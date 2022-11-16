Торговля
Локальный спрей

ЦУМ запустил приложение для перепродажи подержанных люксовых вещей Статьи редакции

Ресейлом брендовых вещей в 2022 году занялись многие компании, в том числе Lamoda, «Яндекс Маркет» и «Авито» с партнёром.

  • На ресейл-платформе TSUM Collect частные лица могут продать или купить подержанную женскую или мужскую одежду, обувь и аксессуары. Приложение уже есть в App Store, позже появится версия для Android, уточнили РБК в ЦУМе.
  • На площадке уже представлены бренды Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Balenciaga и другие. В компании сообщили, что основную долю текущего ассортимента предоставили VIP-клиенты универмага. В описании приложения указано, что магазин берёт только товары, не требующие ремонта и химчистки.
  • Кроме приложения подержанные товары можно купить в офлайне — в специальной секции в ЦУМе, там представлены коллекционные вещи.
  • Перед продажей вещи проверяют сотрудники магазина — их оригинальность и состояние. Ритейлер также берёт на себя хранение вещей, оформление карточки для приложения, съёмку и описание товара. Комиссия за услуги ЦУМа составит от 15% до 25% в зависимости от категории и стоимости товара. Как именно проходит выкуп вещей, издание не уточняет.
  • В августе 2022 года раздел ресейла для люксовых вещей запустила Lamoda вместе с платформой Second Friend Store, с октября перепродавать вещи в таком же разделе можно на «Яндекс Маркете». В том же месяце «Авито» и комиссионка «Рекульт» запустили тестовый сервис для продажи подержанной брендовой одежды.
Источник: «Правила жизни»

#новость

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85 комментариев
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Ренат Хуснутдинов
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2 комментария
Линейный Макс
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Жилой шар

Что там за "айфон своими руками", интересно? Типа яблоко наклеить на заднюю крышку телефона?

UPDATE. все гораздо круче: https://www.youtube.com/watch?v=fa1UgY4-5kI

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Комментарий удален модератором

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Михаил Емельченков

Мне так жалко людей стало, которые готовы за б/у пиджак 40 тысяч отвалить, например (видел несколько лет назад). И как-то брезгливо даже теперь подходить к этим «лухарским», кто его знает, в скольких руках их одежда побывала, может грибок или блохи. Миллиардеры ходят в стоковых тишотах, помните об этом.

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Duck

От того, что Цукерберг и Джобс не имеют вкуса в одежде, их привычки покупать говно-шмотки не сделают тебя миллиардером, помни об этом.

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6 комментариев
Вася Пражкин
Миллиардеры ходят в стоковых тишотах, помните об этом.

Ну разве что на людях. А так со шмотом у них полный порядок. И будете Вы об этом помнить или нет - им до пи.ды.

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Интересный хот-дог

купил пиджак, взял тачку по часам на прокат
потом развел какого нибудь инвестора))
обычная российская история

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19 комментариев
Кадровый клуб
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flash

Ждём носки поношенные котрые с 11 тысяч спустились до 10

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Илья Попов

🤣 смотря какие - с ароматом или без...

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1 комментарий
Яна Назарова

ну думаю носки поношенные уж точно никто продавать не будет)

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3 комментария
Чайханщик

Lol

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Duck

Вай?

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2 комментария
Павел Бурков

Где то около ЦУМА... Сколько стоит твой look?

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Вадим Д.

Не тянут люди люхери? То есть какую-нибудь условную сумку можно будет купить не за $10 000, а всего за $9745? Мощно!

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Денис Чернышев

может какая нибудь дамочка купила сумочку,а в итоге её не носит,у барышень так бывает,почему не продать в таком случае

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16 комментариев
Артур А.

И тут снизу постучали...

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Моральный диод

секонд-хенд, да. кокой кошмар

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badResistor

Люкс, носки то Петрович

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2X.

Уф вот это дизайн, это я понимаю стилёвые носочки

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Анастасия Титова

Для этого уже давно придумали Oskelly

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Olga Kalashinkova

Авито 2.0

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Интересный хот-дог

до меня дошло. этож ход конем.
щас эти вещи поедут челноками к нам.
и в цуме будут висеть ТИПА бу.
молодцы. гениально

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Голубой кран

"у жён дипломатов неприсоединившихся стран"

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2 комментария
Денис Колокольцев

этого следовало ожидать, у ТСУМа по некоторым брендам вообще зимнюю коллекцию не завезли, и у некоторых частных селлеров зимних шмоток по отдельным брендам (Stone Island, Moncler) больше, чем в самом ТСУМе. при этом они же являются заложниками своей "официальности" потому что из за санкций на люксовый шмот официально им отгружать ничего нельзя. отгружать через казахстан или кетай тоже не вариант, это все палится элементарно, и дальше либо в тех странах партнеров попросят перестать, либо наложат санкции на сам модный дом. при этом все расходы у магазина остались в силе - персонал, аренда и так далее.

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Дмитрий Иванов
люксовых
подержанных

Pick one

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Жилой шар

Забавно, если поискать "Luxury Second Hand" то немало ссылок выпадает, тема оказывается трендовая. Кто бы мог подумать.

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Андрей Рядькин

люди пакеты брендовые покупают

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Вадим Д.

Если купить вещь в Prada, дойти с ней до Gucci – она уже подержанная и можно нести на перепродажу?

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OOO MOLEX

Это уже рывок или еще нет ?

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2X.

Хах цум теперь как люксовая барахолка?

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ЯжПрограммист

Тяжёлый люхс уже не тот

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Роман Таровик

Цум превращается в барахолку?

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Duck

Фарфетч на минималках.

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