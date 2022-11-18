Торговля
Прикладной яд

«Яндекс Маркет» выкупил все оставшиеся в России товары IKEA Статьи редакции

Они поступят в продажу до конца 2022 года.

  • Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома, объявила компания. Финансовые и другие детали сделки она не раскрывает. Об операционных процессах (в том числе хранении и отгрузке товаров) маркетплейс обещает рассказать позже.
  • В пресс-службе добавили, что сделка поможет «Яндекс Маркету» «усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home».
  • «“Яндекс Маркет” будет выступать продавцом этих товаров, поэтому мы постараемся обеспечить привлекательные цены для покупателей», — ответили vc.ru в компании на вопрос, сохранит ли маркетплейс цены, как в IKEA.
  • IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте и завершил её в августе.
  • Тогда же российские поставщики ритейлера начали продавать простыни и другие свои товары на «Яндекс Маркете». Они появились в разделе «Товары ИКЕА и аналоги».
Торговля
Лиана Липанова
Кто выпускал для IKEA матрасы, подушки для стульев, меховые тапочки и другие товары — и где всё это купить сейчас Статьи редакции

Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары

Сообщество IKEA

#новость #ikea #яндексмаркет

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 Невкусно и грустно

Делаем ставки, сколько концов накрутят на акул?

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flash

Акула из икеи 10000 рублей

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Иван Серик

Пи..еЦ!

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flash

Мастерство цензуры поражает)

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Андрей Киселев

Два хвоста)

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Caomhan Macha

2300 сейчас. ЕМНИП, в Икее она 2000 стоила, так что накрутка небольшая.

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ilia

Кто-нибудь может мне объяснить че все так по этим акулам с ума сходят - даже когда икея не закрывалась?

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Caomhan Macha

Здоровенная, прикольная, с ней можно всякие забавные коллажи делать. В общем как скамейка, только лучше. Потому, что больше и мягче.

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EpiSH

Мемов много с ней

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flash

Это тренд

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flash

Вот и всё

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виктор сикрит

мне кажется у девушек есть секретный способ её использования, о котором парням не говорят

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Случайные фотографии

Она же не из Икеи а непойми что из яндекса. Если так пофиг на все то уже могли 10 раз заказать и получить с алиэкспресс.

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Caomhan Macha

Там четко же указано "Производитель IKEA", даже в фильтрах есть.

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Казума Малевич
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Гальгомеж Тындербаев

Акулы будут стоить где-то 2999 рублей.

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Дмитрий Бондаренко

откуда столько хайпа вокруг этих акул

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EcoSapiens

раздарят сотрудникам вместо 13 премии в подарок.

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Степан Фадеев

Тоесть искать уши товарища майора нужно не только в колонке, но и в простынях?

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Гоги Твардовски

Не надоела еще эта тупая шутка?

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Могучий щит

Шутка?

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Казума Малевич

И ручки тоже. Сядешь на кроватку, а товарищ майор пальчик в попку сунет и ух

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Медиаспец

Будет глупо, если Яндекс сильно цены поднимут. С их стороны логичнее сохранить приблизительно те же цены, что и были. Выходит, они почти «в ноль» создали себе супер-эффективный пиар и захватили рынок.

После Икеи появится уже что-то другое, но покупатели останутся, на это упор!

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Случайные фотографии

Ага мировой игрок уровня икеи появится подвинет ее и как ринется покорять рынок РФ. Ппц спец.

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Андрей Киселев

А ЯндексХаря не треснет?

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Казума Малевич

Треснет. И Яндекс.Очко порвётся

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lakoros

Цены конечно поднимут знатно, но хоть доступны будут.

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Медиаспец

Вряд ли сильно поднимут. Вижу это как хороший пиар-ход и реклама Я.Маркета)

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John Yossarian

Тут даже не PR, полагаю. За такой объём по-любому была предложена не розничная цена, а хороший дисконт. А марджин 30% от старой розничной цены для клиента Яндекс было бы слишком нагло. Думаю Яндекс ограничится 5-10% к предыдущей розничной цене (а быть может и дешевле). Все останутся довольны.

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Олег

Для маркета это бессмысленно, просто все забьют и не будут брать тогда

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flash

Товаров помимо акулы что ли нет? Например крыса мне нравилась но не успела купить, из икеи у меня сейчас есть пакетик соли ( могу продать за 1000 )

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Вадим Д.

Блин, вот почему я не смог ту гирлянду купить. Яндекс, продай, а?

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роман долгополов

На ,так

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flash

А мне крысу ( мне кажется что крысы из икеи не найдëтся )

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AleXXX

Выкинул одну вчера. Сказать, куда?

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flash

Хахахахахахахахахах ( конечно )

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Дмитрий Кузнецов

Что-то мне подсказывает, что эти "икеевские остатки" никогда не кончатся. А делавшие их фабрики не закроются.

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Инженер-душнила

что еще вам нашептывает это нечто? рассказывайте.

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Дмитрий Кузнецов

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Инженер-душнила
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igotosochi

Акула есть?

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Могучий щит

Ну и выкупил, и что?! Выкупить и перепродать это не производить. Вот Начнут производить - респект и уважуха.

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Национальный кран

Яндекс производить...да упаси боже

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роман долгополов

Тогда ты еще что нибудь придумаешь)

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Могучий щит

эти голоса в голове не могут остановить…

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EcoSapiens

интересно продавать как будут
создадут комнаты онлайн нажимаешь и покупаешь?
или будет куча товара валом на Ямаркете?
тогда это куча неликвида на складе.
ибо сильно хорошее выкупили оптовики, норм сотрудники, что осталось люди.

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Случайные фотографии

И гарантии возврата будут и специально для этих товаров икеевская доставка. А то вы потребители куда то с подводной лодки денетесь.

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Бухой Пикачу
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kit
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виктор сикрит

Ждем Яндекс.Икея

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