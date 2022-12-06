Торговля
Процентный кубок

Российские книжные сети стали убирать из продажи книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Статьи редакции

За что «реально будут наказывать» непонятно, и компании перестраховываются.

  • Книжные сети «Республика» и «Читай-город» стали снимать с продажи некоторые произведения, в которых изображаются «нетрадиционные отношения», пишет «Новая газета Европа» со ссылой на сотрудников магазинов.
  • По их словам, офисы направили в магазины распоряжение, предписывающее убрать с прилавков такие книги. Коммерческий директор «Республики» Наталия Яковлева в разговоре с BFM.ru отметила, что конкретного списка «запрещённой» теперь литературы нет.

Списка нет. Мы сняли порядка 30 наименований, которые, как мы сами считаем, относятся к ЛГБТ-тематике. Список запрошен у издательств. Мы с ними сейчас плотно работаем. Если этот список будет пополняться, мы будем незамедлительно эти книги изымать из продажи.

Наталия Яковлева, коммерческий директор «Республики»
  • Как пишет «Бумага», произведения «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» уже нельзя найти на сайте сети «Буквоед» и в онлайн-магазинах петербургских «Подписных изданий» и «Порядка слов».
  • Накануне «Литрес» сообщил, что уберёт из продажи книги с описанием нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис попросил авторов проверить свои произведения и предложил отредактировать текст в случае необходимости. Если автор не даст ответ, сервис самостоятельно проанализирует текст и решит, продавать ли книгу.
  • «Лабиринт» убрал часть книг из продажи ещё в конце ноября 2022 года. В интернет-магазине заявили, что против цензуры, но «не могут себе позволить риск остановки работы».
  • В интернет-издательстве Ridero заявили, что стали использовать нейросеть для поиска книг с ЛГБТ-тематикой в своей библиотеке. Там отметили, что в законе размытые формулировки — «за что реально будут наказывать, никто не знает». В «Эксмо-АСТ» говорили в ноябре, что размытые формулировки законопроекта ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года.

#новость #книги #законы

2295 просмотров
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79 комментариев
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 Truewondecat Moscow

Вспомнил, как мне мама рассказывала, что читала за одну ночь подпольную перепечатку «Мастер и Маргарита», потому что Булгаков был запрещен в СССР. Спасибо нашему государству, что теперь я тоже могу пройти этот экспириенс. Мрак.

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Виктор Петров

Врать-то не надо. "Мастер и Маргарита" трижды издавался в СССР: в журнале, а также книгами в 1973 и 1989. Никто его не запрещал. Что касается других произведений - неужели трудно хотя бы загуглить? По нему и фильмы снимали, и спектакли ставили.

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9 комментариев
Максим Кайгородов
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Вадим Д.

Списков нет, но мы тут сами убираем — огонь просто.
Скоро возле всех книжных (-:

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Darth Swordman

А что, спрос намечается? Что-то я сомневаюсь в появлении очередей за такой литературой в нынешних реалиях =)

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6 комментариев
Bлaдuмup

Интересно, в Ленинской библиотеке тоже книги буду изымать как в 1933 в Германии?

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Николай Липнебич

Оо, в 1933 изымали гей пропаганду?

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2 комментария
Zamir Saidov

Южный парк тоже запретят

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Константин Суворов

Да там буквально каждой второй, если не каждый первый сериал содержит сцены подходящие под запрет. Банальный шаг в сторону укрепления пиратского рынка.

Мне вот на все эти ЛГБТ всегда было фиолетово. Столько отсмотрел сериалов, а я всё ещё по женщинам, а не по мужикам. Херовая пропаганда. Меры скорее, чтобы просто запретить реальность, потому что там уже видимо непонятно что запрещать, а руки чешутся.

Да и странно это. Запрещёнка во многих случаях как раз и становится ключевыми рупорами интереса и той самой "пропаганды". До запретов обычно и дела никому нет до этого. Ну есть и есть.

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4 комментария
Влад

Сейчас начнётся подпольная торговля книжками, торговля на Авито и Юле

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Alexander Weber

Под видом продавцов там иногда будут сидеть товарищи майоры, в качестве подставных продавцов. И после продажи книги, на адрес покупателя будет выезжать гей-патруль из геев-на-службе, для безошибочной идентификации преступника и его замыслов про расшатыванию строя

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1 комментарий
Malina Krasnaya

Уже отрепортил на авито эти книжки

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Андрей Рядькин

а приказ об окончании частичной мобилизации не подписал

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Isla Bonita

Вот п#дарасы...

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Maxim Sergeevich

Сколько осталось ждать?
https://histrf.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-sozhzhieniie-knigh

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ondefeat

Галкин-то с Пугачевой при чем?
А, ясненько. С регистрацией

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Mitchell

Во-первых, с регистрацией. Во-вторых, может тебе круг общения сменить, если все вокруг тебе хотят рассказать как они сексом занимаются?

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1 комментарий
Zeta Reticulum

Не пробовали запретить воровать и врать?

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Fili Al

Пробовали, КоАП и УК, не помогает...

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Мяу

Вообще-то это запрещено по закону. Не знали?

Вот это и проблема, тут надо просто усиливать наказание за воровство и за вранье, которое приводит к какому-либо ущербу.

Вот в Китае есть смертная казнь для чиновников, которые занимаются коррупцией... Поддерживаете такой подход?

