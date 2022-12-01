Видео: сотрудники российских H&M и COS попрощались с покупателями Статьи редакции
Более 80% магазинов закрылось в России к 1 декабря — как планировала шведская компания.
- О закрытии крупнейшего флагманского H&M в стране сообщили Telegram-каналы «Новости Москвы», «Москвач» и «Агентство "Москва"». На его витринах разместили объявления с деталям о возврате не подошедших вещей, а вывески демонтировали. Он работал с 2017 года, занимал три этажа и почти 5000 м².
- Позже Telegram-канал «Московские скидки» опубликовал прощальные видео от сотрудников — самого H&M, а также магазина COS, который принадлежит материнской компании.
- H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. Активы H&M в России, Украине и Беларуси оценивались в $433 млн.
- 18 июля ритейлер сообщил, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» свернёт бизнес в России, но проведёт последнюю распродажу, чтобы сбыть большую часть стока. Магазины открылись в начале августа.
- 6 сентября стало известно, что H&M прекратит работу до 30 ноября. К тому моменту закрылись более 30 из 172 точек. Все ли магазины больше не принимают покупателей, точно неизвестно. По данным ТАСС, к 24 ноября шведская компания закрыла 80% точек в стране.
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Сейчас отечественные производители развернуться, ведь глобальные корпорации тормозили развитие небольших компаний (сарказм) :(
сотрудники российских H&M и COS попрощались с покупателями
Российские покупатели, дрейфуя в сторону пиздеца:
Гойда
Лучше древнерусское чобля
Загойдуем так, что войдём в первобытный строй
Как же грустно
Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края.
Как-то символично опускается защитная роллета в магазине H&M, равно как будет опускаться всё больше занавес в России.
Вот вроде как вчера было, жили нормальной жизнью. Сегодня урвал ребенку кеды вранглер за 1000, рад как ребенок.
Метафора на железный заповедник
Даже редактировать не буду
Попрощались так, как будто они вместе с h&m уезжают)
Радуются суверенитету, тому что на это место придет что-то с русским названием или вовсе без оного...
Заедут какие-нибудь Харитон&Матрёна и будут толкать такой же китайский пошив из китайских материалов.
За кос/аркет/викдей обидно конечно. Только там и покупал последние года 2 :(
Было бы о чём ...
В этой новости не достает страдающих и грустных.
От себя скажу, жалеть есть только футболки Юникло. Это был реально оригинальный и неповторимый товар.
Футболки Юникло и сырки Б.Ю. Александров - два самых страшных удара по айтишникам в этом году... надеемся на дочку по сыркам, конечно...
На ламоде юникло. Уже пару месяцев.
А там не распродажа остатков?
Юникло закрыли фирменные магазины. Это не значит, что товары не продаются. Ну вот написали уже про онлайн, а я оффлайн видел. Просто среди других брендов.
Свеча погасла...
Им за это премию выплачивают. Если не участвуешь, то по ТД платят свои 20к, а остальное уж простите нужно на спасение бедной ИП Жаранов И.Д.
"И мы счаааастливыыы(голосами из дома 2), встречайте нас на Озон!"