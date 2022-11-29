«Почта России» начала принимать и доставлять заказы с Asos и других европейских магазинов через «Почту Global» Статьи редакции
Товар отправят на склад в Берлине, доставка в Россию — от 14 дней.
- «Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов —Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, сайтов Zara, H&M, Nike и других, пишет «Ъ».
- Чтобы получить адрес европейского склада для доставки, надо зарегистрироваться на сайте «Почта Global». Для оплаты российской картой, надо в личном кабинете добавить ссылки на товары и оплатить счёт. Тогда покупку оформит сотрудник «Почты Global». Можно сделать заказ самостоятельно, оплатив иностранной картой и указав адресом доставки европейский склад.
- Заказы поступают на склад в Берлине, потом отправляются в Россию. Срок доставки — от 14 дней. Стоимость — 10% от стоимости заказа или минимум $7. Возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.
- «Почта России» запустила сервис «Почта Global» в августе 2022 года. Сначала он работал только для заказов из США. Компания заявила, что лишь выступает «логистическим партнёром, который передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России». Стоимость доставки из США — от $16,66, срок — от трёх недель.
- В мае СДЭК запустил сервис CDEK.Shopping для заказа товаров из-за рубежа. Спрос на них растет в 2-3,5 раза каждый месяц, около 40% покупок российских пользователей приходится на одежду и обувь Zara, Uniqlo, H&M, около 20% — на электронику Apple и Dyson, рассказал изданию управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.
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Прошу прощения, это долгожданный рывок ?
Привыкай жить в условиях Ирана.
Это надолго.
Для иранизации да, пока одни рубят сук, другие пытаются его склеить обратно
ох уж эти ждущие рывка)
надо быть реалистом
Кто то уже пользовался чем нибудь из вышеперечисленного? Поделитесь опытом🤝🏽
Хотел воспользоваться СДЭКом, но прочитал отзывы и не рискнула.
У вас пол сменился пока писали)
Да, хотел поправить, но все повисло. Придется войти в историю как самый быстрый трансгендер.
интересный информация, в Сан-Франциско решили ввести безусловный доход для "среднего пола", и теперь представители ЛГБТ будут получать 1200 долларов в месяц просто так
Ну... такие времена сейчас.
Цена в итоге получается что тоже самое у челночников на авито, зато можно договориться посмотреть и пощупать
На самом деле, он более менее норм. От покупки до получения в Мск прошел +- месяц
Дело не в сроках. Было много отзывов о том, что СДЭК считает доставку по габаритам посылки, а мелкие заказы намеренно перекладывает в большие коробки. Если утрированно, то кроссовки могут привезти в коробке от микроволновки.
Да. Как-то отправлял из Москвы в Ижевск виниловый диск одну штуку за рублей 700-800 где-то
У почты России это стоит 300-400 руб. обычно
Еще удивил тот факт в СДЭК, что после измерений сторон посылки был указан вес, что-то около 3 кг. Когда я спросил «как это так, ведь посылка на самом деле весит не более 0,6», мне ответили что-то на условия СДЭК
В общем, почтой всегда дешевле выходило
Аналогами пользовался много, для снайпирения по ebay и по китайскому рынку. Всегда все удавалось, но комиссии все растут и растут. Почту тоже попробать собираюсь, интересно.
постоянно пользуюсь подобными сервисами для покупок в США. Недавно покупал через почтаглобал. Заказ шёл месяц через Финляднию, судя по треку.
тоже хотел что нибудь прикупить из США/Европы, какой сервис порекомендуете?
я пользовался раньше polexp.com и pochtoy.com
Ради интереса попробовал Почтаглобал. Честно говоря, разницы особой нет, у всех схема одна и та-же и цены на выкуп и доставку рядом.
Ну вон на 4пда через глобал стим дек на EU аккаунты заказывают, пишут что все ок, только адрес доставки не совсем верный в профиле написан (две цифры перепутаны или что-то типа того)
Спальник из США пришёл через почту глобал. Два месяца примерно занял весь процесс.
