Торговля
Маша Цепелева

Дочь Бориса Александрова перезапустит производство сырков под брендом «Б.Ю. Александров» Статьи редакции

После смерти отца товарный знак принадлежит ей, а на действующем производстве сырки выходят под брендом «А. Ростагрокомплекс», оформленные в стиле «Б.Ю. Александров».

  • Екатерина Александрова рассказала Forbes, что запустит новый завод в России для производства молочной продукции, в том числе сырков под брендом «Б.Ю. Александров». Запуск запланирован на первую половину 2023 года. Завод сможет перерабатывать около 300 т сырого молока в сутки. Это примерно треть от мощности действующего производства на бывшем предприятии Александрова.
  • По словам Александровой, на протяжении 15 лет она работала «рядом с папой», руководя производством продукции. Сейчас она живет во Франции с мужем и сыном, но планирует вернуться в Россию для перезапуска.
  • Предпринимательница не раскрыла, где будет расположено производство и сколько планируется в него вложить. Она вместе с партнёрами и инвесторами собирается купить существующий молочный завод. Имена инвесторов не называет. Производство такой мощности может стоить около 1 млрд рублей, оценил директор консалтинговой и исследовательской компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.
  • На производстве будут использоваться технологии, разработанные при жизни Бориса Александрова, но «некоторые ингредиенты» будут изменены. Екатерина считает, что с уже известным брендом вывести продукцию в крупные торговые сети будет несложно.
  • Владельцем товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до смерти в 2020 году он передал их дочери.
  • В 2020 году Екатерина Александрова подала иск к ООО «Ростагрокомплекс», основному операционному юрлицу компании отца, с требованием возместить как минимум 1,49 млрд рублей убытков за использование бренда без выплаты роялти. После «Ростагрокомплекс» изменил название на логотипе сырков с «Б.Ю. Александров» на «А. Ростагрокомплекс».
  • По данным на конец ноября 2022 года, суммарный размер претензий Александровой к «Ростагрокомплексу» приблизился к 7 млрд рублей. Она не будет отзывать иски из-за запуска производства.
  • После смерти Бориса Александрова в его компании начался и корпоративный конфликт. 100% акций «Ростагрокомплекса» с момента его основания принадлежали партнёру Юрию Изачику. В сентябре 2021 года он по договору дарения передал 85% бизнеса в равных долях пяти топ-менеджерам. После Изачик подал иски в Арбитражный суд, чтобы признать договор дарения недействительным, потому что «в момент подписания был в тяжелом психическом состоянии, а менеджеры обманули его, предоставив ложные сведения о плачевном состоянии компании». Спустя несколько дней против Изачика возбудили уголовное дело по заявлению топ-менеджеров из-за принуждения к отказу от дарения и объявили в федеральный и международный розыск.
Фото «Б.Ю. Александров»

#новость #бюалександров

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40 комментариев
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 Александр Котов

Начали пилить бабки как обычно после смерти хорошего человека

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Forigan

Не совсем так. Бабки ее по праву. Она могла бы тупо на все купить облигаций и недвижки, и до конца жизни ни о чем не думать. Тем не менее, она берет на себя огромные риски, открыв производство в россии, обязательства перед инвесторами (а скорее всего и кредиторами), ставя очень многое на кон

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Александр Котов

Так я не про дочь, а про этот самый корпоративный конфликт. Она то несомненно молодец что продолжила, хоть и решила нагнуть Агрокомплекс как я понял на бабки чтобы выйти в ноль или даже в плюс, но все же один хрен все из-за бабок..

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Алексей Кравцов

Весь бизнес из-за бабок, спроси у Сороса или Рокфеллера, как и кого они нагибали так, что РФ даже не снилось

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Станислав Г.

Не забываем, как Александров сам отжал этот бизнес, в своё время, какие методы использовал и кем был.

Бумеранг.

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Фантастический утюг

Расскажите.

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Евгений Дроздов

Молодец. Удачи ей.

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Андрей Киселев

Б.Ю. Александров - и дочка.

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Alexander Klimanskiy

Вкусно и дочка

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Robastik: веб-парсер Excel

Дочка и дрочка

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How To Russian

запускала бы Е.Б.Александрова тогда уж раз она так шарит в производстве)

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Андрей Иванов

Инициалы не подходят

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Цкуро Бесцветный

Е.Б.АЛександрова

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Вадим Д.

Сырки снова будут "Б. Ю. Александров", а не невнятная хрень в названии типа ПивоЛыжиПассатижи?

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Доллар по 28

Нет, будет сырок и точка

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Андрей Паскарь

Уже можно начинать говорить, что раньше было лучше, или пока рано?

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Владимир Павлов

Надо подождать.

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Архитектурный цветок

А рецептура же у ростагрокомплекса осталась?

Название названием, но ей придется повторить весь тех.процесс

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Anton Barinov

я думаю она понимает что если нет, потребители будут мягко говоря недовольны

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Vladimir Razin

Брал недавно сырок ростагрокомплекса, под видом "Б.Ю.Александров", может рецептура у них и осталась, но вряд ли они ей сейчас пользуются.

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Maltese

Может, догадаются сделать упаковку попроще, дабы цена была более доступной.

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Alexander Klimanskiy

Это типа премиум сырки, так что упаковка должна быть топ

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Алексей Кравцов

Хорошие сырки. А они пропали из магазинов после кончины Александрова?

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Ivan Mart

Под другим брендом продаются(росагрокомплекс) в той же самой упаковке.

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Маруся Гопкало

Дочка отсудила торговую марку, так что сырки выходят под другим именем, но они не пропадали

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flash

Обожаю сырки.... Надеюсь не сольют их

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Судебный кофе

Удачи в борьбе, Екатерина Александрова!✊️

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Галина Романова

У нас такие не продавались. Надеюсь продукт был без пальмового масла.

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Игорь

Чем пальмовое масло вредно?

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Валентина Владимировна

Репутацией)
Работала некоторое время на молочном предприятии, пальмовое масло не вреднее сливочного если не есть его ложками)
Да, пользы меньше, но не вреднее, да и после переработки польза сомнительная 🤷‍♀️

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Игорь

Согласен, услышали про вред, никем не доказанный и теперь везде пишут про это. А то, что там 15г сахара на один маленький сырок, то это нормально, главное, что без пальмового масла)

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ixet08

Точно, сладкие до невозможности!

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Very Sexy & Beautiful

Были хорошие, стали отстой, пальма и жир растительный.

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Konstantin

А что за мутная история с Изачиком и топ-менеджерами? Какая-то Санта-Барбара

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Никита Иванов

Мы такое уже тут похожее читали пару лет назад с Natura Siberica.

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Рада П.

А я люблю эти сырки :)

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Никита Иванов

Тренд уезжать из России, а тут наоборот. Но мутная тема с этим брендом и ведением бизнеса, видимо все держалось на основателе, как с Siberica. Хотя продукт достойный и вкусный.

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Very Sexy & Beautiful

Был

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Никита Иванов

Ну как видимо и еще будет) но я бы не сказал, что он был. Реально вкус и упаковка (к сожалению и цена) доступны так же и сейчас в магните, но с другим названием.

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Жошы хан

Емае, что это за сырки такие что уже два года генерят новости?)))

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