«Почта России» предложит магазинам и кофейням принимать посылки на доставку Статьи редакции
В зависимости от количества принятых отправлений компания будет платить бизнесу за услугу до 15% от стоимости доставки.
- Посылки смогут принимать розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые находятся дальше 500 метров от почтового отделения, объявил оператор.
- Партнёры смогут принимать отправления по тарифам «посылка стандартная», «посылка онлайн», «1 класс», EMS и «курьер онлайн». Компания будет забирать их ежедневно, если за день оставили больше пяти посылок, в остальных случаях — через день.
- Чтобы принимать посылки, нужны будут ноутбук, принтер и весы. Заключить договор и подключить почтовые сервисы предприниматели могут, оставив заявку. Менеджер активирует в системе новую локацию, после чего она появится на сайте и в приложении «Почты России».
- За первые несколько недель к программе уже подключились более 60 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. По словам первого замгендиректора по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами «Почты» Алексея Лаптева, в будущем оператор планирует расширить в этих точках количество сервисов — например, добавить выдачу посылок.
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Крутая идея. Одно НО. У нас в Магните сидит только один кассир, если он еще и посылки будет принимать....
Все ,прикрывайте программу,у Кудрявого кирпича в Мухосранске в Магните один кассир!
У вас не возникло мысли что таких магнитов много?
Неделю назад создал акк и высираешь. Молчи и не позорься.
кофе налейте пожалуйста.
Вы че не видите я посылки принимаю...
навели порядок у себя?
или это для мы отправили посылку куда вы просили, ищите/ждите там?
Не в защиту ПР, но вы давно сталкивались с такими проблемами? Я кучу раз заказывал/отправлял, все в срок и даже раньше. Мне кажется, что логистика и сервис у Почты наладились
почту россии критикуют те, кто последний раз посылки лет двадцать назад отправлял. ну и те, кто пользуется укрпоштой.
посылки возможно. заказные письма эт пзц. только сдэк
Вообще раз через раз, иногда посадка приходит как после слема но рок концерте и супер долго, иногда летает 😅
Пока далеко от идеала, но как минимум с доставкой с Али стали лучше справляться.
Как в России запускают новые сервисы. Начальник прочитал новость в Интернет , как у них там в Европе и дал указание сделать так же. То что это нихрена не будет работать, это уже не его проблема.
Как накидывается говно на вентилятор.
Регистрируется очередной, новый аккаунт и пишется любая негативная хуйня.
И что вы думаете?
Меня только что забанили в Финансах на целый месяц )))
Увидимся в следующем году 👋🏼🫡
Может быть…
Ой...
╥﹏╥
я навсегда улетел. Цензоры, тоталитаризм, и обидчевый Лапидарный Вадим.
Почему "может быть" ?
не ну а чем обижаться то)
я тут на днях 2 суток в бане был.
нужно было наверное удалить аккаунт.
так как уже зависимость, что то начиркать)
О ну наконец. Слышал в Швеции так работает
Нормальное решение. Не уверен, что экономика сходится (сначала до 15%, а потом и 1% рады будут), но для Клиентов - хорошо.
В сёлах где нет отделения почты но каждый день приезжает машина почты России с водителем и почтальоном чтобы доставить письма и налоги и прочие бумаги отказывается доставлять посылки ,машина Ларгус мини фургон ,вполне могли бы и посылки доставлять ,но нет ...ля только корреспондентцию ,а за посылками едь сам в соседний населенный пункт где есть ближайшее отделение почты ,вот это технологии
В ЕС так и работает. Можно в мелком шопе или магазине получить посылку. Классная идея.
Звучит хорошо, главное теперь что бы это работало)
Раньше магазины использовали Почту, теперь Почта - магазины...
А, может, таки надо перестать торговать на Почте тушенкой и именно что принимать и выдавать посылки? А то как по мне, так вот такая вот "инициатива" (в которой выдачи почему-то и нет) - роспись в своей несостоятельности в главной своей функции.
В Штатах давно уже в соседние магазинчики и у подъездов посылки ставят
Пора и у нас у подъездов ставить ?
Круто. Но тогда вопрос: а отделения почты зачем будут нужны?
Даже бабушки платят кварт. плату через Интернеты, газеты мало кто выписывает. Можно смело закрыть половину отделений, если на гос. уровне, например, в новостях научить тех, кто ещё не умеет, оплачивать услуги ЖКХ через интернет.
Ну да, ну да. В моем городе с дачей пенсию носят почтальоны ногами не ходячим, ходячие ходят на почту через снега по пояс и 7 жд путей с насыпями и щебнем. Пенсия наликом, в городе 2 банкомата всего, 1 часто не работает.
Сколько ж вас таких "можно закрывать, не пользуюсь, не нуждаюсь". Оглянитесь вокруг, это Россия.
У нас постоянно очереди в отделениях, много на получение посылок, но и с другими услугами стоят.
Если не записаться заранее онлайн, то ожидание от 15 до 45 минут обычно
У нас почти всю очередь занимают Авито Отправить-получить. Китая даже меньше.
Заказываешь капучино, а придет айс кофе
Апдейт: Не так прочитал заголовок 🤣🤣
Норм
У подъездов тема
Огонь!!! Неужели умная мысль у почты России! У меня сейчас прям стресс, когда узнаю что посылка пришла на почту.
Есть магазины с которыми я не хочу взаимодействовать по разным причинам. Посылки оттуда забирать не буду. Соизвольте со мной предварительно согласовывать доставку в тот или иной магаз. Иначе онли почта.