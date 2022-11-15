У маркетплейсов ажиотажный спрос, но в целом онлайн-продажи снизились: ритейлеры подвели итоги распродажи 11.11 Статьи редакции
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли покупки на маркетплейсах интернет-магазинам.
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- На «Яндекс Маркете» распродажа 11.11 проходила с 9 по 13 ноября 2022 года, сообщили vc.ru в компании. Оборот продаж за этот период вырос втрое по сравнению с годом ранее, количество заказов — в 2,7 раза, а средний чек — на 70%, чем обычно. Абсолютные числа маркетплейс не раскрывает.
- Распродажа на Wildberries длилась со 2 по 14 ноября, в ней участвовали более 11 млн товаров. За это время пользователи сделали заказов на общую сумму 123,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период акции 2021-го. Количество заказов ритейлер не раскрывает, но отмечает, что оно выросло больше чем в два раза.
- Ozon также рассказал об ажиотажном спросе: за первые четыре часа акции оборот маркетплейса превысил 1 млрд рублей; продажи в ночь на 11 ноября оказались в 7,5 раз выше, чем в среднюю ночь в ноябре 2022 года. В акции участвуют 27,8 млн товарных наименований и вдвое больше продавцов, чем годом ранее, отметили в компании.
- В KazanExpress отчитались об 1,6 млн заказов на 11.11, выручка выросла на 29% к 2021 году до 1,3 млрд рублей, средний чек — на 20% до 862 рублей. За весь период распродажи с 24 октября по 13 ноября пользователи купили 5 млн товаров.
- В «ЮKassa» тоже отмечают, что наибольший рост заказов пришёлся на российские маркетплейсы: например, средний чек у них вырос на 12%, до 4309 рублей. В компании предположили, что это связано с выходом на площадки новых продавцов, в том числе тех, кто до этого торговал в соцсетях.
- Но общее количество онлайн-платежей в России с 11 по 13 ноября снизилось на 34% год к году. Всего аналитики изучили 35 млн платежей, которые пользователи совершили в более 180 тысячах интернет-магазинов, принимающих оплату через «ЮKassa».
- Оборот магазинов упал на 54% по сравнению с распродажей годом ранее, плательщиков стало на 29% меньше, а средний чек снизился на 30% — до 1422 рублей. Если сравнивать с обычными выходными с 4 по 6 ноября, количество покупок на распродаже выросло на 38%, обороты платежей — на 85%, плательщиков — на 35%, средний чек — на 34%.
Что покупали россияне
- Среди конкретных товаров лидерами по объёму продаж на «Яндекс Маркете» стали «умные» колонки «Яндекса», роботы-пылесосы Xiaomi Mi Robot, iPhone 14 Pro Max. Оборот продаж платьев и брюк за этот период вырос год к году в 13 раз, верхней одежды — почти в 7 раз, мебели для спальни — в 6 раз, постельного белья — в 5 раз, столов и стульев — в 4 раза, парфюмерии — в 4 раза.
- На распродажах Wildberries чаще всего покупали платья, футболки, книги, кремы и новогодние гирлянды.
- KazanExpress отметил интерес россиян к категориям товары для дома (наиболее популярные — удлинители для гирлянд и салфетки из микрофибры), одежда (футболки и носки), бытовая техника (роботы-пылесосы, триммеры, электрические зубные щетки) и аксессуары (чокеры, флисовые шапки и перчатки).
Контекст
- Alibaba Group впервые не раскрыла общие итоги распродажи 11.11, ограничившись заявлением, что результаты «соответствуют показателям оборота 2021 года», пишет The Information.
- В 2022 году Всемирный день шопинга проходит на фоне мировых экономических проблем и растущей обеспокоенности властей по поводу будущей рецессии. В Китае на экономику повлияла в том числе жёсткая политика властей «нулевой терпимости» к коронавирусу, отмечает издание.
Ажиотажный спрос был на спальники, коптеры и прочее по скискам для мобилизованных. Никакая чёрная пятница рядом не лежала.
Сам придумал или стастика есть?
Забыли про булгур
А я не заметил каких либо ошеламляющих скидок (, то что надо пришлось так купить
Их и не было. Присматривал пару товаров на Ozon, так они 11.11 только дороже стали, причём значительно, процентов на 10)))
Что по хорошим скидкам было, разбирали за секунды. 6000 смартфонов за минуту разобрали. Кофемашину смог урвать со скидкой 30%, 1200 шт за 10 секунд разобрали.
дураков все меньше
Это вряд ли, а вот с деньгами уже похуже.
