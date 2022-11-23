Торговля
Иркутский рубин

Партнёр ушедшей из России Lush запланировал открыть на месте британской сети магазины косметики Oomph Статьи редакции

Инвестиции в новый проект предприниматель оценивает в 100 млн рублей.

  • В начале декабря 2022 года первые семь магазинов Oomph откроются в Москве на месте точек Lush, рассказал РБК Дмитрий Азаров. Ему принадлежит 65% в ООО «Лаш Раша».
  • Операционным управлением будет заниматься учреждённое в августе 2022-го ООО «Лист». Компания будет выпускать около ста наименований товаров: мыло, шампуни, гели для душа и другие. Производство организуют на собственном заводе в Домодедово. Там же раньше выпускались некоторые товары для Lush.
  • По словам Азарова, команда закупалась сырьём впрок ещё с июня 2022 года и в ближайшие месяцы «не будет испытывать в нём недостатка». Также она продолжит искать новых партнёров для поставок.
  • В апреле 2022 года Lush списал свою долю в российском бизнесе. Британской Lush Limited принадлежит 35% ООО «Лаш Раша». В 2021 году чистая прибыль компании составила 95,5 млн рублей при выручке 1,6 млрд рублей. У Азарова также было 65% в Lush Ukraine, которые, по его словам, он «подарил» иностранным партнёрам.
  • Lush работал в России с 2001 года. В июле «Ъ» писал, что владелец решил закрыть все магазины из-за проблем с поставками. Сейчас на российском сайте ритейлера указано, что Lush в России закрывается, но пока ещё можно купить некоторые товары. До начала «военной операции» в стране работали 48 торговых точек.
Источник: Neil Hall / Reuters

#новость #lush

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Нейминг нового уровня. Теперь любой набор букв можно "открывать".
Hgiiklf!

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Cyberdog

Есть такой музыкальный исполнитель, OOMPH
Так что 🤔

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Ilya Volkov

То, что вы не знаете слово, не означает, что такого слова нет

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Вадим Д.

То, что Вы не умеете в иронию, не означает её отсутствия.

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Gosoo Gosoo

Ничего, что они на российский рынок выходят с этим названием? У меня, например, тоже первая мысль была про дибильное название.

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Andrei M

дык ёпт

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Вадим Д.

Годится!

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flash

А что раньше нельзя было?

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Вадим Д.

Можно, но теперь и пример есть, да и модно, видимо.

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Геннадий Горн

да,вот только не думаю что девушкам понравится такой подход

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flash

Почему?

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Невысокий пёс_анон

Очень любопытное название.

Не знал, но теперь одобряю

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xbevice

VC образовательный, в этом сезоне

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Pavel Dmitrovich

Эти ребята одобряют

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