Дочь Бориса Александрова перезапустит производство сырков под брендом «Б.Ю. Александров» Статьи редакции
После смерти отца товарный знак принадлежит ей, а на действующем производстве сырки выходят под брендом «А. Ростагрокомплекс», оформленные в стиле «Б.Ю. Александров».
- Екатерина Александрова рассказала Forbes, что запустит новый завод в России для производства молочной продукции, в том числе сырков под брендом «Б.Ю. Александров». Запуск запланирован на первую половину 2023 года. Завод сможет перерабатывать около 300 т сырого молока в сутки. Это примерно треть от мощности действующего производства на бывшем предприятии Александрова.
- По словам Александровой, на протяжении 15 лет она работала «рядом с папой», руководя производством продукции. Сейчас она живет во Франции с мужем и сыном, но планирует вернуться в Россию для перезапуска.
- Предпринимательница не раскрыла, где будет расположено производство и сколько планируется в него вложить. Она вместе с партнёрами и инвесторами собирается купить существующий молочный завод. Имена инвесторов не называет. Производство такой мощности может стоить около 1 млрд рублей, оценил директор консалтинговой и исследовательской компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.
- На производстве будут использоваться технологии, разработанные при жизни Бориса Александрова, но «некоторые ингредиенты» будут изменены. Екатерина считает, что с уже известным брендом вывести продукцию в крупные торговые сети будет несложно.
- Владельцем товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до смерти в 2020 году он передал их дочери.
- В 2020 году Екатерина Александрова подала иск к ООО «Ростагрокомплекс», основному операционному юрлицу компании отца, с требованием возместить как минимум 1,49 млрд рублей убытков за использование бренда без выплаты роялти. После «Ростагрокомплекс» изменил название на логотипе сырков с «Б.Ю. Александров» на «А. Ростагрокомплекс».
- По данным на конец ноября 2022 года, суммарный размер претензий Александровой к «Ростагрокомплексу» приблизился к 7 млрд рублей. Она не будет отзывать иски из-за запуска производства.
- После смерти Бориса Александрова в его компании начался и корпоративный конфликт. 100% акций «Ростагрокомплекса» с момента его основания принадлежали партнёру Юрию Изачику. В сентябре 2021 года он по договору дарения передал 85% бизнеса в равных долях пяти топ-менеджерам. После Изачик подал иски в Арбитражный суд, чтобы признать договор дарения недействительным, потому что «в момент подписания был в тяжелом психическом состоянии, а менеджеры обманули его, предоставив ложные сведения о плачевном состоянии компании». Спустя несколько дней против Изачика возбудили уголовное дело по заявлению топ-менеджеров из-за принуждения к отказу от дарения и объявили в федеральный и международный розыск.
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Начали пилить бабки как обычно после смерти хорошего человека
Не совсем так. Бабки ее по праву. Она могла бы тупо на все купить облигаций и недвижки, и до конца жизни ни о чем не думать. Тем не менее, она берет на себя огромные риски, открыв производство в россии, обязательства перед инвесторами (а скорее всего и кредиторами), ставя очень многое на кон
Так я не про дочь, а про этот самый корпоративный конфликт. Она то несомненно молодец что продолжила, хоть и решила нагнуть Агрокомплекс как я понял на бабки чтобы выйти в ноль или даже в плюс, но все же один хрен все из-за бабок..
Весь бизнес из-за бабок, спроси у Сороса или Рокфеллера, как и кого они нагибали так, что РФ даже не снилось
Не забываем, как Александров сам отжал этот бизнес, в своё время, какие методы использовал и кем был.
Бумеранг.
Расскажите.
Молодец. Удачи ей.
Б.Ю. Александров - и дочка.
Вкусно и дочка
Дочка и дрочка
запускала бы Е.Б.Александрова тогда уж раз она так шарит в производстве)
Инициалы не подходят
Е.Б.АЛександрова
Сырки снова будут "Б. Ю. Александров", а не невнятная хрень в названии типа ПивоЛыжиПассатижи?
Нет, будет сырок и точка
Уже можно начинать говорить, что раньше было лучше, или пока рано?
Надо подождать.
А рецептура же у ростагрокомплекса осталась?
Название названием, но ей придется повторить весь тех.процесс
я думаю она понимает что если нет, потребители будут мягко говоря недовольны
Брал недавно сырок ростагрокомплекса, под видом "Б.Ю.Александров", может рецептура у них и осталась, но вряд ли они ей сейчас пользуются.
Может, догадаются сделать упаковку попроще, дабы цена была более доступной.
Это типа премиум сырки, так что упаковка должна быть топ
Хорошие сырки. А они пропали из магазинов после кончины Александрова?
Под другим брендом продаются(росагрокомплекс) в той же самой упаковке.
Дочка отсудила торговую марку, так что сырки выходят под другим именем, но они не пропадали
Обожаю сырки.... Надеюсь не сольют их
Удачи в борьбе, Екатерина Александрова!✊️
У нас такие не продавались. Надеюсь продукт был без пальмового масла.
Чем пальмовое масло вредно?
Репутацией)
Работала некоторое время на молочном предприятии, пальмовое масло не вреднее сливочного если не есть его ложками)
Да, пользы меньше, но не вреднее, да и после переработки польза сомнительная 🤷♀️
Согласен, услышали про вред, никем не доказанный и теперь везде пишут про это. А то, что там 15г сахара на один маленький сырок, то это нормально, главное, что без пальмового масла)
Точно, сладкие до невозможности!
Были хорошие, стали отстой, пальма и жир растительный.
А что за мутная история с Изачиком и топ-менеджерами? Какая-то Санта-Барбара
Мы такое уже тут похожее читали пару лет назад с Natura Siberica.
А я люблю эти сырки :)
Тренд уезжать из России, а тут наоборот. Но мутная тема с этим брендом и ведением бизнеса, видимо все держалось на основателе, как с Siberica. Хотя продукт достойный и вкусный.
Был
Ну как видимо и еще будет) но я бы не сказал, что он был. Реально вкус и упаковка (к сожалению и цена) доступны так же и сейчас в магните, но с другим названием.
Емае, что это за сырки такие что уже два года генерят новости?)))