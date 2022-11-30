Коротко: кто, где и за сколько шьёт 80% всех футбольных мячей в мире Статьи редакции
За девятичасовой рабочий день швеям платят чуть больше 7000 рублей в месяц.
- Более 80% всех футбольных мячей планеты производят в пакистанском городе Сиалкот, где работает около 1000 фабрик и 60 тысяч местных жителей. На одной из них шили также официальные мячи чемпионата мира 2022 года — Adidas Al Rihla, рассказал Bloomberg.
- Большую часть мячей шьют вручную — благодаря этому швы получаются надёжнее. На один такой шар уходит в среднем по три часа, а состоит он из 20 шестиугольных и 12 пятиугольных лоскутов, а также 690 стежков. Фабрики всё чаще используют вместо ниток горячий клей для экономии, но такие мячи нельзя сдуть и «отремонтировать» и отчасти потому ещё и дороже перевозить.
- Расходники для мячей закупают в разных странах. Самые дешёвые мячи делают из китайских материалов, более дорогие — из южнокорейских. Для команд из европейских лиг — например, немецкой бундеслиги, — компоненты заказывают из Японии.
- В основном шитьём мячей занимаются женщины. На фабрике Anwar Khawaja Industries за один товар им платят примерно 160 рупий — это 120 рублей на момент публикации. Если делать три мяча в день и тратить в среднем девять часов, за месяц можно заработать около 9600 рупий, или 7176 рублей.
- Заработок в менее чем 10 тысяч рупий считается низким даже для бедных регионов, отмечает Bloomberg. В том же Сиалкоте месячный прожиточный минимум составляет около 20 тысяч, что почти втрое больше.
- Возможно, по этой причине до 1997 года вместе с родителями на фабриках работали и дети. С тех пор практику запретили, но в одном из отраслевых отчётов 2016 года авторы отмечали, что из-за этого индустрия Сиалкота «лишилась потенциальной квалифицированной рабочей силы, оказалась под угрозой и вынуждена постоянно испытывать нехватку кадров».
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а ведь мы даже не задумываемся откуда берутся обыденные для нас вещи
Там же где и деньги - в тумбочке в спальне. Разве не так? ))))))))))
Ничего особого в нашей жизни, как правило, не изменится.
Ну вот, а то всё: Пакистан то, Пакистан сё, а это — мячевая столица планеты!
Полина, благодарю, интересно было узнать!
Можно было огромный памятник мячу поставить, хехех
И швеям.