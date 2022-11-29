«Яндекс Маркет» начнёт платить 10 тысяч рублей магазинам-партнёрам за привлечение новых продавцов на маркетплейс Статьи редакции
Деньги переведут на расчётный счёт, когда новичок продаст товары на сумму от 10 тысяч.
- Чтобы поучаствовать в программе, нужно зарегистрироваться в ней, получить промокод и поделиться им с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, которые до этого не торговали на маркетплейсе.
- По правилам «Яндекса», новый продавец также должен будет работать по модели FBY , FBS или «Экспресс». В первом случае «Яндекс» сам хранит, упаковывает и доставляет товар. Во втором и третьем — берёт на себя только доставку.
- На ноябрь 2022 года участвовать в реферальной программе могут только те юрлица и ИП, кто продаёт на «Яндекс Маркете». В будущем сервис откроют и для тех, чья продукция не представлена на маркетплейсе.
- В октябре 2022 года «Яндекс Маркет» запустил программу лояльности для продавцов с качественным сервисом и торгующих по низким ценам. Участники могут получать ежедневные выплаты с комиссией в 1% вместо 2,2%.
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Битва рефералов объявляется отрытой!
На самом деле - давно пора, рефералка - дело хорошее. Но не расплодят ли бестолковых продавцов сверх всякой меры.
Да, ток 10к очень мало
Зато WB забирает 10 к₽ 😁
Можно получить от Яндекса десяточку и пойти вложить в WB. И ты вышел в ноль :) и у тебя два маркетплейса ... и еще друг ИП шник... и ты в крупном бизнесе ...
Приняты в отдел развития Ozon!
Тот самый Яндекс.Маркет, у которого нет ПВЗ и заказ хрен заберешь?
https://vc.ru/claim/549916-yandeks-market-razlozhil-zakaz-v-pyat-yacheek
Как тебе такое Илон Ма...тоесть Бакальчук?
Ну странно куда-то люди так лезут что там за вход платить надо 10-30 тр а куда-то заманивают что денег дадут только прийдите хоть ктото
Больше торгашей богу торгашей ))
Да не в торгашестве дело, а в том что Яндекс не знает чем приманить магазины, а так левые ИП скупят товар выложат в магазины и у магазинов не будет выбор торговать на яндексе в белую или в серую. В серую зачастую дороже но и охвать больше
Ну молодцы, делают все возможное для привлечения и очень напоминают все подобные штучки от Тинькофф, типа приведи друга, пусть откроет счёт и т.д. Ну время такое.Любое движение это движение.
Ебало wildberries представили?
буду только рад если их скинут с пьедестала
Да пошли они на х*р, доставка 799р.
У меня бесплатная доставка.
В смысле? Предположим у меня есть уже и Яша мотивирует меня рекомендовать кому-то делать тоже самое? А в чём логика?
Ну магазины получат бонус по реферальной, а что получат те, кто по рефералке придет? Нахрена она им нужна то?