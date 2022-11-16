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Ozon запустил бесплатные курсы по работе с маркетплейсом — прошедшие получат сертификат и смогут помогать новичкам Статьи редакции

Ozon добавит их на специальную «витрину» со специалистами, к которым продавцы могут обратиться за помощью.

  • Проект получил название «Озонологи» — такой статус будет у тех, кто прошёл курсы и тестирование после обучения, сообщила компания.
  • Курс включает десять блоков, которые раскрывают все аспекты работы с Ozon: от регистрации и создания карточек товара до комиссий, логистики и особенностей продвижения. Чтобы получить статус «озонолога», необходимо пройти тестирование — по его итогам маркетплейс выдаст сертификат.
  • Статус ни к чему не обязывает — только подтверждает, что эксперт прошёл обучение. Кроме того, специалист попадёт на специальный сайт-витрину, куда могут заходить продавцы для выбора менеджера. Там также будут указаны рейтинг «озонолога» и набор услуг, которые он предоставляет.
  • Ozon хочет таким образом подготовить экспертов, которые будут помогать предпринимателям освоиться на маркетплейсе. Например, специалисты смогут помочь зарегистрироваться на платформе или увеличить конверсию. В первую очередь компания рассчитывает привлечь ИП и самозанятых.
  • Также Ozon предлагает зарекомендовавшим себя «озонологам» собрать команду из таких специалистов, зарегистрировать юрлицо и стать официальным технологическим партнёром маркетплейса.

#новость #ozon

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17 комментариев
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 Rafa Ramazanov

Оставили инфо цыган без хлеба ?

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Вадим Д.

На да, щас. Цыгане уже клепают курсы о том как пройти бесплатные курсы Озона.

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Andy M

Поправлю - клепают "платные" курсы как пройти бесплатные курсы )

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Andy M

Да вроде наоборот, добавил новую прослойку в инфоцыганском слое ололологов. Только теперь с бумажкой(сертификатом).

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ежи

и специальной витриной

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Денис Демидов

Решили их отрегулировать и пустить к себе на витрину, скоро небось добавят магазин приложений для продавцов

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Lauren Simmons

озонологи ...звучит как то не очень

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Александр Ларин

Опечатались в "озонолохи"

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Лев Аристов
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Интересный хот-дог

мошенники и этот инструмент сейчас освоют. они же с сертификатом от площадки))

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Ксения

круто же!

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Nikolay Kenig

Если поменять кровати ничего не изменится

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Вадим Д.

Вопрос – где и как будут котироваться эти сертификаты?

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Интересный хот-дог

ох наличие будет облегчать работу по дойке карманов

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Sergey Luzgin

А как же феминитивы? Озонологиня? Озонологесса?

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ежи

озонологка

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Иван Морозов

сайт кривоват, а так идея - топ

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