Ozon начал продавать одежду H&M Статьи редакции
Цены начинаются от 999 рублей.
- Внимание на это обратило ТАСС. В Ozon подтвердили vc.ru, что на маркетплейсе появилась коллекция H&M: сейчас доступны мужская и женская одежда, в ближайшее время появится и детская.
- «Это оригинальная продукция, её качество подтверждается всеми необходимыми документами. Поставки осуществляются в полном соответствии со всем применимым законодательством», — отметили в компании, не раскрыв других деталей.
- Цены начинаются от 999 рублей (в частности, столько стоят некоторые платья, джемперы и другие товары). Самые дорогие предметы одежды стоят около 15 тысяч рублей, например пальто. Ближайшая доставка в Санкт-Петербурге на 22 ноября. Судя по каталогу, кроме самого Ozon товары H&M на площадке продают и сторонние продавцы.
- H&M объявила об уходе из России в июле 2022 года. В августе магазины сети временно открыли, чтобы распродать остатки одежды. В начале ноября компания сообщила, что рассчитывает окончательно закрыть все свои магазины к концу 2022-го.
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Ozon продает HM
Lamoda - Uniqlo
Яндекс Маркет - Ikea
WB - ?
у вб индитекс
Паль
Осёл это скорее KazanExpress.
Отель - trivago( зачёркнуто), островок?
это все распродажа остатков новых поступлений ни у кого нет и не будет
Я конечно извиняюсь перед любителями одежды от H&M, какого фига люди ташатся с этих магазинов и одежды ? Сколько раз заходил туда в надежде что-то годное купить, но увы и ах
П.С может из-за того что я минималист ?
Угу, тож никогда ничего нормального там не видел. Один раз джемпер понравился, чисто серый, минимализм, без всяких там надписей. Так полиэстр ебанный, вспотеешь - все, будто под душем постоял, под ним все так и течет.
Базовые футболки у них классные.
базовый шмот обычного качества за вменяемые деньги
Там очень клёвая детская одежда за вменяемые деньги. Большая печаль, что её больше не будет
Hm прежде всего был в крупных городах. Там реально проблема купить детскую одежду, кроме как у 1 боенда?
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Хм
аШэМ
Пфф, H&M последнее что стоило бы продавать)))
Тоже мне, новость… а про «паль» так тоже будут объявлять!?))
Мы ушли, говорили они
На Озоне, конечно, не так удобно покупать одежду, как в магазине, но хоть что-то..
Недавно добавили возможность, можешь заказать без оплаты одежду, примерить, выбрать то что понравился и оплатить, мне кажется проще чем ходить по ТЦ
Имхо
там и кока-кола есть!
Зацени китайскую кока-каку
Цены будут как всегда конские, одежда 500 раз перемеренная, спасибо не нада (это благодаря этим озонам, вб и тд...)
Если из-за этого не хотите покупать, то просто постирайте)
Зашёл посмотреть, из всего ассортимента 1 пиджак, 7 пар джинс и столько же шорт.
Очень маленький выбор