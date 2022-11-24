Ozon начал предлагать банковское обслуживание для продавцов Статьи редакции
Можно открыть счёт для получения денег с маркетплейсов и операций с контрагентами.
- Ozon запускает расчётно-кассовое обслуживание для бизнеса на базе «Банка Ozon», рассказали в компании. Пока открытие счетов доступно только для ИП — они могут вести торговлю на маркетплейсе и получать банковские услуги в едином интерфейсе сервиса. В 2023 году предложение станет доступно для остального бизнеса.
- Продавцы смогут хранить деньги на расчётном счёте, получать их с маркетплейсов, рассчитываться с контрагентами и общаться с поддержкой в чате.
- При подключении доступно три тарифа: «Начальный» с бесплатным обслуживанием, «Основной» за 490 рублей в месяц — можно переводить на свою «Ozon Карту» до 600 тысяч рублей ежемесячно, а также «Продвинутый» за 1990 рублей в месяц — с бесплатными переводами на карту до 1 млн рублей в месяц и до 5 млн — с комиссией 0,45%.
- Открыть счёт можно в пунктах выдачи заказов или вызвать на дом представителя банка. Для этого нужно оставить заявку в личном кабинете продавца в разделе «Финансы».
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Если там будет такая же поддержка в чате, как сейчас для селлеров, то не позавидую тем, кто решится на открытие такого счета и ведение деятельности через него.
Уж до чего у Яндекс.Маркета поддержка для бизнеса работает не очень, но Озон в этом плане на голову превосходит всех и вся)
На счёт всех и вся, не согласен) есть один маркетплейс до которого всем ещё «расти и расти»))
Целый банк для всех, ух!
Озон, так что же там со статистикой по UTM?
Круговорот денег в озоне
Жизнь в Озоне!
в озоновом слое
Вселенная
Вообще не понял, зачем это. Если ты торгуешь, то как правило на двух маркетплейсах. И счёт нужен отдельный