комментарий
Фокс Йовович

Это потреба "поддержали", а заводу пофих

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Иван Серик
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Sergei Timofeyev

Отлично! Пиво дешевле Пепси!

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Антон Кузьмин

В Испании есть местное безымянное вино дешевле колы) продается без этикеток)

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1 комментарий
Полезный парфюмер

А чо так не было, что ли?
Три бутылки пива выпил, тару сдал, и ещё одну купил.
А лимонад шёл сразу по 45 копеек. Но хороший. Лагидзе Тархун.
А буратинки да, дешевле были.

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2 комментария
Михаил Лизнёв

Ввести акцизы на вейпы, пускай зумеры узнают что слово «акциз» означает

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Pavel Petel

Можно на кокс, тогда и госдума узнает.

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nkmstudio

И на комментарии тоже акциз ввести. Дышать провославным кислородом бесплатно - это вообще привелегия. Даёшь акциз!

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1 комментарий
igotosochi

Закончилась сладкая жизнь

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Денис Демидов

Молодежь же не бухает, а бухающие стали активно сами гнать, казна пуста милорд...

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Мяу

Оооо Денис вернулся. С возвращением

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9 комментариев
Igor Chimbur

Ездил тут в Питер на неделю, побывал на Думской и что-то не уверен, что молодежь не бухает.

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1 комментарий
Dmitry V

США, 2014 год: Вместе с фастфудом и газировкой был введен дополнительный налог в размере 5% на «мусорную еду»: чипсы, шоколадные батончики и прочее.

Разве это плохо? Или бухтеть могут только на vc по любому поводу?

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Мурад Муртазалиев

Как удобно да, когда чуть что "а вот в омэрике".
Во-первых мы не в Америке, а в России, какая нам разница, какие у них налоги?
Во-вторых, сначала уровень жизни надо ввести как в Америке, чтобы на их налоги ссылаться.

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10 комментариев
Бешеный волк

Почему бухтеть? Мне тоже нравится этот закон. Мусорная еда и сладкие газировки должны облагаться дополнительным налогом.

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1 комментарий
Олег Смоленский

Ммм как же классно.
Вы даже себе и представить не можете, как я об этом мечтал(

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Олег Смоленский

А в чём проблемка? Куда столько дизов полетело. Вы разве юмор не понимаете?

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7 комментариев
Вадим Д.

«Сладкой жизни захотелось, россияне? Хренушки!» – прокомментировали закон депутаты.

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Дмитрий Замаруев

Налог на роскошь

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Alexey V

Нельзя ли ввести акциз на зарплату депутатов? Пусть с каждых 10 рублей зарплаты 7 отчисляют в бюджет.

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Дмитрий Струков

Они даже не заметят, они там на другом зарабатывают (точнее воруют). Коснется лиш тех, кто там делом занимается, а не коррупцией. Хотя есть ли такие ?

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Бегите, глупцы!

Я, так понимаю, что этот акциз пойдёт на будущее лечение от диабета? Таков замысел?

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Мурад Муртазалиев

Обязательно. Ркн же для защиты детей создавали.

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Друз Фаруэл
пойдёт на будущее лечение от диабета? Таков замысел?

- Папа, теперь ты будешь меньше пить?
- Нет сынок! Ты будешь меньше кушать.

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Деда Миша

Пойдет туда, куда надо пойдет)

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JewelRunner

Будет защищать от иностранного влияния на наших детей проклятой газировки

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Марат Яз

Акциз пойдет вот сюда:

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Aleks Melnik

Объективно - а они нам так сильно нужны, эти лимонады?

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Pavel Loginov

Объективно — а депутаты эти нужны?

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Нет, не нужны. Их же вообще никто не пьет. Дождемся когда на мясо акциз введут и на макароны.

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1 комментарий
Aza Dzi

Ну вообще лимонады от Черноголовки очень вкусные и вроде по адекватным ценам. Не хотелось бы чтобы они сокращали производство и поднимали цены. Там уж точно тогда сладкой жизни не жди, придется самим сахарок в водичке разводить и пить

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1 комментарий
Pavel Osadchuk

Когда захотел обложить налогом "ихнюю кока-колу"
но есть нюанс

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Aza Dzi

Тебя не обложат налогом, если ты свернешь бизнес в России))

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Все идёт по плану, новых налогов вводить не будем. Твердо и четко.

