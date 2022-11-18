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Ozon начал продавать одежду H&M Статьи редакции

Цены начинаются от 999 рублей.

  • Внимание на это обратило ТАСС. В Ozon подтвердили vc.ru, что на маркетплейсе появилась коллекция H&M: сейчас доступны мужская и женская одежда, в ближайшее время появится и детская.
  • «Это оригинальная продукция, её качество подтверждается всеми необходимыми документами. Поставки осуществляются в полном соответствии со всем применимым законодательством», — отметили в компании, не раскрыв других деталей.
  • Цены начинаются от 999 рублей (в частности, столько стоят некоторые платья, джемперы и другие товары). Самые дорогие предметы одежды стоят около 15 тысяч рублей, например пальто. Ближайшая доставка в Санкт-Петербурге на 22 ноября. Судя по каталогу, кроме самого Ozon товары H&M на площадке продают и сторонние продавцы.
  • H&M объявила об уходе из России в июле 2022 года. В августе магазины сети временно открыли, чтобы распродать остатки одежды. В начале ноября компания сообщила, что рассчитывает окончательно закрыть все свои магазины к концу 2022-го.

#новость #ozon

2069 просмотров
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26 комментариев
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 Руслан Каспаров

Ozon продает HM
Lamoda - Uniqlo
Яндекс Маркет - Ikea
WB - ?

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Tony Carson

у вб индитекс

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Исключительный будильник
WB - ?

Паль

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jonewayne
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Илья Волочков

Осёл это скорее KazanExpress.

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Никита

Отель - trivago( зачёркнуто), островок?

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4eLLka

это все распродажа остатков новых поступлений ни у кого нет и не будет

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Rafa Ramazanov

Я конечно извиняюсь перед любителями одежды от H&M, какого фига люди ташатся с этих магазинов и одежды ? Сколько раз заходил туда в надежде что-то годное купить, но увы и ах
П.С может из-за того что я минималист ?

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Стерлядка Вяленая

Угу, тож никогда ничего нормального там не видел. Один раз джемпер понравился, чисто серый, минимализм, без всяких там надписей. Так полиэстр ебанный, вспотеешь - все, будто под душем постоял, под ним все так и течет.

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Empty Soul

Базовые футболки у них классные.

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Tony Carson

базовый шмот обычного качества за вменяемые деньги

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Людмила

Там очень клёвая детская одежда за вменяемые деньги. Большая печаль, что её больше не будет

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Семен Смирнов

Hm прежде всего был в крупных городах. Там реально проблема купить детскую одежду, кроме как у 1 боенда?

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Dmitry Porkhaev

Хм

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Иван Серик

аШэМ

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Никита Иванов

Пфф, H&M последнее что стоило бы продавать)))

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Andrey Yukin

Тоже мне, новость… а про «паль» так тоже будут объявлять!?))

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Алексей Згировский

Мы ушли, говорили они

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Дмитрий

На Озоне, конечно, не так удобно покупать одежду, как в магазине, но хоть что-то..

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Rafa Ramazanov

Недавно добавили возможность, можешь заказать без оплаты одежду, примерить, выбрать то что понравился и оплатить, мне кажется проще чем ходить по ТЦ
Имхо

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Grigoriy Malyshev

там и кока-кола есть!

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Eternal Hate

Зацени китайскую кока-каку

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Кирилл Сушков

Цены будут как всегда конские, одежда 500 раз перемеренная, спасибо не нада (это благодаря этим озонам, вб и тд...)

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Праздничный завод

Если из-за этого не хотите покупать, то просто постирайте)

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Кирилл Кириллов

Зашёл посмотреть, из всего ассортимента 1 пиджак, 7 пар джинс и столько же шорт.

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Последний Шанс

Очень маленький выбор

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