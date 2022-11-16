Торговля
Локальный спрей

Ozon завершил инвентаризацию всех товаров на сгоревшем складе в Подмосковье и начал последний этап выплат компенсаций Статьи редакции

Осенью компания уже выплатила 25 тысячам продавцов компенсации за сгоревшие товары — это 70% тех, кто хранил их на Новой Риге.

  • Маркетплейс предоставил продавцам, чьи товары пострадали в пожаре, отчёты со всеми позициями с уцелевшего блока Новой Риги. Они доступны в личных кабинетах. Это второй и последний этап компенсаций продавцам после пожара, уточнили vc.ru в компании.
  • Товары в отчёте разделили на те, что уцелели (компания вернула их в продажу до 1 ноября 2022 года — это 80% товаров продавцов из уцелевшего блока), и повреждённые. Чтобы получить компенсации за последние, продавцам нужно изучить список товаров и согласиться на предложенную сумму.
  • Выплаты пройдут несколькими волнами по мере одобрения отчётов и завершатся до 31 января 2023 года. Продавцы, которые дадут согласие до 19 декабря включительно, смогут получить выплаты одним платежом до конца 2022-го.
  • Ритейлер рассчитал сумму так, как если бы сгоревшие товары просто продали 3 августа. Если продавец не согласится с суммой компенсации, система создаст обращение в поддержку. После этого маркетплейс запросит документы и рассмотрит их в течение 30 дней.
  • В октябре Ozon выплатил компенсации продавцам за товары из двух сгоревших блоков. Партнёры, которые до сих пор не подтвердили первый отчёт за сгоревшие товары и ждали итогов инвентаризации, смогут получить выплаты сразу за всё. Пожар на складе Ozon на Новой Риге произошёл в начале августа 2022 года: из 75 тысяч м² он охватил 55 тысяч м². Компания зафиксировала убытки от пожара в 10,8 млрд рублей.

#новость #ozon

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Если всё посчитали корректно – жирный плюс Озону.
Который раз ловлю себя на мысли – как действовал бы WB в такой ситуации. Ну вот просто интересен уровень бреда и жадности.

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Типичный чайник

Так если б не товары - склад бы не сгорел. Заплатить за склад.

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Алексей Беляков

и купить новый товар на склад D

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лука

Сказали бы продавцам сами потеряли свой товар, сами и возмущайтесь ущерб! Всем штраф! 😂

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Комуто Хуявато

WB в такой ситуации запросило бы страховой депозит...

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Илья Разбашин

как то затянулось сие мероприятие,но всё равно молодцы

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Вадим Д.

Так там и объём работы ого-го. Отрадно что справились и всё возмещают.

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Олег Якушев

Да, согласен, там же всего лишь 55к м2 склада сгорело с десятками тысяч товаров - можно было за недельку посчитать. Озон, нужно быть быстрее!

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лука

Да представь сколько там продавцов, и сколько у каждого товаров, ахуеешь считать

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Кадровый клуб

А есть целые товары с обгоревшей коробкой? Я возьму

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Ксения Хохлова

аромат дымка и пепел идут в подарок))

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Sergei Timofeyev

Один фиг, коробку выкинете.

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Maxim Lunegov

Если не возьмут продавцы, то Озон же сам сможет продать? После того, как выплатит им, товар станет его.

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Комуто Хуявато

А если он не нужный совершенно, все равно возьмете?

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Ментат

Для тех кто в танке, кто может пояснить кто в итоге остался в плюсе Озон, продавцы, покупатели или пожарные?

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Кадровый клуб

Сотрудники склада на сортировке

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Ментат

Вот! Точно!

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Ozon Business

подписчики Яндекс.Плюс

Если серьезно, это глобальный стресс-тест для всех — стараемся достойно его пройти, в этом сильно помогает обратная связь на всех площадках. Со многими процессами столкнулись впервые, поэтому шероховатости случаются — ценим своих продавцов и покупателей за терпение и понимание.
Планомерно идём к тому, чтобы каждый пострадавший продавец получил компенсацию, а это событие останется в истории и больше не повторится :)

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Duck

Што? А Яндекс Плюс-то тут чем выиграл?

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Ozon Business

вопрос был в том, кто остался в Плюсе...
если вышло плохо и хотите заминусовать — оставляем этот коммент

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Sergei Timofeyev

Страховая

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Маргарита Баженова

Нефиговые убытки конечно...

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Janie

ну от того к сожалению никто не застрахован(фигурально)

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Maxim Lunegov

Не проверял цифру по площади, но выходит ~196к на м2. Не знаю, какая высота склада, но вполне реально. Где-то три айфона на м2 лежало, где-то - коробка с попытами/симплдимплами.

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Sona Monake

страховая всё компенсирует, так что убытки явно не у них, да и у страховой нет убытков, они получают огромные бабки по всей стране, для них это ни о чем

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