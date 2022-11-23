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«Яндекс Маркет» запустит доставку товаров из офлайн-магазинов Статьи редакции

Пользователи смогут искать товар на всём маркетплейсе или выбрать конкретный офлайн-магазин.

  • Для этого на маркетплейсе появится отдельная витрина для офлайн-магазинов с доставкой в тот же день, сообщила компания. Туда смогут попасть как известные сетевые ритейлеры, так и небольшие магазины.
  • В рамках эксперимента «Маркет» в июне 2022 года уже подключил доставку из продуктовых магазинов-партнёров «Яндекс Еды». Среди них — «Магнит», «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и «Лента». Запуск агрегатора с офлайн-магазинами позволит добавить точки из других категорий — в том числе с товарами для дома или стройматериалами.
  • До конца 2022 года компания добавит витрины магазинов в категориях FMCG (товары повседневного спроса), лекарств и БАДов. В 2023-м — lifestyle-товары (одежда, аксессуары и другое). В том числе появится доставка из аптек «Доктор Столетов», «Самсон фарма», «Озерки», пишет Shopper's.
  • Магазины смогут настроить и оформить витрину в своем фирменном стиле. А пользователи смогут выбирать — искать по товарам на всём маркетплейсе или сделать покупку в знакомом магазине.
  • По мнению «Маркета», самому маркетплейсу запуск агрегатора поможет нарастить ассортимент и сократить сроки доставки за счёт товаров, которые уже находятся рядом с покупателем. Магазины смогут монетизировать узнаваемость своего бренда и лояльную аудиторию в онлайне.

#новость #яндексмаркет

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Ну круто, хотя, как всегда, будут нюансы.
И как бы потом "доставка в тот же день" не превратилась в недельный марафон.

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Антон Штадлер

Конечно есть нюансы. Например, в приложении Ленты бывают совсем другие цены и ассортимент. Понятно, что там обычно ниже цены и больше акций, чем в стороннем аппе.

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Иван Серик
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flash

Просто мелким шрифтом будет написано *доставка в то же день в течении года*

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Вадим Д.

Больше всего интересно: готовы ли в первую очередь небольшие магазины к доставке в тот де день? А то заказ есть, курьер на месте, а магазин щакрыт "по техническим".

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Alexander

Означает ли это, что мы увидим тротуары мегаполисов, кишащие ранцами на колесах? Если они расширяют рынок (от еды переходят к не еде), то и спрос на доставку увеличится, "тротуарный" трафик вырастит... Можно, конечно, уповать, что новые курьеры закончатся, но, похоже, не закончатся. Эй, Собянин, проверь, чтобы тротуары остались у пешеходов, а не были захапаны такого рода "яндексами" на гоняющих великах и самокатах.

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Викос

Интересно, а возможно ли как-то осуществить отдельную полосу для курьеров?
Понятно, что не сейчас. Но вот будут строить новые дороги, а там хоп - и предусмотрено всё.
Тогда толкучки не будет)
Ну и естественно, в тех местах, где это целесообразно.

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Alexander

Есть решение проще: уже есть проезжая часть, есть разные автомобильные решения, от экологичных "каблучков" до чего угодно (можно создавать новые), есть представление о приличном уровне жизни и человеческих нормах труда - из всего этого получится счастье... Но из этого не получится прибылюха "яндексов" (главарей и работающего на них "офисного" класса), которые обсасывают чернь - курьеров на задрипанных великах и самокатах.

На днях закон трудовой протащили - теперь вовсю деток несовершеннолетних запрягать можно - курьерскую смену и кадровый потенциал терпил для "яндексов" обеспечили!

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Олег Макаров

В Калининграде делают нечто подобное. Видел там тротуары, на которых велодорожка шире собственно тротуара. Два пешехода не разойдутся. (А велики нормально разъезжаются)

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Vitaly Ya

Ассортимент и главное цены по сравнению с вб и озоном никакущий конечно.

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YCbluKOBPbl

Цены на яме дешевле чем озон/ВБ . Яма менее рот разевает на комиссию )

Естественно не про Адик речь. Какой-нибудь фонарик для а/м у ИП ....

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Галя Перидол

Ну звучит топово. Если не будут брать деньги за доставку, конечно.

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Олег Макаров

Это же не благотворительность. С магазинов будут брать. А магазины... минутку-минутку... ну да, включат в цены. Причём в цены на полке. То есть, за доставку заплатят все покупатели. И те, кто покупает в офф, и те, кто по доставке

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flash

Буду ждать этого что бы заказать аскорбинки драже из Яндекса ////

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