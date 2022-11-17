Ozon добавил в личный кабинет продавцов отчёты с факторами, которые влияют на место в поисковой выдаче Статьи редакции
Это позволит понять, как поднять товар в выдаче, считают в компании.
- В новой аналитике продавцы могут посмотреть, от чего зависит место товара в поисковой выдачи — скорость доставки, цены, рейтинг и отзывы от покупателей, продвижение, контент в карточке товара и её популярность. Она доступна участникам Premium-программы.
- По каждому критерию в отчёте можно увидеть оценку в баллах. Полученный отчёт динамический, поэтому данные и позиция могут поменяться в течение дня.
- В Ozon пояснили vc.ru, что аналитика по поисковой выдаче была и до этого — но продавец видел только своё место в ней, без факторов, которые на это влияют. Теперь он может понять, за счёт чего разные покупатели видят его товары.
- Это позволит продавцам проанализировать, по каким показателям они уступают конкурентам и повысить место в выдаче: например, добавить товары в распродажу или начать продвижение.
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Жду когда ozon добавит в кабинет (покупателя) размещение своих «объявлений».
А я жду, когда же наконец @Ozon начнет заниматься тем, чего от него ждут: доставка оплаченных товаров (про то что доставить вовремя я уже молчу). Последнее время у них полная жопа..
Это да.
«Извините, доставка пересена» — это норма наших дней ((