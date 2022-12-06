Списка нет. Мы сняли порядка 30 наименований, которые, как мы сами считаем, относятся к ЛГБТ-тематике. Список запрошен у издательств. Мы с ними сейчас плотно работаем. Если этот список будет пополняться, мы будем незамедлительно эти книги изымать из продажи.