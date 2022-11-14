Торговля
Артур Томилко

На месте бутиков Helly Hansen откроют сеть магазинов спортивной одежды Move — с брендами Adidas, Nike и Puma Статьи редакции

Как будут завозить товары, в компании не уточнили.

Фото «Яндекс»
  • На месте российских бутиков канадского производителя спортивной одежды Helly Hansen откроют мультибрендовые магазины Move. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на новых владельцев бизнеса. В них будут продавать товары Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos и других производителей. Как именно их будут доставлять в Россию, не уточнили.
  • Первые магазины под брендом Move откроются в московских ТЦ «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон», когда именно — неизвестно. Ещё десять точек на месте бывших Helly Hanson планируют запустить до марта 2023 года.
  • В сентябре 2022 года Helly Hansen передала российский бизнес местным топ-менеджерам Игорю Рогановичу и Андрею Карасеву. В октябре они переименовали выкупленную компанию в «Ритейл РЦ». Детали сделки не раскрываются, но опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что для производителя она была «безденежной», а цена продажи «символической».
  • По данным «Контур Фокуса», выручка за 2021 год составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 505 млн рублей. В России у Helly Hansen работали 48 точек, семь из которых были открыты по франшизе.

#новость #hellyhansen

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18 комментариев
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 Eli
На месте бутиков Helly Hanson

Я что-то пропустил? Давно Helly Hanson бутиком стал?

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Вадим Д.

С 14 ноября 2022 года. Год нынче такой.

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Ранний цветок

"В них будут продавать товары Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos и других производителей. Как именно их будут доставлять в Россию, не уточнили."
Абибас, Рита, Жмот и т.д

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Максим Данилушкин

А мне нравится.

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Ранний цветок

Да? Прага, Кирзо, Армяне, Нина бичи...

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Вадим Д.

Абибас и Рита ожидаются к подвозу?
Аутентично будут выглядеть ширмы и картонки для примерки.

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Ранний цветок

А с картоном уже нет проблем? Импортозаместили уже?

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Вадим Д.

Белого не хватает, а с рваным и грязным всё в порядке, страна полностью обеспечена!

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Ранний цветок

А-а-а-а-а ну ладно! Тогда я спокоен...

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Максим Данилушкин

И хорошо.

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Ранний цветок

Не-а...

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роман долгополов

Да-а)

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Ранний цветок

Нудный вы...

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Матвеев Глеб
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Katerina Koshkina

Бутик превращается … в просто спортивный магазин

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Егор Корницкий

Поправьте, не HensOn, а HensEn)

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роман долгополов

На фото вообще то Hansen

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Дмитрий Ткачев

под другим брендом открылись и все уже и санкции вводить не нужно получается

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