Торговля
Полина Лааксо

«Яндекс Маркет» начнёт платить 10 тысяч рублей магазинам-партнёрам за привлечение новых продавцов на маркетплейс Статьи редакции

Деньги переведут на расчётный счёт, когда новичок продаст товары на сумму от 10 тысяч.

  • Чтобы поучаствовать в программе, нужно зарегистрироваться в ней, получить промокод и поделиться им с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, которые до этого не торговали на маркетплейсе.
  • По правилам «Яндекса», новый продавец также должен будет работать по модели FBY , FBS или «Экспресс». В первом случае «Яндекс» сам хранит, упаковывает и доставляет товар. Во втором и третьем — берёт на себя только доставку.
  • На ноябрь 2022 года участвовать в реферальной программе могут только те юрлица и ИП, кто продаёт на «Яндекс Маркете». В будущем сервис откроют и для тех, чья продукция не представлена на маркетплейсе.
  • В октябре 2022 года «Яндекс Маркет» запустил программу лояльности для продавцов с качественным сервисом и торгующих по низким ценам. Участники могут получать ежедневные выплаты с комиссией в 1% вместо 2,2%.

#яндекс #яндексмаркет #новость

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Битва рефералов объявляется отрытой!
На самом деле - давно пора, рефералка - дело хорошее. Но не расплодят ли бестолковых продавцов сверх всякой меры.

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Стерлядка Вяленая

Да, ток 10к очень мало

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Вадим Д.

Зато WB забирает 10 к₽ 😁

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Мелкий хичхакер

Можно получить от Яндекса десяточку и пойти вложить в WB. И ты вышел в ноль :) и у тебя два маркетплейса ... и еще друг ИП шник... и ты в крупном бизнесе ...

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Вадим Д.

Приняты в отдел развития Ozon!

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Торт Скряба

Тот самый Яндекс.Маркет, у которого нет ПВЗ и заказ хрен заберешь?
https://vc.ru/claim/549916-yandeks-market-razlozhil-zakaz-v-pyat-yacheek

Яндекс.Маркет разложил заказ в пять ячеек…
Заказ с Яндекс.Макрет пришел в постамат в местном Дикси. Свой заказ я забирал 15 минут и вот почему.
vc.ru
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Питерский микрофон

Как тебе такое Илон Ма...тоесть Бакальчук?

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Случайные фотографии

Ну странно куда-то люди так лезут что там за вход платить надо 10-30 тр а куда-то заманивают что денег дадут только прийдите хоть ктото

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Антон Большаков

Больше торгашей богу торгашей ))

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Мелкий хичхакер

Да не в торгашестве дело, а в том что Яндекс не знает чем приманить магазины, а так левые ИП скупят товар выложат в магазины и у магазинов не будет выбор торговать на яндексе в белую или в серую. В серую зачастую дороже но и охвать больше

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Армен Арзуманян

Ну молодцы, делают все возможное для привлечения и очень напоминают все подобные штучки от Тинькофф, типа приведи друга, пусть откроет счёт и т.д. Ну время такое.Любое движение это движение.

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Максим Першин

Ебало wildberries представили?

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Ян Мухин

буду только рад если их скинут с пьедестала

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Евгений Кузнецов

Да пошли они на х*р, доставка 799р.

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Мелкий хичхакер

У меня бесплатная доставка.

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Igor Mylnikov

В смысле? Предположим у меня есть уже и Яша мотивирует меня рекомендовать кому-то делать тоже самое? А в чём логика?

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Andy M

Ну магазины получат бонус по реферальной, а что получат те, кто по рефералке придет? Нахрена она им нужна то?

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