Открывая у себя пункты приёма посылок, партнёр получит не только дополнительный доход, но и новых клиентов, которым сможет предложить услуги, связанные с его основным бизнесом. «Почта», в свою очередь, значительно расширит сеть офисов, и клиенты получат больше удобных локаций в шаговой доступности по всей стране.