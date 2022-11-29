Торговля
Маша Цепелева

«Почта России» начала принимать и доставлять заказы с Asos и других европейских магазинов через «Почту Global» Статьи редакции

Товар отправят на склад в Берлине, доставка в Россию — от 14 дней.

  • «Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов —Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, сайтов Zara, H&M, Nike и других, пишет «Ъ».
  • Чтобы получить адрес европейского склада для доставки, надо зарегистрироваться на сайте «Почта Global». Для оплаты российской картой, надо в личном кабинете добавить ссылки на товары и оплатить счёт. Тогда покупку оформит сотрудник «Почты Global». Можно сделать заказ самостоятельно, оплатив иностранной картой и указав адресом доставки европейский склад.
  • Заказы поступают на склад в Берлине, потом отправляются в Россию. Срок доставки — от 14 дней. Стоимость — 10% от стоимости заказа или минимум $7. Возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.
  • «Почта России» запустила сервис «Почта Global» в августе 2022 года. Сначала он работал только для заказов из США. Компания заявила, что лишь выступает «логистическим партнёром, который передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России». Стоимость доставки из США — от $16,66, срок — от трёх недель.
  • В мае СДЭК запустил сервис CDEK.Shopping для заказа товаров из-за рубежа. Спрос на них растет в 2-3,5 раза каждый месяц, около 40% покупок российских пользователей приходится на одежду и обувь Zara, Uniqlo, H&M, около 20% — на электронику Apple и Dyson, рассказал изданию управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.
«Почта Global»

#новость #почтароссии

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48 комментариев
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 Зеленый самолетик

Прошу прощения, это долгожданный рывок ?

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Архитектурный цветок

Привыкай жить в условиях Ирана.
Это надолго.

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Allestor Klei

Для иранизации да, пока одни рубят сук, другие пытаются его склеить обратно

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Тавил Тавилов

ох уж эти ждущие рывка)
надо быть реалистом

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Павел Кондратьев

Кто то уже пользовался чем нибудь из вышеперечисленного? Поделитесь опытом🤝🏽

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ILHA

Хотел воспользоваться СДЭКом, но прочитал отзывы и не рискнула.

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Серж

У вас пол сменился пока писали)

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ILHA

Да, хотел поправить, но все повисло. Придется войти в историю как самый быстрый трансгендер.

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Дмитрий Павлов

интересный информация, в Сан-Франциско решили ввести безусловный доход для "среднего пола", и теперь представители ЛГБТ будут получать 1200 долларов в месяц просто так

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ИгорьOK

Ну... такие времена сейчас.

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Foo Bar

Цена в итоге получается что тоже самое у челночников на авито, зато можно договориться посмотреть и пощупать

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Денис Актюрк

На самом деле, он более менее норм. От покупки до получения в Мск прошел +- месяц

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ILHA

Дело не в сроках. Было много отзывов о том, что СДЭК считает доставку по габаритам посылки, а мелкие заказы намеренно перекладывает в большие коробки. Если утрированно, то кроссовки могут привезти в коробке от микроволновки.

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Уполномоченный паук например

Да. Как-то отправлял из Москвы в Ижевск виниловый диск одну штуку за рублей 700-800 где-то

У почты России это стоит 300-400 руб. обычно

Еще удивил тот факт в СДЭК, что после измерений сторон посылки был указан вес, что-то около 3 кг. Когда я спросил «как это так, ведь посылка на самом деле весит не более 0,6», мне ответили что-то на условия СДЭК

В общем, почтой всегда дешевле выходило

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xbevice

Аналогами пользовался много, для снайпирения по ebay и по китайскому рынку. Всегда все удавалось, но комиссии все растут и растут. Почту тоже попробать собираюсь, интересно.

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Alexander Klimanskiy

постоянно пользуюсь подобными сервисами для покупок в США. Недавно покупал через почтаглобал. Заказ шёл месяц через Финляднию, судя по треку.

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Павел Кондратьев

тоже хотел что нибудь прикупить из США/Европы, какой сервис порекомендуете?

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Alexander Klimanskiy

я пользовался раньше polexp.com и pochtoy.com
Ради интереса попробовал Почтаглобал. Честно говоря, разницы особой нет, у всех схема одна и та-же и цены на выкуп и доставку рядом.

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Andre Macareno

Ну вон на 4пда через глобал стим дек на EU аккаунты заказывают, пишут что все ок, только адрес доставки не совсем верный в профиле написан (две цифры перепутаны или что-то типа того)

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Vasily Laushkin

Спальник из США пришёл через почту глобал. Два месяца примерно занял весь процесс.

