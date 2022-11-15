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Торговля
Октябрьский вентилятор

У маркетплейсов ажиотажный спрос, но в целом онлайн-продажи снизились: ритейлеры подвели итоги распродажи 11.11 Статьи редакции

Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли покупки на маркетплейсах интернет-магазинам.

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  • На «Яндекс Маркете» распродажа 11.11 проходила с 9 по 13 ноября 2022 года, сообщили vc.ru в компании. Оборот продаж за этот период вырос втрое по сравнению с годом ранее, количество заказов — в 2,7 раза, а средний чек — на 70%, чем обычно. Абсолютные числа маркетплейс не раскрывает.
  • Распродажа на Wildberries длилась со 2 по 14 ноября, в ней участвовали более 11 млн товаров. За это время пользователи сделали заказов на общую сумму 123,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период акции 2021-го. Количество заказов ритейлер не раскрывает, но отмечает, что оно выросло больше чем в два раза.
  • Ozon также рассказал об ажиотажном спросе: за первые четыре часа акции оборот маркетплейса превысил 1 млрд рублей; продажи в ночь на 11 ноября оказались в 7,5 раз выше, чем в среднюю ночь в ноябре 2022 года. В акции участвуют 27,8 млн товарных наименований и вдвое больше продавцов, чем годом ранее, отметили в компании.
  • В KazanExpress отчитались об 1,6 млн заказов на 11.11, выручка выросла на 29% к 2021 году до 1,3 млрд рублей, средний чек — на 20% до 862 рублей. За весь период распродажи с 24 октября по 13 ноября пользователи купили 5 млн товаров.
  • В «ЮKassa» тоже отмечают, что наибольший рост заказов пришёлся на российские маркетплейсы: например, средний чек у них вырос на 12%, до 4309 рублей. В компании предположили, что это связано с выходом на площадки новых продавцов, в том числе тех, кто до этого торговал в соцсетях.
  • Но общее количество онлайн-платежей в России с 11 по 13 ноября снизилось на 34% год к году. Всего аналитики изучили 35 млн платежей, которые пользователи совершили в более 180 тысячах интернет-магазинов, принимающих оплату через «ЮKassa».
  • Оборот магазинов упал на 54% по сравнению с распродажей годом ранее, плательщиков стало на 29% меньше, а средний чек снизился на 30% — до 1422 рублей. Если сравнивать с обычными выходными с 4 по 6 ноября, количество покупок на распродаже выросло на 38%, обороты платежей — на 85%, плательщиков — на 35%, средний чек — на 34%.

Что покупали россияне

  • Среди конкретных товаров лидерами по объёму продаж на «Яндекс Маркете» стали «умные» колонки «Яндекса», роботы-пылесосы Xiaomi Mi Robot, iPhone 14 Pro Max. Оборот продаж платьев и брюк за этот период вырос год к году в 13 раз, верхней одежды — почти в 7 раз, мебели для спальни — в 6 раз, постельного белья — в 5 раз, столов и стульев — в 4 раза, парфюмерии — в 4 раза.
  • На распродажах Wildberries чаще всего покупали платья, футболки, книги, кремы и новогодние гирлянды.
  • KazanExpress отметил интерес россиян к категориям товары для дома (наиболее популярные — удлинители для гирлянд и салфетки из микрофибры), одежда (футболки и носки), бытовая техника (роботы-пылесосы, триммеры, электрические зубные щетки) и аксессуары (чокеры, флисовые шапки и перчатки).

Контекст

  • Alibaba Group впервые не раскрыла общие итоги распродажи 11.11, ограничившись заявлением, что результаты «соответствуют показателям оборота 2021 года», пишет The Information.
  • В 2022 году Всемирный день шопинга проходит на фоне мировых экономических проблем и растущей обеспокоенности властей по поводу будущей рецессии. В Китае на экономику повлияла в том числе жёсткая политика властей «нулевой терпимости» к коронавирусу, отмечает издание.
Источник: Benjamin Boshart/ Bloomberg

#новость #ozon #wildberries #kazanexpress #яндексмаркет

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53 комментария
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 Вадим Д.

Ажиотажный спрос был на спальники, коптеры и прочее по скискам для мобилизованных. Никакая чёрная пятница рядом не лежала.

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СвяТой_ТапоК

Сам придумал или стастика есть?

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5 комментариев
Сергей Плахин

Забыли про булгур

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Александр Блинов

А я не заметил каких либо ошеламляющих скидок (, то что надо пришлось так купить

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Вадим

Их и не было. Присматривал пару товаров на Ozon, так они 11.11 только дороже стали, причём значительно, процентов на 10)))

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3 комментария
Владимир

Что по хорошим скидкам было, разбирали за секунды. 6000 смартфонов за минуту разобрали. Кофемашину смог урвать со скидкой 30%, 1200 шт за 10 секунд разобрали.

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AutoBuy.by
но в целом онлайн-продажи снизились

дураков все меньше

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Вадим Д.

Это вряд ли, а вот с деньгами уже похуже.

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EcoSapiens

За это время пользователи сделали заказов на общую сумму 123,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период акции 2021-го.
______________________
а если посмотреть на количество заказов?

