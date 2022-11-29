«Вкусвилл» начал тестировать продажу наборов еды в Китае под собственным брендом Статьи редакции
Развитие проекта будет зависеть от спроса и запросов местных покупателей.
- «Вкусвилл» начал продавать дегустационные наборы для здорового питания на китайском маркетплейсе Tmall Global. Пока таких наборов четыре, в них входят хлебцы и отруби, ореховые смеси и фруктовые и овощные чипсы, сладости, напитки и консервы.
- Продукция выставлена под локализованным названием — 微谷食优», что произносится как «вэй гу ши йо» и переводится как «микродолина вкусной еды». Компания адаптировала и слоган «Здесь полезное вкусно» — теперь это 味健实在, или «Вкусное, здоровое здесь и сейчас».
- Пока «Вкусвилл» работает по модели cross-border: заказ отправляют с бондового склада в Китае, откуда клиенту он приходит за один-три дня. С потребителями компания общается через местную соцсеть WeChat — и там же публикует статьи о сбалансированном питании, а также рецепты.
- Будущее развитие проекта в КНР будет зависеть от запросов местных клиентов. В планах, например, продажа собственного мороженого, но пока компания только прорабатывает варианты на b2b-рынке, пояснили vc.ru в пресс-службе. Производить его будет партнёр «Вкусвилла» — «Айскейк-ЭКО».
- На ноябрь 2022 года «Вкусвилл» управляет более чем 1300 магазинов в 67 городах России, а также работает с партнёрами в странах ближнего зарубежья. Например, в Казахстане товары сети продаются в аптеках Europharma, а в Беларуси — на сайте компании «Галерея Вкуса».
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Красавчики, вообще круто когда локальные бренды выходят за границу, это лишний раз доказывает, что не проблема не в стране, а в людях
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в РФ вкусвилл неспешно деградирует.
Шринкфляция, полудохлые автоматические кассы, продающие в догруз невнимательным пакеты и т.д.
Китай сложный рынок и если компания ломается в условиях низкой российской конкуренции в Китае, где народ бьется за пару процентов прибыли шансов у нее мало.
Ля, может это не они сдают позиции, а вы бежите, опережая время) Вкусвилл вполне себе на уровне, но не все розничные точки у них одинаково хороши – если в одной проблема с кассами, я бы советовал глянуть на соседние.
Я так бабушке его посоветовал, не зная её местный магазин вживую – по итогу у неё сложилось неверное представление
т.е. считаете нормальным, что кассы в вкуссвиле настроены так, что бы пробивать пакет, если целенаправленно не исключить его из заказа?
Мне недавно менеджер МТС сказал, что раньше они бесплатно подключали оборудование клиента. А теперь - вообще отказались от этой услуги, даже за деньги. Т.е. просто в лоб навязывают аренду своего кривого-косого PON ящика с 0 функционала (по сравнению с нормальными роутерами).
Напишите заявление в роспотребнадзор. Включение пакета в чек выглядит как навязанная услуга.
Анекдот про спичечную фабрику вспомнился почему-то)
Возможно, многие забывали его добавить изначально и потом тупили, либо думали, что пакеты бесплатные. Мы этого не знаем наверняка
точно, ну а если кто купил по невнимательности сами лошары виноваты.
Не лошары, но сами виноваты, это да.
Я бы тут просто сделал компромисс, причем как-то обыграл это – добавил экран "Мне нужен пакет" vs. "Я со своим, берегу планету"
И скорее всего они так и сделают, когда до них донесут эту проблему.
Удивляет когда люди, позиционирующие себя здесь как предприниматели, априори относятся к другим предпринимателям, как к жуликам
Так у них и был экран в конце: «нужен пакет?» Что-то за последний месяц поменялось?
微谷食优 - теперь всё понятно, молодцы!
Ну хорошо. Китайцы продают у нас все, что только можно, почему бы и нашим компаниям к ним не прийти?
это им тут легко бизнес делать,а вот для наших закрепиться там задачка та еще
Лайк!
Лаовай наносит ответный удар!
А Китайцы по-русски понимают?
Молодцы!
Т.е. любой, кто выставил свой товар на Ali, это уже международная экспансия?