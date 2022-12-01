Торговля
Полина Лааксо

Видео: сотрудники российских H&M и COS попрощались с покупателями Статьи редакции

Более 80% магазинов закрылось в России к 1 декабря — как планировала шведская компания.

  • О закрытии крупнейшего флагманского H&M в стране сообщили Telegram-каналы «Новости Москвы», «Москвач» и «Агентство "Москва"». На его витринах разместили объявления с деталям о возврате не подошедших вещей, а вывески демонтировали. Он работал с 2017 года, занимал три этажа и почти 5000 м².
  • Позже Telegram-канал «Московские скидки» опубликовал прощальные видео от сотрудников — самого H&M, а также магазина COS, который принадлежит материнской компании.
Источник: «Московские скидки»
Источник: «Московские скидки»
  • H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. Активы H&M в России, Украине и Беларуси оценивались в $433 млн.
  • 18 июля ритейлер сообщил, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» свернёт бизнес в России, но проведёт последнюю распродажу, чтобы сбыть большую часть стока. Магазины открылись в начале августа.
  • 6 сентября стало известно, что H&M прекратит работу до 30 ноября. К тому моменту закрылись более 30 из 172 точек. Все ли магазины больше не принимают покупателей, точно неизвестно. По данным ТАСС, к 24 ноября шведская компания закрыла 80% точек в стране.

#hm #новость

1242 просмотров
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26 комментариев
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 Artiom Nikolaev

Сейчас отечественные производители развернуться, ведь глобальные корпорации тормозили развитие небольших компаний (сарказм) :(

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Igor Lobkov

сотрудники российских H&M и COS попрощались с покупателями

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Вася Пражкин

Российские покупатели, дрейфуя в сторону пиздеца:

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hctrkkt

Гойда

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Dmitrii

Лучше древнерусское чобля

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hctrkkt

Загойдуем так, что войдём в первобытный строй

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Григорий Орлов

Как же грустно

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Вадим Д.

Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края.

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Stas Dyakonov

Как-то символично опускается защитная роллета в магазине H&M, равно как будет опускаться всё больше занавес в России.

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GRK

Вот вроде как вчера было, жили нормальной жизнью. Сегодня урвал ребенку кеды вранглер за 1000, рад как ребенок.

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Андрей Рядькин

Метафора на железный заповедник

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Андрей Рядькин

Даже редактировать не буду

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Андрей Суржиков

Попрощались так, как будто они вместе с h&m уезжают)

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Yaroslav m13

Радуются суверенитету, тому что на это место придет что-то с русским названием или вовсе без оного...

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Частичный Спецоператор

Заедут какие-нибудь Харитон&Матрёна и будут толкать такой же китайский пошив из китайских материалов.

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Anton Zavarzin

За кос/аркет/викдей обидно конечно. Только там и покупал последние года 2 :(

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Dispozito

Было бы о чём ...

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Eozvarit

В этой новости не достает страдающих и грустных.
От себя скажу, жалеть есть только футболки Юникло. Это был реально оригинальный и неповторимый товар.
Футболки Юникло и сырки Б.Ю. Александров - два самых страшных удара по айтишникам в этом году... надеемся на дочку по сыркам, конечно...

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Alexandra Temnikova

На ламоде юникло. Уже пару месяцев.

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Мерлин

А там не распродажа остатков?

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Вадим Вахрамов

Юникло закрыли фирменные магазины. Это не значит, что товары не продаются. Ну вот написали уже про онлайн, а я оффлайн видел. Просто среди других брендов.

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Современный хот-дог

Свеча погасла...

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Max Bernberg

Им за это премию выплачивают. Если не участвуешь, то по ТД платят свои 20к, а остальное уж простите нужно на спасение бедной ИП Жаранов И.Д.

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Alexandra Temnikova

"И мы счаааастливыыы(голосами из дома 2), встречайте нас на Озон!"

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Bacceti Sphodromantis
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Игнатий Сафонов
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