На месте бутиков Helly Hansen откроют сеть магазинов спортивной одежды Move — с брендами Adidas, Nike и Puma Статьи редакции
Как будут завозить товары, в компании не уточнили.
- На месте российских бутиков канадского производителя спортивной одежды Helly Hansen откроют мультибрендовые магазины Move. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на новых владельцев бизнеса. В них будут продавать товары Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos и других производителей. Как именно их будут доставлять в Россию, не уточнили.
- Первые магазины под брендом Move откроются в московских ТЦ «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон», когда именно — неизвестно. Ещё десять точек на месте бывших Helly Hanson планируют запустить до марта 2023 года.
- В сентябре 2022 года Helly Hansen передала российский бизнес местным топ-менеджерам Игорю Рогановичу и Андрею Карасеву. В октябре они переименовали выкупленную компанию в «Ритейл РЦ». Детали сделки не раскрываются, но опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что для производителя она была «безденежной», а цена продажи «символической».
- По данным «Контур Фокуса», выручка за 2021 год составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 505 млн рублей. В России у Helly Hansen работали 48 точек, семь из которых были открыты по франшизе.
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Я что-то пропустил? Давно Helly Hanson бутиком стал?
С 14 ноября 2022 года. Год нынче такой.
"В них будут продавать товары Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos и других производителей. Как именно их будут доставлять в Россию, не уточнили."
Абибас, Рита, Жмот и т.д
А мне нравится.
Да? Прага, Кирзо, Армяне, Нина бичи...
Абибас и Рита ожидаются к подвозу?
Аутентично будут выглядеть ширмы и картонки для примерки.
А с картоном уже нет проблем? Импортозаместили уже?
Белого не хватает, а с рваным и грязным всё в порядке, страна полностью обеспечена!
А-а-а-а-а ну ладно! Тогда я спокоен...
И хорошо.
Не-а...
Да-а)
Нудный вы...
Бутик превращается … в просто спортивный магазин
Поправьте, не HensOn, а HensEn)
На фото вообще то Hansen
под другим брендом открылись и все уже и санкции вводить не нужно получается