Госдума приняла закон о введении акциза на сладкие напитки — 7 рублей за литр Статьи редакции
Исключения сделают для лимонадов, которые готовят в кафе, соков и некоторых других напитков.
- Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, сообщают «РИА Новости».
- С 1 июля 2023 года подакцизными станут безалкогольные напитки, в которых сахара или подсластителей больше 5 гр на 100 мл. К ним не относятся напитки, которые делают бары и кафе.
- Акциз будет действовать на напитки из питьевой или минеральной воды с долей этилового спирта до 0,5%, а также — на спиртосодержащем сырье с долей этилового спирта до 1,2%.
- Облагаться акцизом не будет напитки, включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции Евразийского экономического союза, соки, сиропы, сокосодержащие и молочные продукты, а также — произведённые на основе зерновых, орехов, кокоса и других растительных культур, кроме газировок и энергетиков.
- Среди других исключений: алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, квас с долей до 1,2%, а также виноградное, пивное, плодовое, медовое или другое сусло.
- 17 октября 2022 года производитель лимонадов «Черноголовка» предупредил, что в случае введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей. Представители компании заявили РБК, что принятие закона приведёт к росту цен и сокращению производства на 20%.
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Для домашних напиткой акциз не введут, пожалеют людей?
Они вообще представляют что такое 5 грамм подсластителя? Аспартама того же? Или не глядя законы ебашут вообще? Ни один напиток "Zero" априори не может содержать подсластителя в 5 грамм даже на здоровенный баллон.
К слову в литре колы зеро примерно 120мг аспартама...
Думаю это знак, что и на них акцизы введут. В интересное время мы живём, если уже акцизы на сладкие напитки вводят. То ли ещё будет.
Классно поддержали бизнес в сложные времена которые сами устроили
своя же добро кола попадет под этот закон
Это потреба "поддержали", а заводу пофих
Отлично! Пиво дешевле Пепси!
В Испании есть местное безымянное вино дешевле колы) продается без этикеток)
А чо так не было, что ли?
Три бутылки пива выпил, тару сдал, и ещё одну купил.
А лимонад шёл сразу по 45 копеек. Но хороший. Лагидзе Тархун.
А буратинки да, дешевле были.
Ввести акцизы на вейпы, пускай зумеры узнают что слово «акциз» означает
Можно на кокс, тогда и госдума узнает.
И на комментарии тоже акциз ввести. Дышать провославным кислородом бесплатно - это вообще привелегия. Даёшь акциз!
Закончилась сладкая жизнь
Молодежь же не бухает, а бухающие стали активно сами гнать, казна пуста милорд...
Оооо Денис вернулся. С возвращением
Ездил тут в Питер на неделю, побывал на Думской и что-то не уверен, что молодежь не бухает.
США, 2014 год: Вместе с фастфудом и газировкой был введен дополнительный налог в размере 5% на «мусорную еду»: чипсы, шоколадные батончики и прочее.
Разве это плохо? Или бухтеть могут только на vc по любому поводу?
Как удобно да, когда чуть что "а вот в омэрике".
Во-первых мы не в Америке, а в России, какая нам разница, какие у них налоги?
Во-вторых, сначала уровень жизни надо ввести как в Америке, чтобы на их налоги ссылаться.
Почему бухтеть? Мне тоже нравится этот закон. Мусорная еда и сладкие газировки должны облагаться дополнительным налогом.
Ммм как же классно.
Вы даже себе и представить не можете, как я об этом мечтал(
А в чём проблемка? Куда столько дизов полетело. Вы разве юмор не понимаете?
«Сладкой жизни захотелось, россияне? Хренушки!» – прокомментировали закон депутаты.
Налог на роскошь
Нельзя ли ввести акциз на зарплату депутатов? Пусть с каждых 10 рублей зарплаты 7 отчисляют в бюджет.
Они даже не заметят, они там на другом зарабатывают (точнее воруют). Коснется лиш тех, кто там делом занимается, а не коррупцией. Хотя есть ли такие ?
