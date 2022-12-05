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«Почта России» предложит магазинам и кофейням принимать посылки на доставку Статьи редакции

В зависимости от количества принятых отправлений компания будет платить бизнесу за услугу до 15% от стоимости доставки.

  • Посылки смогут принимать розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые находятся дальше 500 метров от почтового отделения, объявил оператор.
  • Партнёры смогут принимать отправления по тарифам «посылка стандартная», «посылка онлайн», «1 класс», EMS и «курьер онлайн». Компания будет забирать их ежедневно, если за день оставили больше пяти посылок, в остальных случаях — через день.
  • Чтобы принимать посылки, нужны будут ноутбук, принтер и весы. Заключить договор и подключить почтовые сервисы предприниматели могут, оставив заявку. Менеджер активирует в системе новую локацию, после чего она появится на сайте и в приложении «Почты России».
  • За первые несколько недель к программе уже подключились более 60 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. По словам первого замгендиректора по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами «Почты» Алексея Лаптева, в будущем оператор планирует расширить в этих точках количество сервисов — например, добавить выдачу посылок.

Открывая у себя пункты приёма посылок, партнёр получит не только дополнительный доход, но и новых клиентов, которым сможет предложить услуги, связанные с его основным бизнесом. «Почта», в свою очередь, значительно расширит сеть офисов, и клиенты получат больше удобных локаций в шаговой доступности по всей стране.

Алексей Лаптев

#новость #почтароссии

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36 комментариев
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 Кудрявый Кирпич

Крутая идея. Одно НО. У нас в Магните сидит только один кассир, если он еще и посылки будет принимать....

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Серж

Все ,прикрывайте программу,у Кудрявого кирпича в Мухосранске в Магните один кассир!

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flash

У вас не возникло мысли что таких магнитов много?

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Alexander Nemtsov

Неделю назад создал акк и высираешь. Молчи и не позорься.

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Поздний самолет

кофе налейте пожалуйста.
Вы че не видите я посылки принимаю...

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Поздний самолет

навели порядок у себя?
или это для мы отправили посылку куда вы просили, ищите/ждите там?

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Наим Алиев

Не в защиту ПР, но вы давно сталкивались с такими проблемами? Я кучу раз заказывал/отправлял, все в срок и даже раньше. Мне кажется, что логистика и сервис у Почты наладились

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Dimitri B.

почту россии критикуют те, кто последний раз посылки лет двадцать назад отправлял. ну и те, кто пользуется укрпоштой.

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Поздний самолет

посылки возможно. заказные письма эт пзц. только сдэк

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Veiqr

Вообще раз через раз, иногда посадка приходит как после слема но рок концерте и супер долго, иногда летает 😅

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Друз Фаруэл

Пока далеко от идеала, но как минимум с доставкой с Али стали лучше справляться.

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Кудрявый Кирпич

Как в России запускают новые сервисы. Начальник прочитал новость в Интернет , как у них там в Европе и дал указание сделать так же. То что это нихрена не будет работать, это уже не его проблема.

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Ivan Mart

Как накидывается говно на вентилятор.
Регистрируется очередной, новый аккаунт и пишется любая негативная хуйня.

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Тупой торшер

И что вы думаете?
Меня только что забанили в Финансах на целый месяц )))

Увидимся в следующем году 👋🏼🫡
Может быть…

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Федеральный фитиль

Ой...

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flash

╥﹏╥

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Константин Пронин

я навсегда улетел. Цензоры, тоталитаризм, и обидчевый Лапидарный Вадим.

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Павел Иванов

Почему "может быть" ?

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Поздний самолет

не ну а чем обижаться то)
я тут на днях 2 суток в бане был.
нужно было наверное удалить аккаунт.
так как уже зависимость, что то начиркать)

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Влад

О ну наконец. Слышал в Швеции так работает

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Vitaliy O

Нормальное решение. Не уверен, что экономика сходится (сначала до 15%, а потом и 1% рады будут), но для Клиентов - хорошо.

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Cidirw Cidirw

В сёлах где нет отделения почты но каждый день приезжает машина почты России с водителем и почтальоном чтобы доставить письма и налоги и прочие бумаги отказывается доставлять посылки ,машина Ларгус мини фургон ,вполне могли бы и посылки доставлять ,но нет ...ля только корреспондентцию ,а за посылками едь сам в соседний населенный пункт где есть ближайшее отделение почты ,вот это технологии

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And

В ЕС так и работает. Можно в мелком шопе или магазине получить посылку. Классная идея.

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flash

Звучит хорошо, главное теперь что бы это работало)

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ilia

Раньше магазины использовали Почту, теперь Почта - магазины...

А, может, таки надо перестать торговать на Почте тушенкой и именно что принимать и выдавать посылки? А то как по мне, так вот такая вот "инициатива" (в которой выдачи почему-то и нет) - роспись в своей несостоятельности в главной своей функции.

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Sergei Fedostsev

В Штатах давно уже в соседние магазинчики и у подъездов посылки ставят

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Кирилл Садовой

Пора и у нас у подъездов ставить ?

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Илья Волочков

Круто. Но тогда вопрос: а отделения почты зачем будут нужны?

Даже бабушки платят кварт. плату через Интернеты, газеты мало кто выписывает. Можно смело закрыть половину отделений, если на гос. уровне, например, в новостях научить тех, кто ещё не умеет, оплачивать услуги ЖКХ через интернет.

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Практический мангал

Ну да, ну да. В моем городе с дачей пенсию носят почтальоны ногами не ходячим, ходячие ходят на почту через снега по пояс и 7 жд путей с насыпями и щебнем. Пенсия наликом, в городе 2 банкомата всего, 1 часто не работает.
Сколько ж вас таких "можно закрывать, не пользуюсь, не нуждаюсь". Оглянитесь вокруг, это Россия.

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Людмила

У нас постоянно очереди в отделениях, много на получение посылок, но и с другими услугами стоят.
Если не записаться заранее онлайн, то ожидание от 15 до 45 минут обычно

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Практический мангал

У нас почти всю очередь занимают Авито Отправить-получить. Китая даже меньше.

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Волоцкой Дмитрий

Заказываешь капучино, а придет айс кофе

Апдейт: Не так прочитал заголовок 🤣🤣

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Я никто и звать меня никак

Норм

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Lem

У подъездов тема

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Светлана Попова

Огонь!!! Неужели умная мысль у почты России! У меня сейчас прям стресс, когда узнаю что посылка пришла на почту.

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M-S-R

Есть магазины с которыми я не хочу взаимодействовать по разным причинам. Посылки оттуда забирать не буду. Соизвольте со мной предварительно согласовывать доставку в тот или иной магаз. Иначе онли почта.

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