Хера
Заказал Тимбы через СДЭК, едут уже почти месяц из Испании) Но думаю приедут)
Тимбы уже не те по качеству.. (
или мне не повезло с последними. Заказывал из сша
Новость про Asos, YOOX и тд хорошая, если будет хорошо работать. Не хватает доставки с iHerb.
Есть
https://pochtaglobal.ru/shops.html#cosmetics
"Почта России.
Еще не всё потеряно!"
Почта России на сегодня самая шустрая доставка внутри страны. Не верю, что пишу это, но тот же Боксберри или, не дай бог, КСЕ даже рядом не стояли по скорости.
Не спорю. Неплохо наладили работу. Эта фраза - была "из старенького"
Работаю с почтой, уже 4 года, наверное тысяч 10 посылок отправили, за все время пришлось на розыск подавать 2 или 3 раза и то это были районы типа деревни в Сахалине или на Камчатке
А нашлись, кстати?
Хуже, чем СДЭК, все равно уже не сделают, попробую
Да ну бред, если ещё какие-нить кросы из Америки то можно, но блин майку и джинсы из эйчика заказывать в Берлине это уже слишком, h&m было классно, когда ты приходишь в магазин ногами рядом с метро, покупаешь майку за 500р и свит шот за 990р и поехал дальше довольный, типа дешего, удобно и вещи хорошего качества, а заказывать в тридорого в Европе, ждать и платить ещё комиссию за доставку это того не стоит
Хмм, способ оплаты звучит прикольно.
Подожду первых постов в приемной, чтобы понять подводные.
Но заучит прикольно
Простобокс лучше
Сдек Глобал честно-понос если из США, если из ОАЭ то недели две уходит.
Молодцы! На основе своей инфраструктуры взяли и создали сервис обычного посредника для помощи в покупках которых было дофига начиная с известного шипито.
Сейчас и так это почтовое отделение в Берлине используют множество посредников которые доставляют туда посылки отправляют потом в Россию. Сам недавно покупал через испанский сервис точка они формируют посылку потом везут её в Германию и уже почта России довозит к нам. Теперь можно будет сделать это просто минуя посредника
Вот бы ещё IKEA из Финляндии возить начали
Почта глобал - 2 заказа из штатов, сдек глобал - 2 заказа из штатов.
В сдеке попал на их проблемы "с производительностью" и ждал 3 месяца второй заказ.
Почта глобал - пока тьфу тьфу, сейчас третий собираю. Выкупают быстро прям, но доставка дольше чем у сдека (пару недель против 7-8 дней).
Что-то вспомнилось про Почту и АСОС
Теперь придётся эти компании месяц ждать? Ужас
Почта глобал - ужас на текущий день. Сделал заказ, ждал 4 дня, выкуп так и не был... Сделал запрос возврата, вернули. Идея хорошая, но бизнес процессы ужас))) говорят не хватает людей, так возьмите на сезон , в чем проблема))
Подскажите, через какой надежный сервис могу купить с eBay? Из штатов
Через него и можешь.
Раздел «маркетплейсы» смотри
Never ever — Pochta Global. Это сервис без отслеживания, с токсичной коммуникацией от поддержки, чудовищно долгими сроками получения и неоправданно высокой ценой доставки.
Заказала витамины с iHerb в начале октября, так они на днях прислали сообщение, что во всем виноваты санкции, а не они (это прямой текст, они так и оперируют категориями вины), и посылку вернули в штаты, деньги они вернуть не могут, и «ваша посылка придет в течение еще нескольких недель, ждите». Читайте на отзовике, прежде чем решиться пользоваться этим сервисом.
Заказываю из США или Европы через бандерольку, главное выбрать способ доставки Economy (с использованием почты России, товар проходит за месяц и раньше ).
Я так понимаю возврат по большому счету невозможен, т.е. если заказывать то надо быть на 101% уверенным?
Курс конечно у почты России это отдельные +10% к цене.
“Приходится на одежду Зара, Уникло, H&M”. Эммм… я в замешательстве. Это же эконом сегмент. Такого брахла (по качеству) полно и среди оставшихся марок. Зачем настолько плохую одежду - ещё и из заграницы себе заказывать?