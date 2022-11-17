«Самокат» впервые с весны вернулся к экспансии в городах России Статьи редакции
После начала «военной операции» сервис приостановил работу в 15 городах.
- Сервис экспресс-доставки продуктов заработал в Ставрополе. Он стал пятидесятым городом, в котором работает «Самокат», пишет Shopper's. В ближайшее время сервис также планирует запуск в Красноярске и Астрахани.
- Предыдущие открытия были в марте 2022 года: сервис заработал в Альметьевске, Владимире и Великом Новгороде, напоминает издание. Но уже в апреле «Самокат» сообщил, что закрыл дарксторы в 15 российских городах.
- В компании говорили, что это стандартный процесс, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса. Источник «Ведомостей» утверждал, что для «Самоката» регионы сейчас не генерируют ничего, кроме убытков, а команда пытается «не жечь деньги».
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Агония какая то, задрали.
То подключаются, рекламу вешают, и через месяц сразу отключаются.
а ты к светофорам как относишься?)
С 26.11 обещают в Омске начать работать, уже видел их курьеров..
В Уфе они давно. Очень нравится. Удобно. Реально быстро. Недорого
А туда, где закрылись, они вернуться не собираются?
Ждём в Сочи 👍🏻
Ощущение, что не дождёмся)
Экспансия Самоката — как звучит-то лихо.