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Леопольд

А что вообще входит под ЛГБТ запрет?
Гачи мучи, шутки про геев тоже запрещены?

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Заслуженный нос

Сейчас законы придумывают размытые. Чтоб не было конкретики и можно делать как тебе будет удобно

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2 комментария
Mitchell

Боже, поскорее бы вся эта помойка схлопнулась. Уже нет сил удивляться

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Серж

Последняя капля либерала.Срочно выдвигайтесь к Верхнему Ларсу!Пока не поздно

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2 комментария
Игорь Протасов

Пираты рады

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Blackrock

Скоро Марвел тоже забаним

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1 комментарий
Макс Макаров
нейросеть для поиска книг с ЛГБТ-тематикой
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Олег Комаров

Скидка-то на гом уценку будет?

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Maxim G

Какая же это бредятина.
Всю историю искусств убрать не хотите?? Идиотизм

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Особый череп

Пусть публикуют раз в неделю списки запрещённых книг а то мало ли чего...

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Строгий браслет

они единую базу призывников, запасников и прочего только к началу 2023-го собираются формировать, а ты хочешь ,чтобы они книги читали на предмет содержания. Ну ты, Макар, ни любви, ни тоски, ни жалости)

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2 комментария
виктор сикрит

Надеюсь книги про сталкеров запретят. Я уверен, что там есть что-то такое понимаете...

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Строгий браслет

Новый год тоже меняется, судя по всему))

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Александр Кузнецов

Блин, трансформеров теперь не купить ((

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badResistor
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Slava Krickii

Перхоть а не новость .

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Mitchell

Под бибой почеши. Там точно перхоть

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Mitchell

Сорян, не красиво как-то получилось. Забыл тебя с регистрацией поздравить. Держи 🌺

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Серж

Кудаж мы катимся,как же наши деточки без книг о п..дорах будут?Путин что ты творишь!

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Mitchell

Но на романчик про лесб у тебя точно бы встал. Ой, двойные стандарты получается :) Хотя последние исследования показывают, что тот, кто сильнее кричит против, обычно вполне себе за :) Друга в баню давно не приглашал? Мне кажется пора

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Особый череп

О тема горячая сейчас телепузиков нагонят...

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Строгий браслет

ну хоть не нагнут. Запрещено

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Строгий браслет

А вы помните, как Ну, Погоди! в 2012-м убрали? Как волк там курит и клеша утюжит?
Вот, пожалуйста, продолжение. А вот эти все скандалы на пуфиках людям показывают, а Ну, Погоди! - только когда все спят уже.

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Soulis
Накануне «Литрес» сообщил, что уберёт из продажи книги с описанием нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис попросил авторов проверить свои произведения и предложил отредактировать текст в случае необходимости. Если автор не даст ответ, сервис самостоятельно проанализирует текст и решит, продавать ли книгу.

Я как раз дочитал(дослушал) одну неплохую фэнтезийную книгу, где несколько персонажей были лесбиянками и одна даже выражала недоумение как можно вообще с мужиками сексом то заниматься. Интересно, тоже снесут?

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Строгий браслет

Куплю-ка я домой МФУ. Буду зарабатывать)

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Приёмная Палпатина

Ну главное, чтобы побольше «патриотичного контента» было, лучше сразу со свастикой на всю обложку, а лучше с гробом - таким своеобразным намёком на «патриотичное» будущее

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Маджид Гаджиев

Это получается, что книгиДонцовой продавать не будут?

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Доктор Богомол Тобогган
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Melissa Mata

С одной стороны, вроде ужас-ужас, а с другой... Тут взялась я намедни книжку о Рождестве почитать. Обещалась сугубо романтичная, местами фантастическая история, щедро сдобренная рождественскими традициями и вроде как ценностями, но... на протяжении всего повествования главными в моральном плане действующими лицами была парочка престарелых мужчин. Весь роман автор выставлял их в самом правильном свете - как единственных людей, научившихся любить. Классические пары (Ж+М) друг друга хронически не понимали и постоянно упускали своё счастье. Ощущение было... ну, такое... Настрой-то был на то, что мне нравится, то есть на классические отношения, а их по сути и не случилось. До сих пор думаю: "И зачем я это читала?".

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Строгий браслет

Взялась я как-то почитать Андерсена. Бедная девочка, дичайший мороз, одну туфельку потеряла, вторую отобрал голодранец какой-то, дома отец бьёт, голодная, замерзшая, босиком в снегу и на морозе, со спичками в ногах, а люди, видя окоченевший труп раздетого ребёнка, только и говорили "Она просто хотела погреться". И ничего, это не запрещают.
Песенку мамонтёнка, над которой сердце кровью обливается, потому что Непомнящая и Шаинский додумались сочинить "хит" в стране, полной сирот с революции, полной истреблений семей в ссылках, когда детский дом с няньками от НКВД не нёс ничего хорошего, когда после ВОВ столько сирот, додумались сочинить "ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети, мама придёт, мама найдёт", в стране, когда голод выметал и матери на руках умирали у своих же детей, потому что им отдавали последнее. И ничего, поет и катается на льдине.
И да, кто не купил детям великолепнейшую книгу Родари "Путешествие «Голубой стрелы», поторопитесь)))
В этом государстве возможно всё)))

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