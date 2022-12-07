Ozon запустит ежемесячные выплаты для новых франчайзи ПВЗ Статьи редакции
Можно получить до 130 тысяч рублей в зависимости региона, вознаграждение в 4,45% от оборота пункта сохранится.
- Претендовать на выплаты могут пункты, которые откроются с 1 января 2023 года. С этого же дня начнёт действовать сама программа, но подать заявку на запуск ПВЗ можно уже сейчас, сообщила компания.
- Участвовать могут и действующие франчайзи с «невысоким трафиком», которые работают меньше полугода. Редакция vc.ru спросила, какой трафик будет считаться «невысоким». Ozon уточнил: «Мы рассчитали минимальный оборот, после которого пункты выходят на точку самоокупаемости. Показатель отличается от региона к региону».
- Размер суммы будет зависеть от региона, где расположен ПВЗ, так как это влияет на затраты на содержание пункта. Например, в Москве выплата сможет достигать 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге доходить до 100 тысяч, в Татарстане и Нижегородской области — до 85 тысяч, в Самарской области — до 75 тысяч рублей.
- Ozon также смягчит требования к помещениям для ПВЗ: например, если раньше можно было развернуть пункт только на первом этаже, то теперь получится и на втором, если так будет удобно клиенту. Вдобавок к этому маркетплейс разрешит открывать пункты ближе друг к другу. «Их загрузку обеспечит растущее число заказов от лояльных покупателей. За третий квартал 2022-го клиенты оформили в ПВЗ больше 91 млн заказов — это в два раза больше, чем годом ранее», — рассказала компания.
- С помощью новой программы развития франшизы Ozon, помимо прочего, рассчитывает расширить сеть пунктов выдачи и сделать её более доступной и близкой как для клиентов, так и для продавцов, которые могут привозить туда заказы.
1167 просмотров
Невысокий трафик — тот, который существенно ниже высокого, что ж тут непонятного?
Насчёт повышения плотности ПВЗ Озона — могут въехать в помещения WB, которые скоро уже Пятёрочки вытеснять начнут.
Я бы в квартире открыл круглосуточный ПВЗ, жалко озон на такое не пойдет.
С блек-джеком и плюшками? (-;
Принимали бы только одежду своего размера дороже 10 000 , телефон дороже 50 000 и компьютеры и украшения дороже 100 000 рублей?
Работая один день в неделю. И объединяя мелкие поставки в одну крупную.
После первой такой поставки закрыли бы ПВЗ со словами: "бизнес не пошел"!.
И уже на фуре с замазанными номерами уехали со съемной квартиры.
Через год, когда деньги закончатся, повторите в Wildberries.
Все так, ничего не упустил?
Сейчас много где работают даблПВЗ, где сразу с WB и Ozon выдают
Ох уж этот Озон. Второй раз за месяц отменяют заказ, мол, товар закончился. При этом товар у продавца есть, но теперь в 2 раза дороже.
О продавцах снова ни слова, так удобно поднимать поставки на второй этаж....Да что уж там, если OZON самостоятельно выбирает ПВЗ, время отгрузки,и тупо ставит продавца перед фактом.И выбирает не самые ближайшие ПВЗ
Добрый день, Роман!
Это экстренная мера, потому что конкретная точка оказалась сильно загружена во время сезона.
Загружать её дальше = делать только хуже и продавцам, и покупателям. Кажется даже не надо объяснять почему.
Когда подбирали новый пункт, ориентировались конечно же на расстояние, но также и на загруженность новой точки, чтобы не менять шило на мыло.
Что касается второго этажа - это на ваш выбор, пунктов благо много, вы можете выбрать ближайший рядом, который не на втором этаже.
Тем не менее уточню, нет ли точки самовывоза ближе, которая будет более удобной. Вернусь.