Я, так понимаю, что этот акциз пойдёт на будущее лечение от диабета? Таков замысел?
Обязательно. Ркн же для защиты детей создавали.
- Папа, теперь ты будешь меньше пить?
- Нет сынок! Ты будешь меньше кушать.
Пойдет туда, куда надо пойдет)
Будет защищать от иностранного влияния на наших детей проклятой газировки
Акциз пойдет вот сюда:
Объективно - а они нам так сильно нужны, эти лимонады?
Объективно — а депутаты эти нужны?
Нет, не нужны. Их же вообще никто не пьет. Дождемся когда на мясо акциз введут и на макароны.
Ну вообще лимонады от Черноголовки очень вкусные и вроде по адекватным ценам. Не хотелось бы чтобы они сокращали производство и поднимали цены. Там уж точно тогда сладкой жизни не жди, придется самим сахарок в водичке разводить и пить
Когда захотел обложить налогом "ихнюю кока-колу"
но есть нюанс
Тебя не обложат налогом, если ты свернешь бизнес в России))
Все идёт по плану, новых налогов вводить не будем. Твердо и четко.
Закон "Буратино"
Забавно смотреть на людей, которые плачут из за лимонадов, цены повышаются, кока колы нет больше...Слабаки, я давно уже отказался от газировок, пью только воду!
Чертов гастрит, я тоже хочу кока кову😢
Гастрит лечиться парой американских таблеток в день, в течении 14 дней.
То есть дешевая и мерзкая на вкус шняга с сахарозаменителями акцизами не облагается?
delete
Облагается тоже, там же написано что подсластители тоже попадают
Как-то довольно быстро пролетела цена бутылки 0,5 лимонада от 20 руб до 60+. Что-то я сильно сомневаюсь что акциз в 3,5 рубля с бутылки(ну или 14 с двухлитровой) в таких условиях как-либо поможет снизить заболеваемость. А вот денег, скорее всего, принесет прилично. Интересно, уйдут ли они на медицину?
Конечно уйдут. В Израиле лечиться знаешь ли не дешево.
Акциз на воду, пока что на минималках
на воздух после воды?
Теперь кефир опять подорожает 😢
"ради здоровья детей", разумеется?)
если я иждивенцами обвешиваться не собираюсь, можно какой-нибудь один налог заплатить и всё?
а то куда ни повернись, кругом налоги для "здоровья нации", то вход по паролю РКН, то лимонадику теперь попить холодного - это теперь десерт.
Все чудесатее и чудесатее 😁😁😁
Ох щас оздоровимся
Деньги из воздуха, как всегда всех переиграли
На столбы бы их всех повесить)))
Готовьтесь, скоро и на солёный хер введут акциз.
еще один важный закон подъехал
Где акциз на хлеб ?
Где акциз на хлеб 🍞?)
На хлеб и ряд подобных товаров, как и на часть детских, пока пониженный НДС. Одно другому не мешает. Но что-то мне подсказывает что плюс-минус несколько рублей в цене напитка не помешает некоторой части толстых детей пить их вёдрами, закусывая чем-то еще.
Интересно, а бензин это напиток? А там сахар есть? Ой чую не к добру это...
Запустили лохматую волосатую руку в детство.
Я просто оставлю это здесь — https://academic.oup.com/eurpub/article/32/2/273/6537502
ЗЫ: если в России приняли, то это всё бездушные прислужники Саурона. А если в Европе, то это всё светлые Эльфы.
PS2: vi ne ponyali, eto drugoe.
И для тех, у кого ещё осталось хоть толика критического мышления: https://www.google.com/search?q=excise+tax+on+sugary+drinks+in+Europe
7 рублей на литр... это получается бутылка 1,5 литра подорожает на 10,5 рублей? В связи с тем как вообще всё дорожает последние пару лет, то хз в чём смысл паники. Но вообще да это плохо, последняя капля!