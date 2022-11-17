Торговля
Шумный хичхакер

«Самокат» впервые с весны вернулся к экспансии в городах России Статьи редакции

После начала «военной операции» сервис приостановил работу в 15 городах.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов заработал в Ставрополе. Он стал пятидесятым городом, в котором работает «Самокат», пишет Shopper's. В ближайшее время сервис также планирует запуск в Красноярске и Астрахани.
  • Предыдущие открытия были в марте 2022 года: сервис заработал в Альметьевске, Владимире и Великом Новгороде, напоминает издание. Но уже в апреле «Самокат» сообщил, что закрыл дарксторы в 15 российских городах.
  • В компании говорили, что это стандартный процесс, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса. Источник «Ведомостей» утверждал, что для «Самоката» регионы сейчас не генерируют ничего, кроме убытков, а команда пытается «не жечь деньги».

#новость #самокат

506 просмотров
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8 комментариев
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Мясной кавалер

Агония какая то, задрали.

То подключаются, рекламу вешают, и через месяц сразу отключаются.

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Православный щит

а ты к светофорам как относишься?)

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Yar Aksentenko

С 26.11 обещают в Омске начать работать, уже видел их курьеров..

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Рая Гареева

В Уфе они давно. Очень нравится. Удобно. Реально быстро. Недорого

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Андрей Мельник

А туда, где закрылись, они вернуться не собираются?

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Дмитрий Веселов

Ждём в Сочи 👍🏻

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Артём Симонян

Ощущение, что не дождёмся)

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Вадим Д.

Экспансия Самоката — как звучит-то лихо.

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