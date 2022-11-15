Торговля
Артур Томилко

Цены на запчасти выросли до 200%, сроки поставок увеличились вдвое: что происходит с рынком складской техники в России Статьи редакции

Уход японских и европейских производителей складских машин, а также сложности с поставками из Китая уже привели к росту себестоимости логистических услуг на 16%.

Фото «Ведомости»
  • В России на фоне оттока поставщиков и сложностей с поставками из Китая назревает дефицит складской техники, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт логистической компании ПЭК и представителей отрасли. Проблема в основном касается погрузчиков в различных модификациях.
  • После начала «спецоперации» российский рынок покинули большинство производителей складских машин, следует из отчёта. Цена на запчасти для японской и европейской техники с начала года выросла на 30-200% — заметнее всего подорожали электронные компоненты, а сроки поставок увеличились почти в два раза. Себестоимость логистических услуг за восемь месяце выросла на 16%.
  • Участникам рынка пришлось искать поставщиков в Китае и Турции, рассказал директор по развитию логистики ПЭК Павел Кисиленко. Цены на китайскую технику к осени 2022 года снизились на 10-15% по сравнению с 2021-м, следует из отчёта. Но коронавирусные ограничения в КНР, а также загруженность морских портов и железнодорожных узлов тормозят поставки: на них может уйти до полугода.
  • Китайское оборудование также менее технологичное и надёжное, чем японское, корейское и европейское, считает директор рейтингового агенства НРА Сергей Гришунин. Опыт ПЭК, например, показал, что производительность аккумуляторов из КНР на 5-10% ниже, а ещё они не могут развернуться в проёме шириной 3,2 м — им нужно для этого 3,4 м. Увеличение расстояния между стеллажами может сократить вместимость склада на 10%.
  • С уходом иностранных торговых брендов сократился и спрос на складские помещения, поэтому проблема с поставками и обслуживанием складкой техники «не должна стоять так же остро, как она ощущалась в период бума спроса», предполагает Гришунин. Но в ближайшие три-четыре года потребности могут возрасти, считают эксперты.

#новость #логистика #складскиеуслуги

2731 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
61 комментарий
Написать комментарий...
 Богатый каякер

Требуются разъяснения не «вечно ноющих либералов», почему это хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Мсье Риддлер

Ну смотри, товары там в основном западные, меньше будем потреблять товаров из недружественных экономик, больше начнём читать и спортом заниматься. Так как некоторые товары заменить реально нечем, то и нахуй не надо значит.
А к 2040 году свою технику соберём. Да не быстро, но нужно ещё немного потерпеть.

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
lalka here.kek

У меня среди круга общения, который как у любого человека составляет пару десятков родственников разной степени солености и друзей, уже месяц звучат фразы "Похоже либерахи были правы" и "Опять капиталистам нас спасать, как в 90е...".

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Иван Немчинов

Здесь таких нет.

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный Женя

Что происходит с рынком складской техники в России:

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kotov

Погоди, декабрь скоро, это ещё не всё

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Altair

"всё по плану" (с)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Стремянки и орды кладовщиков – мы дошли до "светлого" будущего.

Ответить
Развернуть ветку
Идеальный бокал

У меня глюки или тут потёрли комменты?) Или просто что-то сбойнуло?
upd: похоже виси поплохело немного.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Близкий шар

Происходит уверенный ...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Выберите ответ:
• 3,14здец
• подскок
• рывок
• толчок

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
flash

Происходит уверенный шаг в светлое будущее)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Невкусно и грустно
Опыт ПЭК, например, показал, что производительность аккумуляторов из КНР на 5-10% ниже, а ещё они не могут развернуться в проёме шириной 3,2 м — им нужно для этого 3,4 м.

Китайские шагающие аккумуляторы атакуют

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kotov

Опыт ПЭК нам уже не поможет, тут нужны другие опыты

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Plushkin

Это вы ещё цены на автозапчасти не видели, даже китайские неоригиналы взлетели раза в 1,5 в цене, а про оригиналы вообще можно забыть

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Петухов

«Всё идёт по плану»

ГрОб.

Ответить
Развернуть ветку
Близкий шар

Гроб это да...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Roman Kotov

Пейсдашь осени, как там говорят?! Цыплят по осени считают?

Ответить
Развернуть ветку
SEO с 2002 года

Мы достигли дна, но тут снизу постучали. И самое интересное, что это только начало... Прогнозируем на ближайшее время - цена на товары быстро также вырастут, но покупать будут значительно меньше, потому как ЗП за ростом цен так не растут. А всего год назад 70% населения жило от ЗП до ЗП без каких-либо накоплений. Плюс долги банкам. Сейчас ситуация еще хуже. Упс! Придется банкам выдавать новые беспроцентные кредиты или экономика внутри просто ляжет.
И ждем весны, если дождемся. БП он такой.

Ответить
Развернуть ветку
Индивидуальный браслет

Да не нужо нам это производство. Ща репараций триллион бачей выплатим, и всё наладится, будем дальше продавать нефтегазушку и купим вме что нужно, а санкции глядишь снимут скоро, лет за 25 ... Так это фигня.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский
Ответить
Развернуть ветку
Ilya Plushkin

На примере той же мазды - в официальных сервисах Москвы, на вопрос стойки задней на пятерку, был ответ плюс минус одинаковый - 17к (раньше стоила 10к) и по времени ждать в лучшем случае в конце января. Как пруф - кому интересно может провести сам исследование и обзвонить официалов по Мазде той же. Да можно поставить неоригинал который раза в 3-4 меньше по пробегу, а дешевле всего раза в 1,5 ( это ещё без учёта на работы по замене этой стойки).

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Фрося Бурлакова

Нередко вижу на известных площадках рост цен на некоторые товарные позиции за сутки +50%.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 61 комментарий
null