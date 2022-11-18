«Яндекс Маркет» выкупил все оставшиеся в России товары IKEA Статьи редакции
Они поступят в продажу до конца 2022 года.
- Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома, объявила компания. Финансовые и другие детали сделки она не раскрывает. Об операционных процессах (в том числе хранении и отгрузке товаров) маркетплейс обещает рассказать позже.
- В пресс-службе добавили, что сделка поможет «Яндекс Маркету» «усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home».
- «“Яндекс Маркет” будет выступать продавцом этих товаров, поэтому мы постараемся обеспечить привлекательные цены для покупателей», — ответили vc.ru в компании на вопрос, сохранит ли маркетплейс цены, как в IKEA.
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте и завершил её в августе.
- Тогда же российские поставщики ритейлера начали продавать простыни и другие свои товары на «Яндекс Маркете». Они появились в разделе «Товары ИКЕА и аналоги».
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Делаем ставки, сколько концов накрутят на акул?
Акула из икеи 10000 рублей
Пи..еЦ!
Мастерство цензуры поражает)
Два хвоста)
2300 сейчас. ЕМНИП, в Икее она 2000 стоила, так что накрутка небольшая.
Кто-нибудь может мне объяснить че все так по этим акулам с ума сходят - даже когда икея не закрывалась?
Здоровенная, прикольная, с ней можно всякие забавные коллажи делать. В общем как скамейка, только лучше. Потому, что больше и мягче.
Мемов много с ней
Это тренд
Вот и всё
мне кажется у девушек есть секретный способ её использования, о котором парням не говорят
Она же не из Икеи а непойми что из яндекса. Если так пофиг на все то уже могли 10 раз заказать и получить с алиэкспресс.
Там четко же указано "Производитель IKEA", даже в фильтрах есть.
Акулы будут стоить где-то 2999 рублей.
откуда столько хайпа вокруг этих акул
раздарят сотрудникам вместо 13 премии в подарок.
Тоесть искать уши товарища майора нужно не только в колонке, но и в простынях?
Не надоела еще эта тупая шутка?
Шутка?
И ручки тоже. Сядешь на кроватку, а товарищ майор пальчик в попку сунет и ух
Будет глупо, если Яндекс сильно цены поднимут. С их стороны логичнее сохранить приблизительно те же цены, что и были. Выходит, они почти «в ноль» создали себе супер-эффективный пиар и захватили рынок.
После Икеи появится уже что-то другое, но покупатели останутся, на это упор!
Ага мировой игрок уровня икеи появится подвинет ее и как ринется покорять рынок РФ. Ппц спец.
А ЯндексХаря не треснет?
Треснет. И Яндекс.Очко порвётся
Цены конечно поднимут знатно, но хоть доступны будут.
Вряд ли сильно поднимут. Вижу это как хороший пиар-ход и реклама Я.Маркета)
Тут даже не PR, полагаю. За такой объём по-любому была предложена не розничная цена, а хороший дисконт. А марджин 30% от старой розничной цены для клиента Яндекс было бы слишком нагло. Думаю Яндекс ограничится 5-10% к предыдущей розничной цене (а быть может и дешевле). Все останутся довольны.
Для маркета это бессмысленно, просто все забьют и не будут брать тогда
Товаров помимо акулы что ли нет? Например крыса мне нравилась но не успела купить, из икеи у меня сейчас есть пакетик соли ( могу продать за 1000 )
Блин, вот почему я не смог ту гирлянду купить. Яндекс, продай, а?
На ,так
А мне крысу ( мне кажется что крысы из икеи не найдëтся )
Выкинул одну вчера. Сказать, куда?
Хахахахахахахахахах ( конечно )
Что-то мне подсказывает, что эти "икеевские остатки" никогда не кончатся. А делавшие их фабрики не закроются.
что еще вам нашептывает это нечто? рассказывайте.
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Акула есть?
Ну и выкупил, и что?! Выкупить и перепродать это не производить. Вот Начнут производить - респект и уважуха.
Яндекс производить...да упаси боже
Тогда ты еще что нибудь придумаешь)
эти голоса в голове не могут остановить…
интересно продавать как будут
создадут комнаты онлайн нажимаешь и покупаешь?
или будет куча товара валом на Ямаркете?
тогда это куча неликвида на складе.
ибо сильно хорошее выкупили оптовики, норм сотрудники, что осталось люди.
И гарантии возврата будут и специально для этих товаров икеевская доставка. А то вы потребители куда то с подводной лодки денетесь.
Ждем Яндекс.Икея