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Ментат
У маркетплейсов ажиотажный спрос, но в целом онлайн-продажи снизились: ритейлеры подвели итоги распродажи 11.11

От авторов отрицательной динамики роста)

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Станислав

Ну я.маркет спас только кэшбэк от тинькова на 15%, выгодно вышло. Только вот третий день доставку переносят и ничего внятного сказать не могу. Купоны за просрочку не дают как раньше

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Андрей Рядькин

жалко только ограничили до 5к, но все равно приятно вышло

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1 комментарий
Михаил Цветков

Во. У меня также

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Игорь Протасов

Похоже озон с яндексом работает. У озона пару дней, все нормально не работало

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Николай Лисин

Так же было, почти 2 недели, потом просто отменили заказ и вернули деньги. В прошлом году, перед НГ. Успел купить в другом месте подарок дочке (дороже) было очень не приятно.

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Никита Иванов

Ну на вб я ощутил х2 количество заказов. Ещё неделю их разгребать предстоит :)
А так в целом, на вб отлично прошла распродажа, не учитывая того факта, что СПП манипулировали. Но очереди у них на складах в период распродаж - это пзд.

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Артем Иванов
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Кирилл Садовой

Всё, что хотел, в распродажи не попало.

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Частичный Спецоператор

Продавцы-то хоть заработали или только маркеты хапнули оборота?

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Игорь Протасов

Не факт. Я тут нашел товары в продаже по цене около оптовой со всеми скидками

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Злой Паша

Вот этот вопрос дельный!)) На самом деле нихрена. Маркетплейсы да,очень хорошо подняли , продавцы получили огромное количество заказов с отрицательной прибылью ну или пара копеек в плюс. (Там где реально были скидки). Чисто для трафика...

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3 комментария
Владислав

Как-то мимо меня прошло..

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Близкий шар

Не-е я пас...

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K H

Почему-то про сбермегамаркет забыли, в этом году у них хорошие скидки были. Али разочаровал, а в Яндексе надо было поискать чтобы найти что-то интересное (без 15% кэшбека там было бы нечего покупать).

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Anton

Люди, которые пишут что продавцы заранее повысили цену чтобы скинуть чуть чуть. Или цены в период акции стали специально выше. Это так не работает. Уже давно тот же Вайлдберис требует для участия в акции понизить цену на определенный процент от средней твоей цены. То, что ты за пару недель накинул на свои товары 20% - не сработает. Повышать цену за полгода до акции себе во вред??? ну такая себе стратегия.

Почему некоторые товары стали стоить дороже в период акции? Да потому что они не участвуют в распродаже)) Я уверен большинство думает раз распродажа, знач кроссовки которые я хочу должны стоить дешевле. Надо смотреть именно товары, которые участвуют. На них реальные скидки. А импульсивные покупки приводят к тому, что люди покупая один товар по распродаже, еще в корзину кидают 5 не участвующих в акции)))

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Axel Denisenko

Это именно так и работает, как пишут люди. Взвинчивают цены во время распродажи и ставят красивые большие скидки, в итоге еще дороже. Карты Ozon у меня нет, покупаю по обычной цене.
Вот сравнение моих заказов от 6 октября и цены которые были во время "распродажи". Даже сейчас они их и не думают опускать.
*было еще около 4х позиций в октябре и на 3х из них цены улетели вверх, только одна печатная книга была дешевле.

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Rafa Ramazanov

На самом деле всякие черные пятницы, 11.11 это искусственные скидки, почему-то именно в сервисах РФ, да скидки есть но они мизерные, на столько что особо разницы нету, в том же Али много крутых распродаж и скидок именно на 11.11 на технику к примеру можно сэкономить 5-10-15к, причем оригинал, сейчас Али в тени но все же там крутые скидки...

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Злой Паша

А потому что маржа копеечная. Как правило 30% прибыль. Из них заплати маркетплейсу космические проценты, налоги. И останется мизер. Как скидку делать. Купил за 500, продать за 400?

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1 комментарий
Вечный ZOV

Сначала убрать все скидки за недельку до старта, которые были весь год по модели продаж. Потом снова их сделать. А чтобы она была больше, можно даже немного цену завысить. Как-то так

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Pavel Cree

Тебе скидки не нужны.

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2 комментария
Артем Акулов

К моему удивлению довольно хорошо отработала в этом году "черная пятница", покупали больше, чем в прошлом. Вижу товарные категории и объемы по статистики комиссий с Яндекс Маркета.

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EcoSapiens

просто вы хорошо подготовились видимо)

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1 комментарий
Петр Каросанидзе

Маркетплейсы пользуются ЮКассой? 🧐

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Частичный Спецоператор

Иногда да. В этом был замечен Ямаркет, причем непонятным образом зависит от продавца. Меня один раз банк лишил кешбека за крупную покупку, поскольку деньги прошли через Юмани, хотя при оплате я этого не видел, и xyz что оспоришь.

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1 комментарий
flash

Я вот зашла на Валдберис и была удивлена что на пару товаров реальные скидки есть... Тип некоторые ( многие ) подорожали но я увидела реальную скидку

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R DZ

За год женщины мира зарабатывают 18 трлн. долл., а тратят 28 трлн. долл. Судя по списку популярных на распродаже товаров - 80% (90?) тоже купили женщины.

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