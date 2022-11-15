Цены на запчасти выросли до 200%, сроки поставок увеличились вдвое: что происходит с рынком складской техники в России Статьи редакции
Уход японских и европейских производителей складских машин, а также сложности с поставками из Китая уже привели к росту себестоимости логистических услуг на 16%.
- В России на фоне оттока поставщиков и сложностей с поставками из Китая назревает дефицит складской техники, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт логистической компании ПЭК и представителей отрасли. Проблема в основном касается погрузчиков в различных модификациях.
- После начала «спецоперации» российский рынок покинули большинство производителей складских машин, следует из отчёта. Цена на запчасти для японской и европейской техники с начала года выросла на 30-200% — заметнее всего подорожали электронные компоненты, а сроки поставок увеличились почти в два раза. Себестоимость логистических услуг за восемь месяце выросла на 16%.
- Участникам рынка пришлось искать поставщиков в Китае и Турции, рассказал директор по развитию логистики ПЭК Павел Кисиленко. Цены на китайскую технику к осени 2022 года снизились на 10-15% по сравнению с 2021-м, следует из отчёта. Но коронавирусные ограничения в КНР, а также загруженность морских портов и железнодорожных узлов тормозят поставки: на них может уйти до полугода.
- Китайское оборудование также менее технологичное и надёжное, чем японское, корейское и европейское, считает директор рейтингового агенства НРА Сергей Гришунин. Опыт ПЭК, например, показал, что производительность аккумуляторов из КНР на 5-10% ниже, а ещё они не могут развернуться в проёме шириной 3,2 м — им нужно для этого 3,4 м. Увеличение расстояния между стеллажами может сократить вместимость склада на 10%.
- С уходом иностранных торговых брендов сократился и спрос на складские помещения, поэтому проблема с поставками и обслуживанием складкой техники «не должна стоять так же остро, как она ощущалась в период бума спроса», предполагает Гришунин. Но в ближайшие три-четыре года потребности могут возрасти, считают эксперты.
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Требуются разъяснения не «вечно ноющих либералов», почему это хорошо.
Ну смотри, товары там в основном западные, меньше будем потреблять товаров из недружественных экономик, больше начнём читать и спортом заниматься. Так как некоторые товары заменить реально нечем, то и нахуй не надо значит.
А к 2040 году свою технику соберём. Да не быстро, но нужно ещё немного потерпеть.
У меня среди круга общения, который как у любого человека составляет пару десятков родственников разной степени солености и друзей, уже месяц звучат фразы "Похоже либерахи были правы" и "Опять капиталистам нас спасать, как в 90е...".
Здесь таких нет.
Что происходит с рынком складской техники в России:
Погоди, декабрь скоро, это ещё не всё
"всё по плану" (с)
Стремянки и орды кладовщиков – мы дошли до "светлого" будущего.
У меня глюки или тут потёрли комменты?) Или просто что-то сбойнуло?
upd: похоже виси поплохело немного.
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Происходит уверенный ...
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Происходит уверенный шаг в светлое будущее)
Китайские шагающие аккумуляторы атакуют
Опыт ПЭК нам уже не поможет, тут нужны другие опыты
Это вы ещё цены на автозапчасти не видели, даже китайские неоригиналы взлетели раза в 1,5 в цене, а про оригиналы вообще можно забыть
«Всё идёт по плану»
ГрОб.
Гроб это да...
Пейсдашь осени, как там говорят?! Цыплят по осени считают?
Мы достигли дна, но тут снизу постучали. И самое интересное, что это только начало... Прогнозируем на ближайшее время - цена на товары быстро также вырастут, но покупать будут значительно меньше, потому как ЗП за ростом цен так не растут. А всего год назад 70% населения жило от ЗП до ЗП без каких-либо накоплений. Плюс долги банкам. Сейчас ситуация еще хуже. Упс! Придется банкам выдавать новые беспроцентные кредиты или экономика внутри просто ляжет.
И ждем весны, если дождемся. БП он такой.
Да не нужо нам это производство. Ща репараций триллион бачей выплатим, и всё наладится, будем дальше продавать нефтегазушку и купим вме что нужно, а санкции глядишь снимут скоро, лет за 25 ... Так это фигня.
На примере той же мазды - в официальных сервисах Москвы, на вопрос стойки задней на пятерку, был ответ плюс минус одинаковый - 17к (раньше стоила 10к) и по времени ждать в лучшем случае в конце января. Как пруф - кому интересно может провести сам исследование и обзвонить официалов по Мазде той же. Да можно поставить неоригинал который раза в 3-4 меньше по пробегу, а дешевле всего раза в 1,5 ( это ещё без учёта на работы по замене этой стойки).
Нередко вижу на известных площадках рост цен на некоторые товарные позиции за сутки +50%.