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Джон уик

Хера

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Ivan

Заказал Тимбы через СДЭК, едут уже почти месяц из Испании) Но думаю приедут)

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Уполномоченный паук например

Тимбы уже не те по качеству.. (
или мне не повезло с последними. Заказывал из сша

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Иван Иванов

Новость про Asos, YOOX и тд хорошая, если будет хорошо работать. Не хватает доставки с iHerb.

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Архитектурный цветок

Есть

https://pochtaglobal.ru/shops.html#cosmetics

Выкуп и доставка товаров из США (Америки) и…
Услуги по выкупу товаров из США и Европы в Россию. Сервис по покупке товаров из любых…
pochtaglobal.ru
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Andrei M

"Почта России.
Еще не всё потеряно!"

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ILHA

Почта России на сегодня самая шустрая доставка внутри страны. Не верю, что пишу это, но тот же Боксберри или, не дай бог, КСЕ даже рядом не стояли по скорости.

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Andrei M

Не спорю. Неплохо наладили работу. Эта фраза - была "из старенького"

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Марсель

Работаю с почтой, уже 4 года, наверное тысяч 10 посылок отправили, за все время пришлось на розыск подавать 2 или 3 раза и то это были районы типа деревни в Сахалине или на Камчатке

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Eozvarit

А нашлись, кстати?

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Евгений Петров

Хуже, чем СДЭК, все равно уже не сделают, попробую

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Кирилл Кириллов

Да ну бред, если ещё какие-нить кросы из Америки то можно, но блин майку и джинсы из эйчика заказывать в Берлине это уже слишком, h&m было классно, когда ты приходишь в магазин ногами рядом с метро, покупаешь майку за 500р и свит шот за 990р и поехал дальше довольный, типа дешего, удобно и вещи хорошего качества, а заказывать в тридорого в Европе, ждать и платить ещё комиссию за доставку это того не стоит

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Архитектурный цветок

Хмм, способ оплаты звучит прикольно.

Подожду первых постов в приемной, чтобы понять подводные.

Но заучит прикольно

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Vitya Killy

Простобокс лучше

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Alexandr Alferov

Сдек Глобал честно-понос если из США, если из ОАЭ то недели две уходит.

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Oleg Rico

Молодцы! На основе своей инфраструктуры взяли и создали сервис обычного посредника для помощи в покупках которых было дофига начиная с известного шипито.
Сейчас и так это почтовое отделение в Берлине используют множество посредников которые доставляют туда посылки отправляют потом в Россию. Сам недавно покупал через испанский сервис точка они формируют посылку потом везут её в Германию и уже почта России довозит к нам. Теперь можно будет сделать это просто минуя посредника

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Andrey Kozik

Вот бы ещё IKEA из Финляндии возить начали

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vaRDas

Почта глобал - 2 заказа из штатов, сдек глобал - 2 заказа из штатов.
В сдеке попал на их проблемы "с производительностью" и ждал 3 месяца второй заказ.
Почта глобал - пока тьфу тьфу, сейчас третий собираю. Выкупают быстро прям, но доставка дольше чем у сдека (пару недель против 7-8 дней).

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rocket rocket

Что-то вспомнилось про Почту и АСОС

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flash

Теперь придётся эти компании месяц ждать? Ужас

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Александр Гай

Почта глобал - ужас на текущий день. Сделал заказ, ждал 4 дня, выкуп так и не был... Сделал запрос возврата, вернули. Идея хорошая, но бизнес процессы ужас))) говорят не хватает людей, так возьмите на сезон , в чем проблема))

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Дмитрий Смирнов

Подскажите, через какой надежный сервис могу купить с eBay? Из штатов

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Архитектурный цветок

Через него и можешь.
Раздел «маркетплейсы» смотри

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Svetlana Fomina

Never ever — Pochta Global. Это сервис без отслеживания, с токсичной коммуникацией от поддержки, чудовищно долгими сроками получения и неоправданно высокой ценой доставки.

Заказала витамины с iHerb в начале октября, так они на днях прислали сообщение, что во всем виноваты санкции, а не они (это прямой текст, они так и оперируют категориями вины), и посылку вернули в штаты, деньги они вернуть не могут, и «ваша посылка придет в течение еще нескольких недель, ждите». Читайте на отзовике, прежде чем решиться пользоваться этим сервисом.

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Alexandr Alferov

Заказываю из США или Европы через бандерольку, главное выбрать способ доставки Economy (с использованием почты России, товар проходит за месяц и раньше ).

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Степан Степан

Я так понимаю возврат по большому счету невозможен, т.е. если заказывать то надо быть на 101% уверенным?

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Степан Фадеев

Курс конечно у почты России это отдельные +10% к цене.

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Роман Якушин

“Приходится на одежду Зара, Уникло, H&M”. Эммм… я в замешательстве. Это же эконом сегмент. Такого брахла (по качеству) полно и среди оставшихся марок. Зачем настолько плохую одежду - ещё и из заграницы себе заказывать?

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