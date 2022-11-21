Торговля
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Ozon откроет представительство в Китае Статьи редакции

Это позволит местным продавцам увеличить объём торговли с Россией и расширить ассортимент, считают в компании.

  • Ozon Global открывает представительство в китайском Шэньчжэне, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Офис возглавит Саймон Хуан, у которого уже есть опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае.
  • Маркетплейс планирует привлечь более 100 тысяч продавцов из Китая и увеличить оборот местных товаров в десять раз к 2024 году. Сейчас у Ozon Global более 10 тысяч продавцов из этой страны.
  • По данным ритейлера, сейчас доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду. Средний срок доставки в Россию — от 14 дней без учёта сборки у продавца. Для сокращения сроков маркетплей запустил сервис партнёрской доставки.
  • Ozon Global — это подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа. В августе 2022 года оно открыло представительство в Турции, которое стало первым офисом компании за пределами СНГ.

#новость #ozon

1645 просмотров
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18 комментариев
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Личной микроскоп

Как на это посмотрят власти Китая?
Фактически на поляну AliExspress заходит конкурент. Да и с AliExspress в России не понятно что происходит. Дадут Озону нормально работать?

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Следующий кофе

Купят Озон и присоединят его к Али наверное...

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flash

Хаахахахаххахаха возможно а то ФАС в последнее время как то помалкивают

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Следующий кофе

ФАС тоже купят...ну или может быть уже...

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flash

Ммм... Конспирология!

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Вадим Д.

Руки-загребуки шарят по планете. Ох, могут нашлёпать по таким лопатам.

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Dmitrii Alekseevich

Будет ещё больше статей в Приёмной?

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Следующий кофе

Да! На всех диалектах китайского...

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flash

Ура победа, 2х статьей на приëмной и куча коментов с ненавистью к приëмной!

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zinkovvi

ОЗОНу с нынешними вопросами разобраться надо , чтобы люди могли не не только писать претензии, но и делать больше заказов... Ну и конечно же понаблюдаем!

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Eli

Да там говно одно. Заказывал как-то кроссовки и AirPods через озон Глобал, и кросы и уши пришли поддельные, причём если кросы были более-менее, если не приглядываться то особо не отличишь. То уши были такой дерьмовой подделкой что просто жесть. Отправил обратно на родину.

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Иван Фейкович

По моему там давно уже продают товары с китая с доствкой 2 недели+, кому охота столько ждать...

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Семен Б.

Мне недавно отказали в доставке из-за границы. Может, теперь не будут отказывать, но не факт

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Pavel Asmanov

Ещё вопрос с гарантией и с возвратом... Например, если товар не соответствует описанию или перешёл неисправный. Сейчас, судя по отзывам, с этим есть проблемы..

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Зеленый самолетик

А Китайцев спросили?

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Следующий кофе

Зачем? "Они нам помогут!"

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Олег Макаров

Если это реально что-то улучшит, хорошо. Но скорее всего получится по ценам озон, по качеству — худшие варианты Китая.
Рад буду ошибаться

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Виктор Албанец

огонь

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