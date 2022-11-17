Торговля
Полина Лааксо

«Почта России» запустила коммерческую доставку из Китая и Европы для юрлиц из Москвы Статьи редакции

Пока отправляют только небольшие посылки — до 30 кг.

Источник: Autonews
  • «Почта России» поможет юрлицам из Москвы принять товар с зарубежного завода или склада, застраховать его, а также организовать перевозку и таможенное декларирование.
  • Сервис предназначен для небольших отправлений: максимальный вес одной посылки из Европы — 30 кг, из Китая — 20 кг. Стоимость услуги будет зависеть от веса, оплатить её можно в рублях. Чтобы её подключить, бизнес должен обратиться к персональному менеджеру.
  • Авиаотправления из КНР дойдут до Москвы за 10-15 дней, наземные — за 18-25 дней. Из Европы в Москву отправка займёт 7-10 дней. Посылки, выпущенные без таможенного уведомления, курьер привезёт до двери, а остальные отправления можно будет забрать в почтовых отделениях.
  • Выход новых игроков на российский рынок коммерческой доставки позволить развить конкуренцию среди логистических сервисов и, следовательно, снизить стоимость услуг, полагают опрошенные «Ъ» представители отрасли. Они также отмечают, что доставка небольших партий и образцов из-за рубежа нужна преимущественно малому и среднему бизнесу — в частности продавцам одежды, косметики и мебели.
  • Трудности с доставкой из-за рубежа возникли после 24 февраля 2022 года. Отправления в Россию прекратили логистические компании FedEx, TNT, UPS и DHL.
  • В августе 2022 года «Почта России» запустила сервис для заказа товаров из интернет-магазинов США «Почта Global». Посылки поступают на склад посредника компании в США, откуда их доставляют покупателю. Стоимость — от $16,66, срок — от трёх недель.

#новость #почтароссии

1182 просмотров
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18 комментариев
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 Вадим Д.

С ума сойти: почта, доставка, коммерция, рубли — и всё в одном предложении.
Выбрать можно любые 2?

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Курс сервиса почта-глобал сегодня:
1 EUR = 71,1893 RUB
1 USD = 66,3832 RUB

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Похер

Реальный курс. Твёрдо и чётко!

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Иван Иванов

Ну курс то реальный для компаний на мосбирже, но коммерческая компания тоже же хочет показать прибыль и отчитаться перед акционером (государством)

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M-S-R

обдиралово.
помню повышение повышение курса на несколько копеек было и это уже вызывало эмоции. А тут рубли!!!

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От Себя Добавлю
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Незаконный Артем

ещё не все погасли краски дня
ещё не жаль огня
и бог хранит меня

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Алек Борисовский

Я тут заказал доставку товаров СДЕК ФОРВАРД из Стамбула.
Одну часть украли.
Вторую ушатали и держат в пункте выдачи, третья на таможне висит уже месяц. Везут 4 месяц уже посылку.
В итого -90000 руб.
Так что может почта России и не самый плохой вариант.

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Protein Wars

как обычно, до Почты это долго доходило ) щас такой траффик мамкиных коммерсов товары на WB везут, надо было ещё года 2 назад это сделать.

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Влад Борщ

Для доставки товара "Мамкиными бизнесменами с WB" надо пользоваться КАРГО в обход таможни ;)

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Невкусно и грустно

До Москвы дошло. Когда сервис дойдет до России?

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Денис Бочков

до СПБ тоже по любому дойдет ...

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Трейси Ло

не скоро, это же почта России

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lakoros

Давайте уж сразу русский сайт таобао.

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Православный щит
к своему персональному менеджеру

*штош...

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Тонька Пулеметчица

надо же почта России до чего то годного дошла )

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Любовь Сотникова

как-то слишком долго шла к этому

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Алмаз Хамидуллин
«Почта России» поможет юрлицам из Москвы

Вроде в пресс-релизе нет ни слова о том, что услуга только для юрлиц из Москвы?

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