За это время пользователи сделали заказов на общую сумму 123,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период акции 2021-го.
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а если посмотреть на количество заказов?
От авторов отрицательной динамики роста)
Ну я.маркет спас только кэшбэк от тинькова на 15%, выгодно вышло. Только вот третий день доставку переносят и ничего внятного сказать не могу. Купоны за просрочку не дают как раньше
жалко только ограничили до 5к, но все равно приятно вышло
Во. У меня также
Похоже озон с яндексом работает. У озона пару дней, все нормально не работало
Так же было, почти 2 недели, потом просто отменили заказ и вернули деньги. В прошлом году, перед НГ. Успел купить в другом месте подарок дочке (дороже) было очень не приятно.
Ну на вб я ощутил х2 количество заказов. Ещё неделю их разгребать предстоит :)
А так в целом, на вб отлично прошла распродажа, не учитывая того факта, что СПП манипулировали. Но очереди у них на складах в период распродаж - это пзд.
Всё, что хотел, в распродажи не попало.
Продавцы-то хоть заработали или только маркеты хапнули оборота?
Не факт. Я тут нашел товары в продаже по цене около оптовой со всеми скидками
Вот этот вопрос дельный!)) На самом деле нихрена. Маркетплейсы да,очень хорошо подняли , продавцы получили огромное количество заказов с отрицательной прибылью ну или пара копеек в плюс. (Там где реально были скидки). Чисто для трафика...
Как-то мимо меня прошло..
Не-е я пас...
Почему-то про сбермегамаркет забыли, в этом году у них хорошие скидки были. Али разочаровал, а в Яндексе надо было поискать чтобы найти что-то интересное (без 15% кэшбека там было бы нечего покупать).
Люди, которые пишут что продавцы заранее повысили цену чтобы скинуть чуть чуть. Или цены в период акции стали специально выше. Это так не работает. Уже давно тот же Вайлдберис требует для участия в акции понизить цену на определенный процент от средней твоей цены. То, что ты за пару недель накинул на свои товары 20% - не сработает. Повышать цену за полгода до акции себе во вред??? ну такая себе стратегия.
Почему некоторые товары стали стоить дороже в период акции? Да потому что они не участвуют в распродаже)) Я уверен большинство думает раз распродажа, знач кроссовки которые я хочу должны стоить дешевле. Надо смотреть именно товары, которые участвуют. На них реальные скидки. А импульсивные покупки приводят к тому, что люди покупая один товар по распродаже, еще в корзину кидают 5 не участвующих в акции)))
Это именно так и работает, как пишут люди. Взвинчивают цены во время распродажи и ставят красивые большие скидки, в итоге еще дороже. Карты Ozon у меня нет, покупаю по обычной цене.
Вот сравнение моих заказов от 6 октября и цены которые были во время "распродажи". Даже сейчас они их и не думают опускать.
*было еще около 4х позиций в октябре и на 3х из них цены улетели вверх, только одна печатная книга была дешевле.
На самом деле всякие черные пятницы, 11.11 это искусственные скидки, почему-то именно в сервисах РФ, да скидки есть но они мизерные, на столько что особо разницы нету, в том же Али много крутых распродаж и скидок именно на 11.11 на технику к примеру можно сэкономить 5-10-15к, причем оригинал, сейчас Али в тени но все же там крутые скидки...
А потому что маржа копеечная. Как правило 30% прибыль. Из них заплати маркетплейсу космические проценты, налоги. И останется мизер. Как скидку делать. Купил за 500, продать за 400?
Сначала убрать все скидки за недельку до старта, которые были весь год по модели продаж. Потом снова их сделать. А чтобы она была больше, можно даже немного цену завысить. Как-то так
Тебе скидки не нужны.
К моему удивлению довольно хорошо отработала в этом году "черная пятница", покупали больше, чем в прошлом. Вижу товарные категории и объемы по статистики комиссий с Яндекс Маркета.
просто вы хорошо подготовились видимо)
Маркетплейсы пользуются ЮКассой? 🧐
Иногда да. В этом был замечен Ямаркет, причем непонятным образом зависит от продавца. Меня один раз банк лишил кешбека за крупную покупку, поскольку деньги прошли через Юмани, хотя при оплате я этого не видел, и xyz что оспоришь.
Я вот зашла на Валдберис и была удивлена что на пару товаров реальные скидки есть... Тип некоторые ( многие ) подорожали но я увидела реальную скидку
За год женщины мира зарабатывают 18 трлн. долл., а тратят 28 трлн. долл. Судя по списку популярных на распродаже товаров - 80% (90?) тоже купили женщины.