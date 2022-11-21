Ozon откроет представительство в Китае Статьи редакции
Это позволит местным продавцам увеличить объём торговли с Россией и расширить ассортимент, считают в компании.
- Ozon Global открывает представительство в китайском Шэньчжэне, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Офис возглавит Саймон Хуан, у которого уже есть опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае.
- Маркетплейс планирует привлечь более 100 тысяч продавцов из Китая и увеличить оборот местных товаров в десять раз к 2024 году. Сейчас у Ozon Global более 10 тысяч продавцов из этой страны.
- По данным ритейлера, сейчас доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду. Средний срок доставки в Россию — от 14 дней без учёта сборки у продавца. Для сокращения сроков маркетплей запустил сервис партнёрской доставки.
- Ozon Global — это подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа. В августе 2022 года оно открыло представительство в Турции, которое стало первым офисом компании за пределами СНГ.
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Как на это посмотрят власти Китая?
Фактически на поляну AliExspress заходит конкурент. Да и с AliExspress в России не понятно что происходит. Дадут Озону нормально работать?
Купят Озон и присоединят его к Али наверное...
Хаахахахаххахаха возможно а то ФАС в последнее время как то помалкивают
ФАС тоже купят...ну или может быть уже...
Ммм... Конспирология!
Руки-загребуки шарят по планете. Ох, могут нашлёпать по таким лопатам.
Будет ещё больше статей в Приёмной?
Да! На всех диалектах китайского...
Ура победа, 2х статьей на приëмной и куча коментов с ненавистью к приëмной!
ОЗОНу с нынешними вопросами разобраться надо , чтобы люди могли не не только писать претензии, но и делать больше заказов... Ну и конечно же понаблюдаем!
Да там говно одно. Заказывал как-то кроссовки и AirPods через озон Глобал, и кросы и уши пришли поддельные, причём если кросы были более-менее, если не приглядываться то особо не отличишь. То уши были такой дерьмовой подделкой что просто жесть. Отправил обратно на родину.
По моему там давно уже продают товары с китая с доствкой 2 недели+, кому охота столько ждать...
Мне недавно отказали в доставке из-за границы. Может, теперь не будут отказывать, но не факт
Ещё вопрос с гарантией и с возвратом... Например, если товар не соответствует описанию или перешёл неисправный. Сейчас, судя по отзывам, с этим есть проблемы..
А Китайцев спросили?
Зачем? "Они нам помогут!"
Если это реально что-то улучшит, хорошо. Но скорее всего получится по ценам озон, по качеству — худшие варианты Китая.
Рад буду ошибаться
огонь