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Армен Арзуманян

Закон "Буратино"

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GanicusCsw

Забавно смотреть на людей, которые плачут из за лимонадов, цены повышаются, кока колы нет больше...Слабаки, я давно уже отказался от газировок, пью только воду!

Чертов гастрит, я тоже хочу кока кову😢

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Дарья Смолякова

Гастрит лечиться парой американских таблеток в день, в течении 14 дней.

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2 комментария
Влад Светлый

То есть дешевая и мерзкая на вкус шняга с сахарозаменителями акцизами не облагается?

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Pavel Petel

delete

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Павел

Облагается тоже, там же написано что подсластители тоже попадают

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4 комментария
Станислав Киселёв

Как-то довольно быстро пролетела цена бутылки 0,5 лимонада от 20 руб до 60+. Что-то я сильно сомневаюсь что акциз в 3,5 рубля с бутылки(ну или 14 с двухлитровой) в таких условиях как-либо поможет снизить заболеваемость. А вот денег, скорее всего, принесет прилично. Интересно, уйдут ли они на медицину?

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Абырвалг Абырвалг

Конечно уйдут. В Израиле лечиться знаешь ли не дешево.

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Николай

Акциз на воду, пока что на минималках

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Яна Ангелова

на воздух после воды?

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1 комментарий
Ласковый дебаркадер

Теперь кефир опять подорожает 😢

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Alexander Klimanskiy
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ilia

"ради здоровья детей", разумеется?)

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Полезный парфюмер

если я иждивенцами обвешиваться не собираюсь, можно какой-нибудь один налог заплатить и всё?
а то куда ни повернись, кругом налоги для "здоровья нации", то вход по паролю РКН, то лимонадику теперь попить холодного - это теперь десерт.

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2 комментария
Волоцкой Дмитрий

Все чудесатее и чудесатее 😁😁😁

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Дядя Федор

Ох щас оздоровимся

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Никита

Деньги из воздуха, как всегда всех переиграли

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Сергей Барбашов

На столбы бы их всех повесить)))

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Sergey Furtaev

Готовьтесь, скоро и на солёный хер введут акциз.

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Александр Фокин

еще один важный закон подъехал

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Дмитрий Полищук

Где акциз на хлеб ?

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Дмитрий Полищук

Где акциз на хлеб 🍞?)

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Станислав Киселёв

На хлеб и ряд подобных товаров, как и на часть детских, пока пониженный НДС. Одно другому не мешает. Но что-то мне подсказывает что плюс-минус несколько рублей в цене напитка не помешает некоторой части толстых детей пить их вёдрами, закусывая чем-то еще.

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Бухой Пикачу
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Cere8ellum

Интересно, а бензин это напиток? А там сахар есть? Ой чую не к добру это...

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Ол Сен

Запустили лохматую волосатую руку в детство.

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Животный ихтиандр

Я просто оставлю это здесь — https://academic.oup.com/eurpub/article/32/2/273/6537502

ЗЫ: если в России приняли, то это всё бездушные прислужники Саурона. А если в Европе, то это всё светлые Эльфы.

PS2: vi ne ponyali, eto drugoe.

Sugar-sweetened beverage taxes in Europe…
AbstractBackground. Sugar-sweetened beverage (SSB) taxes are recommended globally as part of…
academic.oup.com
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Животный ихтиандр

И для тех, у кого ещё осталось хоть толика критического мышления: https://www.google.com/search?q=excise+tax+on+sugary+drinks+in+Europe

excise tax on sugary drinks in Europe - Поиск в…
excise tax on sugary drinks in Europe - Поиск в Google
www.google.com
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1 комментарий
ЯжПрограммист

7 рублей на литр... это получается бутылка 1,5 литра подорожает на 10,5 рублей? В связи с тем как вообще всё дорожает последние пару лет, то хз в чём смысл паники. Но вообще да это плохо, последняя капля!

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