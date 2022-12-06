Российские книжные сети стали убирать из продажи книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Статьи редакции
За что «реально будут наказывать» непонятно, и компании перестраховываются.
- Книжные сети «Республика» и «Читай-город» стали снимать с продажи некоторые произведения, в которых изображаются «нетрадиционные отношения», пишет «Новая газета Европа» со ссылой на сотрудников магазинов.
- По их словам, офисы направили в магазины распоряжение, предписывающее убрать с прилавков такие книги. Коммерческий директор «Республики» Наталия Яковлева в разговоре с BFM.ru отметила, что конкретного списка «запрещённой» теперь литературы нет.
- Как пишет «Бумага», произведения «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» уже нельзя найти на сайте сети «Буквоед» и в онлайн-магазинах петербургских «Подписных изданий» и «Порядка слов».
- Накануне «Литрес» сообщил, что уберёт из продажи книги с описанием нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис попросил авторов проверить свои произведения и предложил отредактировать текст в случае необходимости. Если автор не даст ответ, сервис самостоятельно проанализирует текст и решит, продавать ли книгу.
- «Лабиринт» убрал часть книг из продажи ещё в конце ноября 2022 года. В интернет-магазине заявили, что против цензуры, но «не могут себе позволить риск остановки работы».
- В интернет-издательстве Ridero заявили, что стали использовать нейросеть для поиска книг с ЛГБТ-тематикой в своей библиотеке. Там отметили, что в законе размытые формулировки — «за что реально будут наказывать, никто не знает». В «Эксмо-АСТ» говорили в ноябре, что размытые формулировки законопроекта ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года.
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Вспомнил, как мне мама рассказывала, что читала за одну ночь подпольную перепечатку «Мастер и Маргарита», потому что Булгаков был запрещен в СССР. Спасибо нашему государству, что теперь я тоже могу пройти этот экспириенс. Мрак.
Врать-то не надо. "Мастер и Маргарита" трижды издавался в СССР: в журнале, а также книгами в 1973 и 1989. Никто его не запрещал. Что касается других произведений - неужели трудно хотя бы загуглить? По нему и фильмы снимали, и спектакли ставили.
Списков нет, но мы тут сами убираем — огонь просто.
Скоро возле всех книжных (-:
А что, спрос намечается? Что-то я сомневаюсь в появлении очередей за такой литературой в нынешних реалиях =)
Интересно, в Ленинской библиотеке тоже книги буду изымать как в 1933 в Германии?
Оо, в 1933 изымали гей пропаганду?
Южный парк тоже запретят
Да там буквально каждой второй, если не каждый первый сериал содержит сцены подходящие под запрет. Банальный шаг в сторону укрепления пиратского рынка.
Мне вот на все эти ЛГБТ всегда было фиолетово. Столько отсмотрел сериалов, а я всё ещё по женщинам, а не по мужикам. Херовая пропаганда. Меры скорее, чтобы просто запретить реальность, потому что там уже видимо непонятно что запрещать, а руки чешутся.
Да и странно это. Запрещёнка во многих случаях как раз и становится ключевыми рупорами интереса и той самой "пропаганды". До запретов обычно и дела никому нет до этого. Ну есть и есть.
Сейчас начнётся подпольная торговля книжками, торговля на Авито и Юле
Под видом продавцов там иногда будут сидеть товарищи майоры, в качестве подставных продавцов. И после продажи книги, на адрес покупателя будет выезжать гей-патруль из геев-на-службе, для безошибочной идентификации преступника и его замыслов про расшатыванию строя
Уже отрепортил на авито эти книжки
а приказ об окончании частичной мобилизации не подписал
Вот п#дарасы...
Сколько осталось ждать?
https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-sozhzhieniie-knigh
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Галкин-то с Пугачевой при чем?
А, ясненько. С регистрацией
Во-первых, с регистрацией. Во-вторых, может тебе круг общения сменить, если все вокруг тебе хотят рассказать как они сексом занимаются?
Не пробовали запретить воровать и врать?
Пробовали, КоАП и УК, не помогает...
Вообще-то это запрещено по закону. Не знали?
Вот это и проблема, тут надо просто усиливать наказание за воровство и за вранье, которое приводит к какому-либо ущербу.
Вот в Китае есть смертная казнь для чиновников, которые занимаются коррупцией... Поддерживаете такой подход?
