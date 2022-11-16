Ozon запустил бесплатные курсы по работе с маркетплейсом — прошедшие получат сертификат и смогут помогать новичкам Статьи редакции
Ozon добавит их на специальную «витрину» со специалистами, к которым продавцы могут обратиться за помощью.
- Проект получил название «Озонологи» — такой статус будет у тех, кто прошёл курсы и тестирование после обучения, сообщила компания.
- Курс включает десять блоков, которые раскрывают все аспекты работы с Ozon: от регистрации и создания карточек товара до комиссий, логистики и особенностей продвижения. Чтобы получить статус «озонолога», необходимо пройти тестирование — по его итогам маркетплейс выдаст сертификат.
- Статус ни к чему не обязывает — только подтверждает, что эксперт прошёл обучение. Кроме того, специалист попадёт на специальный сайт-витрину, куда могут заходить продавцы для выбора менеджера. Там также будут указаны рейтинг «озонолога» и набор услуг, которые он предоставляет.
- Ozon хочет таким образом подготовить экспертов, которые будут помогать предпринимателям освоиться на маркетплейсе. Например, специалисты смогут помочь зарегистрироваться на платформе или увеличить конверсию. В первую очередь компания рассчитывает привлечь ИП и самозанятых.
- Также Ozon предлагает зарекомендовавшим себя «озонологам» собрать команду из таких специалистов, зарегистрировать юрлицо и стать официальным технологическим партнёром маркетплейса.
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Оставили инфо цыган без хлеба ?
На да, щас. Цыгане уже клепают курсы о том как пройти бесплатные курсы Озона.
Поправлю - клепают "платные" курсы как пройти бесплатные курсы )
Да вроде наоборот, добавил новую прослойку в инфоцыганском слое ололологов. Только теперь с бумажкой(сертификатом).
и специальной витриной
Решили их отрегулировать и пустить к себе на витрину, скоро небось добавят магазин приложений для продавцов
озонологи ...звучит как то не очень
Опечатались в "озонолохи"
мошенники и этот инструмент сейчас освоют. они же с сертификатом от площадки))
круто же!
Если поменять кровати ничего не изменится
Вопрос – где и как будут котироваться эти сертификаты?
ох наличие будет облегчать работу по дойке карманов
А как же феминитивы? Озонологиня? Озонологесса?
озонологка
сайт кривоват, а так идея - топ