А что вообще входит под ЛГБТ запрет?
Гачи мучи, шутки про геев тоже запрещены?
Сейчас законы придумывают размытые. Чтоб не было конкретики и можно делать как тебе будет удобно
Боже, поскорее бы вся эта помойка схлопнулась. Уже нет сил удивляться
Последняя капля либерала.Срочно выдвигайтесь к Верхнему Ларсу!Пока не поздно
Пираты рады
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Скоро Марвел тоже забаним
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Скидка-то на гом уценку будет?
Какая же это бредятина.
Всю историю искусств убрать не хотите?? Идиотизм
Пусть публикуют раз в неделю списки запрещённых книг а то мало ли чего...
они единую базу призывников, запасников и прочего только к началу 2023-го собираются формировать, а ты хочешь ,чтобы они книги читали на предмет содержания. Ну ты, Макар, ни любви, ни тоски, ни жалости)
Надеюсь книги про сталкеров запретят. Я уверен, что там есть что-то такое понимаете...
Новый год тоже меняется, судя по всему))
Блин, трансформеров теперь не купить ((
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Перхоть а не новость .
Под бибой почеши. Там точно перхоть
Сорян, не красиво как-то получилось. Забыл тебя с регистрацией поздравить. Держи 🌺
Кудаж мы катимся,как же наши деточки без книг о п..дорах будут?Путин что ты творишь!
Но на романчик про лесб у тебя точно бы встал. Ой, двойные стандарты получается :) Хотя последние исследования показывают, что тот, кто сильнее кричит против, обычно вполне себе за :) Друга в баню давно не приглашал? Мне кажется пора
О тема горячая сейчас телепузиков нагонят...
ну хоть не нагнут. Запрещено
А вы помните, как Ну, Погоди! в 2012-м убрали? Как волк там курит и клеша утюжит?
Вот, пожалуйста, продолжение. А вот эти все скандалы на пуфиках людям показывают, а Ну, Погоди! - только когда все спят уже.
Я как раз дочитал(дослушал) одну неплохую фэнтезийную книгу, где несколько персонажей были лесбиянками и одна даже выражала недоумение как можно вообще с мужиками сексом то заниматься. Интересно, тоже снесут?
Куплю-ка я домой МФУ. Буду зарабатывать)
Ну главное, чтобы побольше «патриотичного контента» было, лучше сразу со свастикой на всю обложку, а лучше с гробом - таким своеобразным намёком на «патриотичное» будущее
Это получается, что книгиДонцовой продавать не будут?
С одной стороны, вроде ужас-ужас, а с другой... Тут взялась я намедни книжку о Рождестве почитать. Обещалась сугубо романтичная, местами фантастическая история, щедро сдобренная рождественскими традициями и вроде как ценностями, но... на протяжении всего повествования главными в моральном плане действующими лицами была парочка престарелых мужчин. Весь роман автор выставлял их в самом правильном свете - как единственных людей, научившихся любить. Классические пары (Ж+М) друг друга хронически не понимали и постоянно упускали своё счастье. Ощущение было... ну, такое... Настрой-то был на то, что мне нравится, то есть на классические отношения, а их по сути и не случилось. До сих пор думаю: "И зачем я это читала?".
Взялась я как-то почитать Андерсена. Бедная девочка, дичайший мороз, одну туфельку потеряла, вторую отобрал голодранец какой-то, дома отец бьёт, голодная, замерзшая, босиком в снегу и на морозе, со спичками в ногах, а люди, видя окоченевший труп раздетого ребёнка, только и говорили "Она просто хотела погреться". И ничего, это не запрещают.
Песенку мамонтёнка, над которой сердце кровью обливается, потому что Непомнящая и Шаинский додумались сочинить "хит" в стране, полной сирот с революции, полной истреблений семей в ссылках, когда детский дом с няньками от НКВД не нёс ничего хорошего, когда после ВОВ столько сирот, додумались сочинить "ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети, мама придёт, мама найдёт", в стране, когда голод выметал и матери на руках умирали у своих же детей, потому что им отдавали последнее. И ничего, поет и катается на льдине.
И да, кто не купил детям великолепнейшую книгу Родари "Путешествие «Голубой стрелы», поторопитесь)))
В этом государстве возможно всё)))